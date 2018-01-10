"Валенсия" согласовала компенсацию за Франсиса Кокелена

Франсис Кокелен "Валенсия" согласовала компенсацию за полузащитника "Арсенала" Франсиса Кокелена в размере 12 миллионов фунтов.

Как известно, Кокелен провел в системе лондонского клуба почти десятилетие, но в этом сезоне отметился лишь семью появлениями с первых минут с учетом всех соревнований. Дефицит игрового времени надоумил Франсиса сменить клуб.

Несмотря на серьезный интерес со стороны "Вест Хэма" и "Кристал Пэлас", 26-летний француз решил не оставаться в Премьер-Лиге. Теперь будущее Кокелена связано с "Валенсией" из Ла Лиги.

По информации Sky Sports, два клуба уже согласовали стоимость игрока. Теперь Кокелен, не попавший в заявку "канониров" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси", направляется в Испанию для прохождения медицинского обследования и обсуждения условий личного контракта.



Метки Арсенал, Валенсия, Кокелен

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 22:30

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  1. recyjoed 11.01.2018 00:27 # recyjoed
    топчик. зря отпуска.т

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  2. aliluya-nn 10.01.2018 23:51 # aliluya-nn
    Жалко ..за даром отдают

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  3. mr-dodds 10.01.2018 23:07 # mr-dodds
    Лючий ополник, как твердили канониры. А даже клеверли оказался баще

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  4. hachidlo 10.01.2018 22:53 # hachidlo
    А вот и новый Виера говорили они, лучший опорник эйпиел (с)

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  5. bubb 10.01.2018 22:31 # bubb
    ну.....

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