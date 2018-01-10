"Валенсия" согласовала компенсацию за Франсиса Кокелена

"Валенсия" согласовала компенсацию за полузащитника "Арсенала" Франсиса Кокелена в размере 12 миллионов фунтов.

Как известно, Кокелен провел в системе лондонского клуба почти десятилетие, но в этом сезоне отметился лишь семью появлениями с первых минут с учетом всех соревнований. Дефицит игрового времени надоумил Франсиса сменить клуб.



Несмотря на серьезный интерес со стороны "Вест Хэма" и "Кристал Пэлас", 26-летний француз решил не оставаться в Премьер-Лиге. Теперь будущее Кокелена связано с "Валенсией" из Ла Лиги.



По информации Sky Sports, два клуба уже согласовали стоимость игрока. Теперь Кокелен, не попавший в заявку "канониров" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси", направляется в Испанию для прохождения медицинского обследования и обсуждения условий личного контракта.