Новый стадион "Эвертона" подорожал до полумиллиарда фунтов
Стоимость строительства нового стадиона "Эвертона" возросла до почти 500 миллионов фунтов, однако "ириски" по-прежнему настроены реализовать проект в срок.
Когда мерсисайдский клуб задумывался о возведении новой аренды в Киркби, речь шла об относительно скромной сумме в 150 млн. фунтов. Однако после прихода в число акционеров Фарада Мошири аппетиты "Эвертона" значительно возросли.
Решив строить новый стадион, не в Киркби, а в портовом районе Брамли Мур Док, "ириски" стали ориентироваться на сумму в 300 млн. фунтов, но и эта оценка оказалась неокончательной — теперь речь идет уже о полумиллиарде фунтов.
"Да, это будет ближе к 500 миллионам фунтов. Полмиллиарда — именно в такую сумму мы ожидаем уложиться в данный момент. Рост стоимости вызван инфляцией, которая ускоряется с каждым годом", — сообщил президент "Эвертона" Билл Кенрайт Liverpool Echo.
Добавим, что непосредственно к строительству мерсисайдский клуб надеется приступить уже в следующем году. В "Эвертоне" рассчитывают переехать с "Гудисон Парк" на новый 55-тысячный стадион в августе 2022, как и планировалось изначально.
10.01.2018 22:00
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Херасе у них инфляция. Вот вам и брекзит
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