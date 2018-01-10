Сборная Англии сыграет с Нигерией и Коста-Рикой в июне

Харри Кейн и Джейми Варди В июне сборная Англии проведет товарищеские матчи против национальных команд Нигерии и Коста-Рики, с помощью которых завершит свою подготовку к Чемпионату Мира в России.

Напомним, у англичан уже есть договоренность о товарищеских встречах против сборных Голландии и Италии. Оба этих поединка состоятся в марте.

В рамках завершающей стадии подготовки к ЧМ-2018 подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Нигерии 2 июня и против Коста-Рики пять дней спустя.

Оба заключительных товарищеских матча будут домашними, но если против нигерийцев сборная Англии сыграет привычно на "Уэмбли", то против костариканцев — на 38-тысячном стадионе "Лидса" "Элланд Роад".

Добавим, что в рамках подготовки к предыдущему большому турниру, Евро-2016, англичанам уже доводилась играть домашние матчи на других аренах, отличных от "Уэмбли". Тогда это были "Стадион Света" и "Этихад".

Последний раз на "Элланд Роад" англичане играли еще в 2002 году, потерпев поражение от итальянцев со счетом 1:2.



Метки сборная Англии, сборная Коста-Рики, сборная Нигерии

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 457

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. recyjoed 10.01.2018 21:37 # recyjoed
    В июне? И зачем так поздно? Хорошо англичан в ЛФК всё меньше. Главное Гомеза чтоб не звали с Арнольдом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: