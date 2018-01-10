"Тоттенхэм" отказался от Баркли, потому что хочет более классного игрока
"Тоттенхэм" вышел из борьбы за полузащитника Росса Баркли, посчитав, что летом сможет купить более классного игрока.
Прошлым летом Баркли выбирал между предложениями "Челси" и "Тоттенхэма", но затем решил остаться в "Эвертоне", где до наступления января залечивал травму задней поверхности бедра.
Ожидалось, что зимой "шпоры" возобновят интерес к 24-летнему плеймейкеру, однако этого не произошло. В результате "Челси" смог подписать Баркли без конкуренции — всего за 15 миллионов фунтов.
Как стало известно Evening Standard, "Тоттенхэм" сознательно отказался от притязаний на Баркли по настоянию главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец уверен, что летом у "шпор" будет выбор из более качественных игроков на позицию Росса.
10.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
а этот более классный игрок в курсе этого?
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Кричууууууууууууу)))))
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Даже Ттх спустил на щ0льси))
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все ссут на щолси?
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.... более классного игрока отпустить в Реал"
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амбициозно
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