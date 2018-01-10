"Тоттенхэм" отказался от Баркли, потому что хочет более классного игрока

Кейн и Баркли "Тоттенхэм" вышел из борьбы за полузащитника Росса Баркли, посчитав, что летом сможет купить более классного игрока.

Прошлым летом Баркли выбирал между предложениями "Челси" и "Тоттенхэма", но затем решил остаться в "Эвертоне", где до наступления января залечивал травму задней поверхности бедра.

Ожидалось, что зимой "шпоры" возобновят интерес к 24-летнему плеймейкеру, однако этого не произошло. В результате "Челси" смог подписать Баркли без конкуренции — всего за 15 миллионов фунтов.

Как стало известно Evening Standard, "Тоттенхэм" сознательно отказался от притязаний на Баркли по настоянию главного тренера Маурисио Почеттино. Аргентинец уверен, что летом у "шпор" будет выбор из более качественных игроков на позицию Росса.



Метки Баркли, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 389

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Последние комментарии:




  1. farot 10.01.2018 20:16 # farot
    а этот более классный игрок в курсе этого?

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  2. mikkiynwa 10.01.2018 20:14 # mikkiynwa
    Кричууууууууууууу)))))

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  3. moskofidi 10.01.2018 20:10 # moskofidi
    Даже Ттх спустил на щ0льси))

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  4. tursa 10.01.2018 20:07 # tursa
    все ссут на щолси?

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  5. fly-emirates7 10.01.2018 20:07 # fly-emirates7
    .... более классного игрока отпустить в Реал"

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  6. mancunia-planet 10.01.2018 20:03 # mancunia-planet
    амбициозно

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