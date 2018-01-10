Венгер не жалеет, что пожертвовал Кубком Англии

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не жалеет, что выпустил резервистов на матч Кубка Англии с "Ноттингем Форест", из-за чего команда вылетела из турнира.

Напомним, ослабленный состав Венгера не смог навязать борьбу представителю Чемпионшипа, уступив "Ноттингему" со счетом 4:2. Тем не менее, Арсен не жалеет о решении, которое стоило ему вылета из Кубка Англии, действующим обладателем которого "канониры" являются.

"Я семь раз выигрывал Кубок Англии, но люди постоянно скандалят, когда мы вылетаем из турнира. У меня не было другого выбора, кроме как выставить такой состав: мы провели три матча за шесть дней, поэтому игрокам нужен был отдых".

"Да, мы лишились возможности завоевать трофей, проиграв в воскресенье, но у нас еще Кубок Лиги. Сейчас все команды вкладывают большие средства в игроков, и все голодны до трофеев", - цитирует Венгера The Telegraph.



Метки Арсенал, Венгер, Кубок Англии

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. french 10.01.2018 19:58 # french
    Ну заголовок нисколько не отражает слов Арсения, он ж говорит, что проиграл и хрен с ним.

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  2. wengerrrro 10.01.2018 19:31 # wengerrrro
    пожертвовал, тебя вые6али как со6аку, мразь

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  3. wilegend 10.01.2018 19:22 # wilegend
    не пожертвовал, ты его прое6ал

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  4. scouser2005 10.01.2018 19:18 # scouser2005
    Басня "Арсен и виноград"

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  5. monsieurgood 10.01.2018 19:05 # monsieurgood
    Май. 2018 год

    Венгер не жалеет, что пожертвовал АПЛ

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не жалеет, что выпускал резервистов на матчи АПЛ с, из-за чего команда вылетела из лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59784/

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