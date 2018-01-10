Венгер не жалеет, что пожертвовал Кубком Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не жалеет, что выпустил резервистов на матч Кубка Англии с "Ноттингем Форест", из-за чего команда вылетела из турнира.

Напомним, ослабленный состав Венгера не смог навязать борьбу представителю Чемпионшипа, уступив "Ноттингему" со счетом 4:2. Тем не менее, Арсен не жалеет о решении, которое стоило ему вылета из Кубка Англии, действующим обладателем которого "канониры" являются.



"Я семь раз выигрывал Кубок Англии, но люди постоянно скандалят, когда мы вылетаем из турнира. У меня не было другого выбора, кроме как выставить такой состав: мы провели три матча за шесть дней, поэтому игрокам нужен был отдых".



"Да, мы лишились возможности завоевать трофей, проиграв в воскресенье, но у нас еще Кубок Лиги. Сейчас все команды вкладывают большие средства в игроков, и все голодны до трофеев", - цитирует Венгера The Telegraph.