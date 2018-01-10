Де Брюйне уже ждет Санчеса в "Сити"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что нападающий "Арсенала" Алексис Санчеса станет ценным новичком для "горожан".

Прямо сейчас клуб с "Этихад" пытается договориться о переходе Санчеса посреди сезона. "Горожане" уже предложили 20 миллионов фунтов за чилийца, которого "Арсенал" отказался продавать прошлым летом.



Со слов Де Брюйне можно сделать вывод, что "Сити" практически согласовал трансфер, а игроки Пепа Гвардиолы ждут звездного новичка. Кевин уверен, что во второй части сезона Санчес принесет "горожанам" огромную пользу.



"Он очень классный игрок и когда окажется здесь, добавит нашей команде нечто особенное. Давайте подождем, что случится до закрытия трансферного окна: если к нам придет такой хороший футболист, нам же лучше; если сделку оформить не получится, мы должны рассчитывать только на себя и продолжать в том же духе", - сообщил Де Брюйне The Telegraph.