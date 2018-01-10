Жиру не променяет "Арсенал" на выгодный контракт в Китае

Агент нападающего Оливье Жиру заявил, что его клиент не променяет "Арсенал" на возможность хорошо заработать Китае или Турции.

Травма задней поверхности бедра, полученная Жиру перед праздниками, уже отпугнула потенциальных покупателей Оливье из числа ведущих европейских лиг. Теперь за 31-летним нападающим ведут охоту лишь турецкий "Бешикташ" и несколько китайских клубов.



Естественно, что отъезд из "Арсенала" позволил бы Жиру существенно увеличить свой оклад, но покидать лондонцев ради денег игрок не собирается. Оливье продолжит бороться за свое будущее в команде Арсена Венгера.



"Нет смысла оставлять "Арсенал" ради денег. Новый клуб должен дать ему нечто большее. Мы уверены, что во второй части сезона Оливье получит игровую практику, даже если она будет ограничена Лигой Европы".



"Оливье не интересует переезд в Турцию и уж тем более переезд в Китай. Деньги не играют для него большой роли. Оливье не сдается и продолжит сражаться за свое место в "Арсенале". Даже если ты скажешь ему, что пробиться в состав невозможно, он не выбросит белый флаг", - сообщил агент Майкл Мануэлло ESPN.