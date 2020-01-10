"Арсенал" может позвать Анчелотти на место Венгера в конце сезона
"Арсенал" рассматривает Карло Анчелотти в качестве серьезного претендента на замену Арсену Венгеру, если тот покинет пост главного тренера в конце сезона.
Несмотря на огромное давление в концовке прошлого сезона, Венгер все-таки заключил новый контракт на два года с "канонирами". Однако вернуть прежнее доверие болельщиков Арсену пока не удалось — напротив, все больше фанатов считают, что их клуб находится в стагнации и нуждается в переменах.
Как утверждает Evening Standard в эксклюзивном материале, руководство "Арсенала" собирается пересмотреть позицию 68-летнего француза по окончании сезона и дать оценку работе, которую проделал Венгер.
Никакого решения о дальнейшей судьбе Арсена пока не принято, однако на "Эмирейтс" есть ощущение, что пребывание Венгера в клубе прервется раньше, нежели рассчитан его контракт.
Стоит отметить, что "Арсенал" заранее начал готовиться к жизни без Венгера, в этом сезоне пригласив на руководящие должности Свена Мислинтата и Рауля Санллехи, призванных ограничить ту безграничную власть, которой в данный момент обладает Арсен в клубе.
Одновременно "канониры" присматриваются к специалистам, которые могли бы продолжить дело Венгера. Поработавший с "Баварией", "Реалом", "Миланом", ПСЖ и "Челси" Анчелотти видится руководству "Арсенала" подходящим кандидатом, чтобы занять пост главного тренера.
По информации издания, Анчелотти, уволенный из "Баварии" в сентябре, должен переехать с семьей в Лондон в следующем месяце, поэтому итальянец будет поблизости, если из "Арсенала" поступит сигнал SOS.
Помимо Анчелотти, "Арсенал" также проявляет интерес к своему бывшему капитану Микелю Артете, ныне работающему ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", и Массимилиано Аллегри, который в июне продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года.
10.01.2018 16:00
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В очередной раз убеждаюсь, что здесь пишут статьи дауны. Так же как и админы, которые на все закрывают глаза. Все ради бабла.
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Что дауны? Анчелотти не пойдет, потому что Челси тренировал, у него нсть принципы, в отличие от обосанного
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Арсен умеет работать с молодежью и топчегов ростить, а Карло нет почему и поперли из Баварии, мне нравится этот тренер он впоряде но без бабла как Венгер, Арсенал ваще в десятку не будет попадать превратится в Эвертон Мойеса
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Наверное так лучше будет для обеих сторон; и Арсеналу нужен более авторитный главный тренер, да и для Анчи есть шанс реабилитироваться после Баварии. Но опять таки, даже если этот союз и состоится то максимум на несколько лет. А вот после настанет многолетняя перестройка... и никому не известно, чем это всё закончится.
Короче, Анчи Арсеналу сейчас нужен лишь для того, что бы оставшееся велечие не распалось как карточный домик. Будем посмотреть.
Венгера жаль немного... отдал полжизни клубу, а его камнями гонят. Хотя наверное сам виноват, ведь упустил тот момент, когда мог уйти громко хлопнув дверью. Облажался.
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Как так: критиковать Венгера, что нету победы в АПЛ и приглашать при этом Анчелотти?)
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ну Анчи в принципе подошел бы
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Сплетни
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А сигнал “SOS” точно поступит ))
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Анчоус это хорошо, но в любом случае Арсенал будет лихорадить нехило после правления Вени
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