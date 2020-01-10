"Арсенал" может позвать Анчелотти на место Венгера в конце сезона

"Арсенал" рассматривает Карло Анчелотти в качестве серьезного претендента на замену Арсену Венгеру, если тот покинет пост главного тренера в конце сезона.

Несмотря на огромное давление в концовке прошлого сезона, Венгер все-таки заключил новый контракт на два года с "канонирами". Однако вернуть прежнее доверие болельщиков Арсену пока не удалось — напротив, все больше фанатов считают, что их клуб находится в стагнации и нуждается в переменах.



Как утверждает Evening Standard в эксклюзивном материале, руководство "Арсенала" собирается пересмотреть позицию 68-летнего француза по окончании сезона и дать оценку работе, которую проделал Венгер.



Никакого решения о дальнейшей судьбе Арсена пока не принято, однако на "Эмирейтс" есть ощущение, что пребывание Венгера в клубе прервется раньше, нежели рассчитан его контракт.



Стоит отметить, что "Арсенал" заранее начал готовиться к жизни без Венгера, в этом сезоне пригласив на руководящие должности Свена Мислинтата и Рауля Санллехи, призванных ограничить ту безграничную власть, которой в данный момент обладает Арсен в клубе.



Одновременно "канониры" присматриваются к специалистам, которые могли бы продолжить дело Венгера. Поработавший с "Баварией", "Реалом", "Миланом", ПСЖ и "Челси" Анчелотти видится руководству "Арсенала" подходящим кандидатом, чтобы занять пост главного тренера.



По информации издания, Анчелотти, уволенный из "Баварии" в сентябре, должен переехать с семьей в Лондон в следующем месяце, поэтому итальянец будет поблизости, если из "Арсенала" поступит сигнал SOS.



Помимо Анчелотти, "Арсенал" также проявляет интерес к своему бывшему капитану Микелю Артете, ныне работающему ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", и Массимилиано Аллегри, который в июне продлил контракт с "Ювентусом" до 2020 года.