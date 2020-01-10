Валенсия готов сыграть впервые с середины декабря

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия вернется на поле в поединке со "Стоуком" после трех пропущенных недель из-за травмы задней поверхности бедра.

Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо не мог рассчитывать на 32-летнего эквадорца с середины декабря, когда Валенсия получил травму в гостевой встрече с "Вест Бромвичем".



Без ключевого защитника "Юнайтед" еще больше отстал от своих соседей из "Манчестер Сити", но теперь, спустя три недели отсутствия, Антонио готов вернуться на поле, сообщает The Telegraph.



Валенсия поехал вместе с "Юнайтед" на тренировочный сбор в Дубай и уже приступил к занятиям в общей группе. Если не произойдет ничего экстраординарного, Антонио сыграет против "Стоука" в ближайший понедельник.