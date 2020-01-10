Валенсия готов сыграть впервые с середины декабря

Антонио Валенсия Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия вернется на поле в поединке со "Стоуком" после трех пропущенных недель из-за травмы задней поверхности бедра.

Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо не мог рассчитывать на 32-летнего эквадорца с середины декабря, когда Валенсия получил травму в гостевой встрече с "Вест Бромвичем".

Без ключевого защитника "Юнайтед" еще больше отстал от своих соседей из "Манчестер Сити", но теперь, спустя три недели отсутствия, Антонио готов вернуться на поле, сообщает The Telegraph.

Валенсия поехал вместе с "Юнайтед" на тренировочный сбор в Дубай и уже приступил к занятиям в общей группе. Если не произойдет ничего экстраординарного, Антонио сыграет против "Стоука" в ближайший понедельник.




Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2018 15:00

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  1. selfish 10.01.2018 17:56 # selfish
    топарь безусловно

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  2. trent 10.01.2018 17:01 # trent
    топ возвращается, уже хорошо.

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  3. mancunia-planet 10.01.2018 15:14 # mancunia-planet
    хорошо

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