Венгера не будет на трибунах "Стэмфорд Бридж"

Арсен Венгер Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что не будет наблюдать за первым полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" с трибун "Стэмфорд Бридж".

Сегодня вечером Венгеру предстоит отбыть второй матч дисквалификации, наложенной на него за оскорбление рефери Майка Дина после предновогоднего поединка Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".

В феврале прошлого года Арсен уже наблюдал за гостевым матчем с "Челси" в статусе тренера, которому запрещено находиться на скамейке. Тогда француз выбрал для просмотра одну из трибун "Стэмфорд Бридж", но на сей раз Венгер предпочтет другой вариант.

"Я сидел рядом с парнем, который неожиданно спросил, как у меня дела. Он сказал, что работает садовником в моем доме, хотя я даже его не знал. Он тоже болеет за "Арсенал" и в тот день отправился на игру с "Челси".

"На сей раз я постараюсь найти другое место, чтобы успеть в раздевалку на перерыв. Если ты располагаешься на трибуне, то для этого потребуется как минимум 10 минут", - цитирует Венгера Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3876

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Последние комментарии:




  1. rollik707 10.01.2018 18:31 # rollik707
    Венгер: «Не думаю, что Моуриньо и Конте - самые интересные фамилии в футболе»

    Маврапанос-вот самая интересная фамилия в футболе!

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  2. j-silver 10.01.2018 14:45 # j-silver
    Я сидел рядом с парнем, который неожиданно спросил, как у меня дела. Он сказал, что работает садовником в моем доме, хотя я даже его не знал.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59779/?c=1

    Эх Веня, типа такой большой босс дома, нах помнить всякую челядь в лицо.
    парень то сейчас прочитает эту его вьюху и потом как в лучших английских детективах "...а убийца садовник"

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  3. fupler 10.01.2018 14:19 # fupler
    короче понял что возле болел терпил делать нечего и решил не морать себя, а посмотреть матч по телеку в подтрибунном помещении! красава, че.

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  4. chr1s8rown 10.01.2018 14:12 # chr1s8rown
    лучший вариант смотреть матч в раздевалке по ТВ

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  5. reams 10.01.2018 14:11 # reams
    Не удивительно, что выберет любое место, которое захочет, ведь стадион у челсея заполняется чуть более, чем наполовину, на Эмирейтс условный Контекс смотрел бы из пролетов между сиденьями

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  6. kara-balapan 10.01.2018 14:09 # kara-balapan
    С вертолета будет ссать на стэмфорд?

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  7. rap-woiska 10.01.2018 14:02 # rap-woiska
    Боится что обсут

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