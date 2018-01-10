Венгера не будет на трибунах "Стэмфорд Бридж"

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что не будет наблюдать за первым полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" с трибун "Стэмфорд Бридж".

Сегодня вечером Венгеру предстоит отбыть второй матч дисквалификации, наложенной на него за оскорбление рефери Майка Дина после предновогоднего поединка Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".



В феврале прошлого года Арсен уже наблюдал за гостевым матчем с "Челси" в статусе тренера, которому запрещено находиться на скамейке. Тогда француз выбрал для просмотра одну из трибун "Стэмфорд Бридж", но на сей раз Венгер предпочтет другой вариант.



"Я сидел рядом с парнем, который неожиданно спросил, как у меня дела. Он сказал, что работает садовником в моем доме, хотя я даже его не знал. Он тоже болеет за "Арсенал" и в тот день отправился на игру с "Челси".



"На сей раз я постараюсь найти другое место, чтобы успеть в раздевалку на перерыв. Если ты располагаешься на трибуне, то для этого потребуется как минимум 10 минут", - цитирует Венгера Sky Sports.