Венгера не будет на трибунах "Стэмфорд Бридж"
Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что не будет наблюдать за первым полуфиналом Кубка Лиги против "Челси" с трибун "Стэмфорд Бридж".
Сегодня вечером Венгеру предстоит отбыть второй матч дисквалификации, наложенной на него за оскорбление рефери Майка Дина после предновогоднего поединка Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем".
В феврале прошлого года Арсен уже наблюдал за гостевым матчем с "Челси" в статусе тренера, которому запрещено находиться на скамейке. Тогда француз выбрал для просмотра одну из трибун "Стэмфорд Бридж", но на сей раз Венгер предпочтет другой вариант.
"Я сидел рядом с парнем, который неожиданно спросил, как у меня дела. Он сказал, что работает садовником в моем доме, хотя я даже его не знал. Он тоже болеет за "Арсенал" и в тот день отправился на игру с "Челси".
"На сей раз я постараюсь найти другое место, чтобы успеть в раздевалку на перерыв. Если ты располагаешься на трибуне, то для этого потребуется как минимум 10 минут", - цитирует Венгера Sky Sports.
10.01.2018 14:00
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Венгер: «Не думаю, что Моуриньо и Конте - самые интересные фамилии в футболе»
Маврапанос-вот самая интересная фамилия в футболе!
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Я сидел рядом с парнем, который неожиданно спросил, как у меня дела. Он сказал, что работает садовником в моем доме, хотя я даже его не знал.
Источник: http://fapl.ru/posts/59779/?c=1
Эх Веня, типа такой большой босс дома, нах помнить всякую челядь в лицо.
парень то сейчас прочитает эту его вьюху и потом как в лучших английских детективах "...а убийца садовник"
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короче понял что возле болел терпил делать нечего и решил не морать себя, а посмотреть матч по телеку в подтрибунном помещении! красава, че.
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лучший вариант смотреть матч в раздевалке по ТВ
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Не удивительно, что выберет любое место, которое захочет, ведь стадион у челсея заполняется чуть более, чем наполовину, на Эмирейтс условный Контекс смотрел бы из пролетов между сиденьями
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С вертолета будет ссать на стэмфорд?
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Боится что обсут
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