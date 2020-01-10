"Сити" обсуждает новый контракт со Стерлингом

"Манчестер Сити" начал предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.

Изначально Стерлинг решил отложить переговоры по новой сделке до окончания Чемпионата Мира в России. Чуть позже Рахим намекнул, что может отказаться от предложения "Сити", поскольку готов попробовать себя в Европе.



Однако авторитетному изданию The Guardian стало известно, что "горожане" уже вступили в переговоры со Стерлингом по новому контракту. Диалог между клубом и представителями игрока должен стартовать уже в феврале.



По информации источника, Рахим может рассчитывать на существенную прибавку к зарплате, которая в данный момент составляет 170 тысяч фунтов в неделю. В случае согласия Стерлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Сити".



Новой сделкой "горожане" собираются наградить 22-летнего игрока за огромный прогресс в этом сезоне. Стерлинг забил уже 18 голов во всех турнирах и уступает по этому показателю только нападающему Серхио Агуэро.