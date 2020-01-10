"Сити" обсуждает новый контракт со Стерлингом

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" начал предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.

Изначально Стерлинг решил отложить переговоры по новой сделке до окончания Чемпионата Мира в России. Чуть позже Рахим намекнул, что может отказаться от предложения "Сити", поскольку готов попробовать себя в Европе.

Однако авторитетному изданию The Guardian стало известно, что "горожане" уже вступили в переговоры со Стерлингом по новому контракту. Диалог между клубом и представителями игрока должен стартовать уже в феврале.

По информации источника, Рахим может рассчитывать на существенную прибавку к зарплате, которая в данный момент составляет 170 тысяч фунтов в неделю. В случае согласия Стерлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Сити".

Новой сделкой "горожане" собираются наградить 22-летнего игрока за огромный прогресс в этом сезоне. Стерлинг забил уже 18 голов во всех турнирах и уступает по этому показателю только нападающему Серхио Агуэро.




Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2018 13:35

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  1. moskofidi 10.01.2018 15:05 # moskofidi
    Просто топовый игрок.

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  2. rollik707 10.01.2018 14:03 # rollik707
    Кто посмел продать этого топарика?!

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  3. ben-arfa 10.01.2018 13:55 # ben-arfa
    Все тот же бегунок, но теперь не тупой

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