"Сити" обсуждает новый контракт со Стерлингом
"Манчестер Сити" начал предварительные переговоры с вингером Рахимом Стерлингом о новом контракте.
Изначально Стерлинг решил отложить переговоры по новой сделке до окончания Чемпионата Мира в России. Чуть позже Рахим намекнул, что может отказаться от предложения "Сити", поскольку готов попробовать себя в Европе.
Однако авторитетному изданию The Guardian стало известно, что "горожане" уже вступили в переговоры со Стерлингом по новому контракту. Диалог между клубом и представителями игрока должен стартовать уже в феврале.
По информации источника, Рахим может рассчитывать на существенную прибавку к зарплате, которая в данный момент составляет 170 тысяч фунтов в неделю. В случае согласия Стерлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Сити".
Новой сделкой "горожане" собираются наградить 22-летнего игрока за огромный прогресс в этом сезоне. Стерлинг забил уже 18 голов во всех турнирах и уступает по этому показателю только нападающему Серхио Агуэро.
10.01.2018 13:35
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Просто топовый игрок.
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Кто посмел продать этого топарика?!
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Все тот же бегунок, но теперь не тупой
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