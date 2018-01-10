"Юнайтед" раздумывает над покупкой Моуры

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался вингером ПСЖ Лукасом Моурой, хотя до официального предложения дело еще не дошло.

В 2012 году клуб с "Олд Траффорд" уже претендовал на Моуру, но игрок, выступавший в тот момент за бразильский "Сан-Паулу", откликнулся на более выгодное предложение ПСЖ.



В этом сезоне Лукас столкнулся с невероятной конкуренцией в Париже и еще не выходи в стартовом составе в рамках Лиги 1. Теперь Моура намерен покинуть клуб, а ПСЖ не собирается стоять у него на пути.



Как стало известно Sky Sports, "Юнайтед" уже возобновил интерес к вингеру, который провел немногим более часа на футбольном поле в этом сезоне. Привлекательным приобретение Лукаса делает тот факт, что "красные дьяволы" смогут заявить бразильца на плей-офф Лиги Чемпионов.



Отметим, что прошлым летом рулевой МЮ Жозе Моуриньо пытался усилить фланги полузащиты, но не сумел заполучить Ивана Перишича из "Интера". Плохая форма Генриха Мхитаряна и Маркуса Рэфшорда заставила португальца вернуться к этим планам.