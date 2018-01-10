"Юнайтед" раздумывает над покупкой Моуры
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался вингером ПСЖ Лукасом Моурой, хотя до официального предложения дело еще не дошло.
В 2012 году клуб с "Олд Траффорд" уже претендовал на Моуру, но игрок, выступавший в тот момент за бразильский "Сан-Паулу", откликнулся на более выгодное предложение ПСЖ.
В этом сезоне Лукас столкнулся с невероятной конкуренцией в Париже и еще не выходи в стартовом составе в рамках Лиги 1. Теперь Моура намерен покинуть клуб, а ПСЖ не собирается стоять у него на пути.
Как стало известно Sky Sports, "Юнайтед" уже возобновил интерес к вингеру, который провел немногим более часа на футбольном поле в этом сезоне. Привлекательным приобретение Лукаса делает тот факт, что "красные дьяволы" смогут заявить бразильца на плей-офф Лиги Чемпионов.
Отметим, что прошлым летом рулевой МЮ Жозе Моуриньо пытался усилить фланги полузащиты, но не сумел заполучить Ивана Перишича из "Интера". Плохая форма Генриха Мхитаряна и Маркуса Рэфшорда заставила португальца вернуться к этим планам.
10.01.2018 13:00
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