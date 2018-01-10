Пенальти на Азаре до сих пор не дает покоя Венгеру

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что до сих пор не может спокойно спать из-за пенальти на Эдене Азаре в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлую среду.

В преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги против "синих" Венгер вернулся к наиболее запомнившемуся эпизоду из предыдущего дерби, кода Азар упал словно подкошенный после небольшого контакта с Эктором Беллерином.



Решение рефери Энтони Тэйлора назначить 11-метровый Арсен тогда назвал "фарсовым". Спустя неделю Венгер по-прежнему подозревает судью в предвзятости, а Азара — в симуляции.



"Я действительно усомнился в решении рефери. Ведь есть объективные вещи. Ты смотришь на картину и видишь, как Азар падает и как быстро он берется бить пенальти, когда получает пенальти".



"Если он травмировался, почему он взялся бить пенальти? Будучи профессионалом, он представил ситуацию более драматичной, нежели она являлась на самом деле, вдобавок крича. Я могу понять это. Я не виню Азара. Он поступил в очень профессиональной манере, чтобы получить пенальти для своей команды, и сделал это очень хорошо", — цитирует Венгера The Guardian.