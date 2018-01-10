Пенальти на Азаре до сих пор не дает покоя Венгеру
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что до сих пор не может спокойно спать из-за пенальти на Эдене Азаре в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлую среду.
В преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги против "синих" Венгер вернулся к наиболее запомнившемуся эпизоду из предыдущего дерби, кода Азар упал словно подкошенный после небольшого контакта с Эктором Беллерином.
Решение рефери Энтони Тэйлора назначить 11-метровый Арсен тогда назвал "фарсовым". Спустя неделю Венгер по-прежнему подозревает судью в предвзятости, а Азара — в симуляции.
"Я действительно усомнился в решении рефери. Ведь есть объективные вещи. Ты смотришь на картину и видишь, как Азар падает и как быстро он берется бить пенальти, когда получает пенальти".
"Если он травмировался, почему он взялся бить пенальти? Будучи профессионалом, он представил ситуацию более драматичной, нежели она являлась на самом деле, вдобавок крича. Я могу понять это. Я не виню Азара. Он поступил в очень профессиональной манере, чтобы получить пенальти для своей команды, и сделал это очень хорошо", — цитирует Венгера The Guardian.
10.01.2018 12:00
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Последние комментарии:
Блэт, с таким запалом можно и луну перелететь.
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АрсАналы никак не убются аб стенку. Молятся на Азара от зависисти по ночам. А по утру снова на работу: бомбить, да пригорать. Так держать лузеры.
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100% пенка
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Месси сын Азара
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сумасшедший старик до сих пор пылает
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Если возард получил бы в реале по ноге так, как корчился, разве он смог бы пробить пенальти? Вот вопрос.
Этот жопастый пшиздрик тот еще симулянт)) Подозреваю, что когда его, его же партнеры по команде шпилят его в раздевалке то он и тут симулирует оргазмъ)))
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По какому каналу сегодня Кубок лиги?
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Типичная пенсовская крыса. Может упадёт и сегодня ))
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Представляю, как старый Венгер ворочается с боку на бок, потом вскакивает посреди ночи и орёт "Да как так то а!!!", а Беллерин зовёт его обратно в постель.
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Ты смотришь на картину и видишь, как Азар падает и как быстро он берется бить пенальти, когда получает пенальти".
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ну да. А когда его подопечные зарабатывают пенальти, то не кричат после попадания шипами по голени.
Пидарас старый
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горит по полной
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За правду не накажут на 40к фунтов и не дадут дискву в 3 матча, да
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как ж он зае6ал...мразь, и венгер тоже
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