Пенальти на Азаре до сих пор не дает покоя Венгеру

Эден Азар Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что до сих пор не может спокойно спать из-за пенальти на Эдене Азаре в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлую среду.

В преддверии первого полуфинального матча Кубка Лиги против "синих" Венгер вернулся к наиболее запомнившемуся эпизоду из предыдущего дерби, кода Азар упал словно подкошенный после небольшого контакта с Эктором Беллерином.

Решение рефери Энтони Тэйлора назначить 11-метровый Арсен тогда назвал "фарсовым". Спустя неделю Венгер по-прежнему подозревает судью в предвзятости, а Азара — в симуляции.

"Я действительно усомнился в решении рефери. Ведь есть объективные вещи. Ты смотришь на картину и видишь, как Азар падает и как быстро он берется бить пенальти, когда получает пенальти".

"Если он травмировался, почему он взялся бить пенальти? Будучи профессионалом, он представил ситуацию более драматичной, нежели она являлась на самом деле, вдобавок крича. Я могу понять это. Я не виню Азара. Он поступил в очень профессиональной манере, чтобы получить пенальти для своей команды, и сделал это очень хорошо", — цитирует Венгера The Guardian.




Метки Азар, Арсенал, Венгер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3412

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Последние комментарии:




  1. rollik707 10.01.2018 13:59 # rollik707
    Блэт, с таким запалом можно и луну перелететь.

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  2. nikas 10.01.2018 13:38 # nikas
    АрсАналы никак не убются аб стенку. Молятся на Азара от зависисти по ночам. А по утру снова на работу: бомбить, да пригорать. Так держать лузеры.

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  3. vals1702 10.01.2018 13:26 # vals1702
    100% пенка

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  4. selfish 10.01.2018 12:38 # selfish
    Месси сын Азара

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  5. j-silver 10.01.2018 12:25 # j-silver
    сумасшедший старик до сих пор пылает

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  6. arsenalekc 10.01.2018 12:22 # arsenalekc
    Если возард получил бы в реале по ноге так, как корчился, разве он смог бы пробить пенальти? Вот вопрос.
    Этот жопастый пшиздрик тот еще симулянт)) Подозреваю, что когда его, его же партнеры по команде шпилят его в раздевалке то он и тут симулирует оргазмъ)))

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  7. lankaster123 10.01.2018 12:19 # lankaster123
    По какому каналу сегодня Кубок лиги?

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  8. moskofidi 10.01.2018 12:17 # moskofidi
    Типичная пенсовская крыса. Может упадёт и сегодня ))

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  9. mrjingles 10.01.2018 12:14 # mrjingles
    Представляю, как старый Венгер ворочается с боку на бок, потом вскакивает посреди ночи и орёт "Да как так то а!!!", а Беллерин зовёт его обратно в постель.

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  10. chr1s8rown 10.01.2018 12:12 # chr1s8rown
    Ты смотришь на картину и видишь, как Азар падает и как быстро он берется бить пенальти, когда получает пенальти".

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  11. farot 10.01.2018 12:08 # farot
    ну да. А когда его подопечные зарабатывают пенальти, то не кричат после попадания шипами по голени.

    Пидарас старый

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  12. fuckyeah 10.01.2018 12:07 # fuckyeah
    горит по полной

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  13. reams 10.01.2018 12:06 # reams
    За правду не накажут на 40к фунтов и не дадут дискву в 3 матча, да

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  14. wengerrrro 10.01.2018 12:04 # wengerrrro
    как ж он зае6ал...мразь, и венгер тоже

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