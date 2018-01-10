"Юнайтед" не вступал в переговоры по Малкому

"Манчестер Юнайтед" пока не вступал в переговоры с "Бордо" о приобретении нападающего Малкома.

Перебравшись в "Бордо" два года назад из "Коринтианса", Малком зарекомендовал себя одной из главных восходящих звезд Лиги 1. Интерес к 20-летнему бразильцу существует далеко за пределами Франции.



Несмотря на 15-е место "Бордо" в своей лиге, Малком выглядит просто блестяще в этом сезоне — семь голов и четыре результативных передачи. По слухам, особые виды на юного игрока имеют гранды Премьер-Лиги, включая "Юнайтед".



На днях Малком лично придал импульс спекуляциям о возможном переезде в Премьер-Лигу, рассказав в социальных сетях, что активно изучает английский язык.



Как стало известно Manchester Evening News от близкого к игроку источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо действительно является большим поклонником Малкома, однако никаких конкретных действий МЮ пока не предпринимал.



По словам источника, в данный момент переговоры о приобретении Малкома ведут два неназванных клуба, но "Юнайтед" среди них нет.