Конте: "Ван Дейк был целью "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте признал, что его клуб тоже был заинтересован в приобретении защитника Виргила Ван Дейка, но просто не смог предложить столько, сколько предложил "Ливерпуль".
Напомним, 1 января "красные" завершили приобретение Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов. Прежде еще ни один клуб в мире не платил столь большие деньги за игрока обороны.
Конте считает Виргила "защитником топ-уровня" и признает, что тоже хотел заполучить 26-летнего голландца, однако "синие" не смогли составить конкуренцию "Ливерпулю", на который свалилось целое состояние после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".
"Таков футбол. Такова жизнь. Определенно, он являлся нашей целью, но вы знаете, как бывает в футболе. Мы можем иметь много целей, но их еще нужно достичь. Никому из клубов не бывает просто на трансферном рынке".
"Ливерпуль" купил Ван Дейка, чтобы обновить свою оборонительную линию, и я думаю, Ван Дейк защитник топ-уровня. Они потратили 75 миллионов на этого игрока".
"В то же время они очень выгодно продали Коутиньо, потому что, продавая игрока за такую сумму, ты можешь инвестировать эти деньги назад в укрепление состава, и у тебя еще останется".
"Однако, думаю, тебе не бывает просто на трансферном рынке, когда здесь оказываются такого рода деньги", — цитирует Конте Evening Standard.
10.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
все пенсы думают иначе
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Уахаххахахах)) членососы, че скажите, не нужен был?))
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все, абсолютно все сс*т на гпенсов))) даже ван дейк)
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Да что же такое, очередная струя на членси
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