Конте: "Ван Дейк был целью "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте признал, что его клуб тоже был заинтересован в приобретении защитника Виргила Ван Дейка, но просто не смог предложить столько, сколько предложил "Ливерпуль".

Напомним, 1 января "красные" завершили приобретение Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов. Прежде еще ни один клуб в мире не платил столь большие деньги за игрока обороны.



Конте считает Виргила "защитником топ-уровня" и признает, что тоже хотел заполучить 26-летнего голландца, однако "синие" не смогли составить конкуренцию "Ливерпулю", на который свалилось целое состояние после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".



"Таков футбол. Такова жизнь. Определенно, он являлся нашей целью, но вы знаете, как бывает в футболе. Мы можем иметь много целей, но их еще нужно достичь. Никому из клубов не бывает просто на трансферном рынке".



"Ливерпуль" купил Ван Дейка, чтобы обновить свою оборонительную линию, и я думаю, Ван Дейк защитник топ-уровня. Они потратили 75 миллионов на этого игрока".



"В то же время они очень выгодно продали Коутиньо, потому что, продавая игрока за такую сумму, ты можешь инвестировать эти деньги назад в укрепление состава, и у тебя еще останется".



"Однако, думаю, тебе не бывает просто на трансферном рынке, когда здесь оказываются такого рода деньги", — цитирует Конте Evening Standard.