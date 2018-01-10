Конте: "Ван Дейк был целью "Челси"

Виргил Ван Дейк Наставник "Челси" Антонио Конте признал, что его клуб тоже был заинтересован в приобретении защитника Виргила Ван Дейка, но просто не смог предложить столько, сколько предложил "Ливерпуль".

Напомним, 1 января "красные" завершили приобретение Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов. Прежде еще ни один клуб в мире не платил столь большие деньги за игрока обороны.

Конте считает Виргила "защитником топ-уровня" и признает, что тоже хотел заполучить 26-летнего голландца, однако "синие" не смогли составить конкуренцию "Ливерпулю", на который свалилось целое состояние после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Таков футбол. Такова жизнь. Определенно, он являлся нашей целью, но вы знаете, как бывает в футболе. Мы можем иметь много целей, но их еще нужно достичь. Никому из клубов не бывает просто на трансферном рынке".

"Ливерпуль" купил Ван Дейка, чтобы обновить свою оборонительную линию, и я думаю, Ван Дейк защитник топ-уровня. Они потратили 75 миллионов на этого игрока".

"В то же время они очень выгодно продали Коутиньо, потому что, продавая игрока за такую сумму, ты можешь инвестировать эти деньги назад в укрепление состава, и у тебя еще останется".

"Однако, думаю, тебе не бывает просто на трансферном рынке, когда здесь оказываются такого рода деньги", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Ван Дейк, Конте, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 07:00

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  1. suarezov 10.01.2018 07:50 # suarezov
    все пенсы думают иначе

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  2. moskofidi 10.01.2018 07:48 # moskofidi
    Уахаххахахах)) членососы, че скажите, не нужен был?))

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  3. gunars 10.01.2018 07:20 # gunars
    все, абсолютно все сс*т на гпенсов))) даже ван дейк)Пользователь получил предупреждение

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  4. mazinho-united 10.01.2018 07:10 # mazinho-united
    Да что же такое, очередная струя на членсиПользователь получил предупреждение

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