Павон не станет заменой для Санчеса в "Арсенале"

Президент аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси опроверг слухи о том, что "Арсенал" готовит предложение о покупке нападающего Кристиана Павона.

Как известно, сейчас над "канонирами" нависла реальная угроза лишиться Алексиса Санчеса, чей контракт истекает в конце сезона. По некоторым данным, лондонцы уже вовсю договариваются о продаже чилийца в "Манчестер Сити", хотя на пресс-конференции в понедельник Арсен Венгер это опроверг.



Меж тем, аргентинское издание TyC Sports сообщило, что "Арсенал" уже определился с заменой для Санчеса и установил контакт с "Бокой Хуниорс", собираясь "в ближайшие часы" выплатить 27 миллионов фунтов отступных по контракту 21-летнего Павона.



Однако Анхелиси опровергает эту информацию и ожидает, что Кристиан, уже привлекающийся в аргентинскую сборную, сохранит верность "Боке", за которую он забил три гола и отдал шесть результативных передач в 12 матчах чемпионата.



"Думаю, мы сохраним его на 2018 год. Нам не поступало предложений — официальных или неофициальных — так что эти слухи далеки от истины".



"Я знаю, о чем мы говорили с ним, когда подписывали новый контракт. Мы дали ему хороший контракт, чтобы он чувствовал себя комфортно, и мы включили в этот контракт пункт об отступных как раз для таких случаев", — цитирует Анхелиси Daily Express.