Лукаку не подписал новый контракт с "Эвертоном" из-за предсказания вуду
Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири раскрыл невероятную причину, почему нападающий Ромелу Лукаку так и не подписал новый контракт с мерсисайдским клубом, впоследствии уйдя в "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в июле прошлого года "ириски" продали своего бомбардира в "Юнайтед" за 75 миллионов фунтов. У "Эвертона" попросту не осталось другого выбора, ведь многомесячные попытки склонить Лукаку к новой сделке не увенчались успехом.
Меж тем, Ромелу был по-настоящему близок к тому, чтобы связать свое будущее с "Эвертоном". По словам Мошири, его клуб предлагал игроку роскошный контракт, который не был подписан лишь из-за предсказания вуду, увиденного матерью Ромелу.
"Что касается Ромелу, то я потратил два лета, стараясь удержать его. В первое лето я провел три месяца, общаясь с его агентом, им самим, его матерью и его семьей, и нам удалось сохранить его еще на год".
"Затем, прошлым летом, мы предложили ему более выгодный контракт, нежели "Челси". Мы перебили все их предложения, но он просто не хотел оставаться. В то время он хотел играть за "Челси".
"Я могу вас заверить, что мы сделали все возможное, чтобы удержать Рома. Если я скажу, какие условия мы ему предлагали, вы не поверите. Мы предложили ему более выгодный контракт, нежели "Челси", и его агент уже приехал в Финч Фарм заключить сделку. Там находился Роберт (Элстоун, исполнительный директор "Эвертона"), снаружи располагались журналисты, и у нас все было готово. Но затем, когда Ром находился в комнате для собраний, ему позвонила его мама. Она сказала, что совершила паломничество в Африку или куда-то еще, и ей открылось предсказание вуду о том, что ему нужно отправиться в "Челси".
"Я хорошо ладил с Ромом, мне нравится парень, он хороший малый, и я использовал все свое очарование, чтобы удержать его, но мои попытки с треском провалились. Мир бывает несправедлив. В конце концов мы понесли финансовые потери. Сейчас Ром стоил бы 120 миллионов фунтов. Проблема была в том, что мысленно он нас уже покинул. Он уехал в Лос-Анджелес и не думал возвращаться. Такое бывает. Алексу Фергюсону удалось сохранить (Криштиану) Роналду еще на год, но затем игрок ушел. (Луису) Суаресу пришлось покусать нескольких игроков, чтобы уйти", — цитирует Мошири The Guardian.
10.01.2018 05:55
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Последние комментарии:
Пздц, уже свой 8ой др тут справляю, едрить время летит
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Ладно, х*й с ним с этим Санчесом. Хотя ему надо было в Ливерпуль идти. В этом месяце купим Лемара и Фекира и на изи оформим ЛЧ и КА.
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Санчес перешел в МС за 20 лямов. Еб*ть, вот что и кому доказал Венгер. Отпустил бы летом на х*й этого середняка. И без него финишировал бы в шестерке
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Настолько макака, что слова матери про Челси истолковал как мю
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Точно людоед ))
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Настоящий дегенерат. Великолепно подходит мю.
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вот шайтан
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Как раз долб..аеб попал к чертям, теперь шаманить будет в секте сиралекса.
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-Сынок, тебе надо в Челси.
-Хорошо, мам, я тебя понял.
Перешёл в МЮ. Даже Вуду не помогают Челчи, да чтож такое-то.
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Доходы клубов (в млн. евро) от телетрансляций матчей национальных лиг в прошлом сезоне.
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про Кусареса это он ловко -))
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