Лукаку не подписал новый контракт с "Эвертоном" из-за предсказания вуду

Ромелу Лукаку Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири раскрыл невероятную причину, почему нападающий Ромелу Лукаку так и не подписал новый контракт с мерсисайдским клубом, впоследствии уйдя в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в июле прошлого года "ириски" продали своего бомбардира в "Юнайтед" за 75 миллионов фунтов. У "Эвертона" попросту не осталось другого выбора, ведь многомесячные попытки склонить Лукаку к новой сделке не увенчались успехом.

Меж тем, Ромелу был по-настоящему близок к тому, чтобы связать свое будущее с "Эвертоном". По словам Мошири, его клуб предлагал игроку роскошный контракт, который не был подписан лишь из-за предсказания вуду, увиденного матерью Ромелу.

"Что касается Ромелу, то я потратил два лета, стараясь удержать его. В первое лето я провел три месяца, общаясь с его агентом, им самим, его матерью и его семьей, и нам удалось сохранить его еще на год".

"Затем, прошлым летом, мы предложили ему более выгодный контракт, нежели "Челси". Мы перебили все их предложения, но он просто не хотел оставаться. В то время он хотел играть за "Челси".

"Я могу вас заверить, что мы сделали все возможное, чтобы удержать Рома. Если я скажу, какие условия мы ему предлагали, вы не поверите. Мы предложили ему более выгодный контракт, нежели "Челси", и его агент уже приехал в Финч Фарм заключить сделку. Там находился Роберт (Элстоун, исполнительный директор "Эвертона"), снаружи располагались журналисты, и у нас все было готово. Но затем, когда Ром находился в комнате для собраний, ему позвонила его мама. Она сказала, что совершила паломничество в Африку или куда-то еще, и ей открылось предсказание вуду о том, что ему нужно отправиться в "Челси".

"Я хорошо ладил с Ромом, мне нравится парень, он хороший малый, и я использовал все свое очарование, чтобы удержать его, но мои попытки с треском провалились. Мир бывает несправедлив. В конце концов мы понесли финансовые потери. Сейчас Ром стоил бы 120 миллионов фунтов. Проблема была в том, что мысленно он нас уже покинул. Он уехал в Лос-Анджелес и не думал возвращаться. Такое бывает. Алексу Фергюсону удалось сохранить (Криштиану) Роналду еще на год, но затем игрок ушел. (Луису) Суаресу пришлось покусать нескольких игроков, чтобы уйти", — цитирует Мошири The Guardian.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. mcferson-42 10.01.2018 08:16 # mcferson-42
    Пздц, уже свой 8ой др тут справляю, едрить время летит

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  2. liverpoolezzz 10.01.2018 08:14 # liverpoolezzz
    Ладно, х*й с ним с этим Санчесом. Хотя ему надо было в Ливерпуль идти. В этом месяце купим Лемара и Фекира и на изи оформим ЛЧ и КА.

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  3. liverpoolezzz 10.01.2018 08:06 # liverpoolezzz
    Санчес перешел в МС за 20 лямов. Еб*ть, вот что и кому доказал Венгер. Отпустил бы летом на х*й этого середняка. И без него финишировал бы в шестерке

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  4. beatles-red 10.01.2018 08:05 # beatles-red
    Настолько макака, что слова матери про Челси истолковал как мю

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  5. moskofidi 10.01.2018 07:50 # moskofidi
    Точно людоед ))

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  6. gerrard08 10.01.2018 07:00 # gerrard08
    Настоящий дегенерат. Великолепно подходит мю.

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  7. tjk4 10.01.2018 06:49 # tjk4
    вот шайтан

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  8. mcfc-fantactic 10.01.2018 06:32 # mcfc-fantactic
    Как раз долб..аеб попал к чертям, теперь шаманить будет в секте сиралекса.

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  9. negan 10.01.2018 06:24 # negan
    -Сынок, тебе надо в Челси.
    -Хорошо, мам, я тебя понял.
    Перешёл в МЮ. Даже Вуду не помогают Челчи, да чтож такое-то.

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  10. admet 10.01.2018 06:13 # admet
    https://pp.userapi.com/c840622/v840622101/41e66/a2ghWCwKOGs.jpg
    Доходы клубов (в млн. евро) от телетрансляций матчей национальных лиг в прошлом сезоне.

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  11. insomniac 10.01.2018 05:59 # insomniac
    про Кусареса это он ловко -))

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