Харри Магуайр не входит в число целей "Сити" на январь

Защитник "Лестера" Харри Магуайр не входит в число трансферных целей "Манчестер Сити" на январь.

Укрепление центра обороны является одним из приоритетов на январь для Хосепа Гвардиолы, ведь Венсан Компани в очередной раз угодил в лазарет, Джон Стоунс находится в неважной форме после травмы, а Эльяким Мангала особым доверием со стороны тренера не пользуется.



На "Этихад" активно сватают Джонни Эванса из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинеса из "Реал Сосьедада". А на днях в прессе появились слухи, что "горожане" обратили внимание на Магуайра, который лишь прошлым летом перебрался в "Лестер" из "Халла" за 17 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports стало известно, что лидеры Премьер-Лиги не рассматривают 24-летнего Магуайра в качестве своей трансферной цели. Учитывая успехи Харри в этом сезоне — защитник дорос до приглашения в сборную Англии — "лисы" потребовали бы около 50 млн. фунтов компенсации, и это совсем не те деньги, которые готов потратить "Сити" в январе на укрепление проблемой позиции.



"Горожане" видят в Эвансе и Мартинесе гораздо более доступные варианты, и Гвардиоле лишь осталось сделать выбор между опытным по меркам Премьер-Лиги североирландцем и своим 26-летним соотечественником, до сих пор не выступавшим за пределами родного Сан-Себастьяна.