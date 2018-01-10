"Манчестер Сити" вырвал победу у "Бристоль Сити"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Бристоль Сити" — 2:1.
В первом тайме хозяева "Этихад" имели значительное территориальное преимущество, но были недостаточно настойчивы — сделавшие ставку на контратаки гости смотрелись предпочтительнее, пару-тройку раз по-настоящему побеспокоив голкипера Клаудио Браво.
Очередная контратака "Бристоль Сити" на 43-й минуте завершилась назначением пенальти. Сперва Эльяким Мангала потерял мяч на своей половине поля, а затем Джон Стоунс срубил соперника в штрафной. Пострадавший от защитника хозяев Бобби Рид самостоятельно реализовал 11-метровый — 0:1.
Перед самым перерывом "горожане" едва не сравняли счет, однако защитнику удалось вынести мяч с линии ворот после того, как Рахим Стерлинг перебросил голкипера.
Во втором тайме хозяевам потребовалось 10 минут, чтобы восстановить равновесие. Кевин Де Брюйне продвинулся вперед со своей половины поля, сыграл в стенку со Стерлингом и в касание поразил ближний угол ворот — 1:1.
В дальнейшем "горожане" вновь испытывали трудности с доведением своих атак до логического конца. "Бристоль Сити" оборонялся без паники и терпеливо ждал финального свистка.
Когда уже шло компенсированное время, и казалось, что ничьей не избежать, появившийся на замену Серхио Агуэро все-таки вырвал для своей команды победу. Аргентинец с линии вратарской замкнул подачу Бернарду Силвы — 2:1.
"Манчестер Сити" все-таки удалось вырвать победу, пускай и с огромным трудом. Несмотря на немалое количество основных футболистов, игра "горожан" была далека от идеала — возможно, настало время для вливания свежей крови.
"Манчестер Сити" — "Бристоль Сити" — 2:1 (0:1)
Голы: Де Брюйне 55, Агуэро 90 — Рид 44 (пен).
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Мангала, Зинченко (Уолкер 79), Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Туре (Агуэро 70), Стерлинг, Сане.
"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Магнуссон (Уолш 72), Браунхилл, Пак, Смит, Брайан, Патерсон, Рид.
Предупреждения: Флинт, Смит, Брайан.
10.01.2018 00:40
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Антонио Конте: «Несомненно, Вирджил ван Дайк был нашей целью, но это футбол. У нас может быть сколько угодно целей, но нужно быть в состоянии их реализовывать».
«Ситуация на трансферном рынке непростая для любого клуба. "Ливерпуль" приобрел ван Дайка, чтобы усилить линию обороны, и я считаю ван Дайка топ-защитником. И они потратили на этого игрока 85 миллионов евро».
«В то же время они совершили очень выгодную продажу [Филиппе Коутиньо], ведь когда продаешь игрока за такие деньги, то можешь инвестировать их обратно в усиление команды».
«Ситуация на трансферном рынке непростая, но, повторю, важно следить за собой, а не за другими, и пытаться найти наилучшее решение для себя».
[London Evening Standard]
Орууууууу
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нормально
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Заипали эти эмбрионы отскакивать. Ну сколько можно ?????
С Ливерпулем это не прокатит. Клопп их в газон втопчет и нанесет им первое поражение, причем крупное. Аминь
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Агурец - такой СКА петор!!!!!!!!!
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отлично отыграл бристоль, под конец только окопались в своей штрафной, а в первом тайме играли смело, от себя.
а вот сити провалил матч по полной, это было даже хуже игры с пелас.
хотя если бы даже те моменты, что создавали и наказывали за обрезы соперника легко и без нервов могли заканчивать уже в первом тайме.
пепу везет, что даже в свой кризис команда умудряется выигрывать.
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Лучшие полузащитники по количеству успешных обводок (за 90 минут) в топ-5 лигах Европы.
Иско (3.4)
Джонатан Виера (3.6)
Набиль Фекир (3.8)
Брума (3.9)
Наби Кейта (4.3)
Уахахха)) у Ливерпуля появился очередной ебарь Озара))
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Просто КОРОЛИ
ДУБЛЕМ, не то что ггвноскум
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Жалко Бристоль, шикарно сыграли. Жду их в АПЛ.
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