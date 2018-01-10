"Манчестер Сити" вырвал победу у "Бристоль Сити"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Бристоль Сити" — 2:1.

В первом тайме хозяева "Этихад" имели значительное территориальное преимущество, но были недостаточно настойчивы — сделавшие ставку на контратаки гости смотрелись предпочтительнее, пару-тройку раз по-настоящему побеспокоив голкипера Клаудио Браво.

Очередная контратака "Бристоль Сити" на 43-й минуте завершилась назначением пенальти. Сперва Эльяким Мангала потерял мяч на своей половине поля, а затем Джон Стоунс срубил соперника в штрафной. Пострадавший от защитника хозяев Бобби Рид самостоятельно реализовал 11-метровый — 0:1.

Перед самым перерывом "горожане" едва не сравняли счет, однако защитнику удалось вынести мяч с линии ворот после того, как Рахим Стерлинг перебросил голкипера.

Во втором тайме хозяевам потребовалось 10 минут, чтобы восстановить равновесие. Кевин Де Брюйне продвинулся вперед со своей половины поля, сыграл в стенку со Стерлингом и в касание поразил ближний угол ворот — 1:1.

В дальнейшем "горожане" вновь испытывали трудности с доведением своих атак до логического конца. "Бристоль Сити" оборонялся без паники и терпеливо ждал финального свистка.

Когда уже шло компенсированное время, и казалось, что ничьей не избежать, появившийся на замену Серхио Агуэро все-таки вырвал для своей команды победу. Аргентинец с линии вратарской замкнул подачу Бернарду Силвы — 2:1.

"Манчестер Сити" все-таки удалось вырвать победу, пускай и с огромным трудом. Несмотря на немалое количество основных футболистов, игра "горожан" была далека от идеала — возможно, настало время для вливания свежей крови.

"Манчестер Сити" — "Бристоль Сити" — 2:1 (0:1)

Голы: Де Брюйне 55, Агуэро 90 — Рид 44 (пен).

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Мангала, Зинченко (Уолкер 79), Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Туре (Агуэро 70), Стерлинг, Сане.

"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Магнуссон (Уолш 72), Браунхилл, Пак, Смит, Брайан, Патерсон, Рид.

Предупреждения: Флинт, Смит, Брайан.



Метки Бристоль Сити, Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 00:40

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 10.01.2018 03:58 # mikkiynwa
    Антонио Конте: «Несомненно, Вирджил ван Дайк был нашей целью, но это футбол. У нас может быть сколько угодно целей, но нужно быть в состоянии их реализовывать».

    «Ситуация на трансферном рынке непростая для любого клуба. "Ливерпуль" приобрел ван Дайка, чтобы усилить линию обороны, и я считаю ван Дайка топ-защитником. И они потратили на этого игрока 85 миллионов евро».

    «В то же время они совершили очень выгодную продажу [Филиппе Коутиньо], ведь когда продаешь игрока за такие деньги, то можешь инвестировать их обратно в усиление команды».

    «Ситуация на трансферном рынке непростая, но, повторю, важно следить за собой, а не за другими, и пытаться найти наилучшее решение для себя».

    [London Evening Standard]



    Орууууууу

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  2. mancunia-planet 10.01.2018 01:30 # mancunia-planet
    нормально

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  3. khazret 10.01.2018 01:16 # khazret
    Заипали эти эмбрионы отскакивать. Ну сколько можно ?????

    С Ливерпулем это не прокатит. Клопп их в газон втопчет и нанесет им первое поражение, причем крупное. Аминь

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  4. gidro-met 10.01.2018 00:57 # gidro-met
    Агурец - такой СКА петор!!!!!!!!!

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  5. cunningham 10.01.2018 00:50 # cunningham
    отлично отыграл бристоль, под конец только окопались в своей штрафной, а в первом тайме играли смело, от себя.
    а вот сити провалил матч по полной, это было даже хуже игры с пелас.
    хотя если бы даже те моменты, что создавали и наказывали за обрезы соперника легко и без нервов могли заканчивать уже в первом тайме.
    пепу везет, что даже в свой кризис команда умудряется выигрывать.

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  6. moskofidi 10.01.2018 00:45 # moskofidi
    Лучшие полузащитники по количеству успешных обводок (за 90 минут) в топ-5 лигах Европы.

    Иско (3.4)
    Джонатан Виера (3.6)
    Набиль Фекир (3.8)
    Брума (3.9)
    Наби Кейта (4.3)

    Уахахха)) у Ливерпуля появился очередной ебарь Озара))

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  7. mancityman 10.01.2018 00:44 # mancityman
    Просто КОРОЛИ
    ДУБЛЕМ, не то что ггвноскум

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  8. ccchelsea 10.01.2018 00:44 # ccchelsea
    Жалко Бристоль, шикарно сыграли. Жду их в АПЛ.

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