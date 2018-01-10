"Манчестер Сити" вырвал победу у "Бристоль Сити"

"Манчестер Сити" одержал волевую победу в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Бристоль Сити" — 2:1.

В первом тайме хозяева "Этихад" имели значительное территориальное преимущество, но были недостаточно настойчивы — сделавшие ставку на контратаки гости смотрелись предпочтительнее, пару-тройку раз по-настоящему побеспокоив голкипера Клаудио Браво.



Очередная контратака "Бристоль Сити" на 43-й минуте завершилась назначением пенальти. Сперва Эльяким Мангала потерял мяч на своей половине поля, а затем Джон Стоунс срубил соперника в штрафной. Пострадавший от защитника хозяев Бобби Рид самостоятельно реализовал 11-метровый — 0:1.



Перед самым перерывом "горожане" едва не сравняли счет, однако защитнику удалось вынести мяч с линии ворот после того, как Рахим Стерлинг перебросил голкипера.



Во втором тайме хозяевам потребовалось 10 минут, чтобы восстановить равновесие. Кевин Де Брюйне продвинулся вперед со своей половины поля, сыграл в стенку со Стерлингом и в касание поразил ближний угол ворот — 1:1.



В дальнейшем "горожане" вновь испытывали трудности с доведением своих атак до логического конца. "Бристоль Сити" оборонялся без паники и терпеливо ждал финального свистка.



Когда уже шло компенсированное время, и казалось, что ничьей не избежать, появившийся на замену Серхио Агуэро все-таки вырвал для своей команды победу. Аргентинец с линии вратарской замкнул подачу Бернарду Силвы — 2:1.



"Манчестер Сити" все-таки удалось вырвать победу, пускай и с огромным трудом. Несмотря на немалое количество основных футболистов, игра "горожан" была далека от идеала — возможно, настало время для вливания свежей крови.



"Манчестер Сити" — "Бристоль Сити" — 2:1 (0:1)



Голы: Де Брюйне 55, Агуэро 90 — Рид 44 (пен).



"Манчестер Сити": Браво, Данило, Стоунс, Мангала, Зинченко (Уолкер 79), Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Туре (Агуэро 70), Стерлинг, Сане.



"Бристоль Сити": Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Магнуссон (Уолш 72), Браунхилл, Пак, Смит, Брайан, Патерсон, Рид.



Предупреждения: Флинт, Смит, Брайан.