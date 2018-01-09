Иззи Браун уже не сыграет в этом сезоне
Нападающий "Брайтона" Иззи Браун, трансфером которого владеет "Челси", уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва крестообразной связки колена.
Браун выдающимся образом провел прошлый сезон, сделав весомый вклад в выход "Хаддерсфилда" в Премьер-Лигу. А на эту кампанию 21-летний англичанин был отправлен за практикой в "Брайтон".
У "чаек" Браун толком себя не проявил, приняв участие в 15 матчах с учетом всех соревнований и не забив ни одного гола. В поединке Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" в понедельник вечером Иззи продержался только шесть минут, получив тяжелейшую травму.
И вот сейчас через свой аккаунт в Инстаграм Браун подтвердил, что надорвал связку колена и вскоре перенесет операцию. Вернуться в строй талантливый игрок ожидает уже в следующем сезоне.
09.01.2018 23:00
Просмотров: 1061
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Здоровья и скорейшего возвращения!
(ответить)
на изях
(ответить)
Жалко.(
(ответить)
Потрачено. Можно про него забыть.
(ответить)
У "чаек" Браун толком себя не проявил, приняв участие в 15 матчах с учетом всех соревнований и не забив ни одного гола
Жуткий топарь прям как лигенда щолсей Другба Дидиее
(ответить)
щолсей скупил себе всех приматов
нахуя им столько нигеров каких то
фарм клуб рабовладелец
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий