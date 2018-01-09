Иззи Браун уже не сыграет в этом сезоне

Иззи Браун Нападающий "Брайтона" Иззи Браун, трансфером которого владеет "Челси", уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва крестообразной связки колена.

Браун выдающимся образом провел прошлый сезон, сделав весомый вклад в выход "Хаддерсфилда" в Премьер-Лигу. А на эту кампанию 21-летний англичанин был отправлен за практикой в "Брайтон".

У "чаек" Браун толком себя не проявил, приняв участие в 15 матчах с учетом всех соревнований и не забив ни одного гола. В поединке Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" в понедельник вечером Иззи продержался только шесть минут, получив тяжелейшую травму.

И вот сейчас через свой аккаунт в Инстаграм Браун подтвердил, что надорвал связку колена и вскоре перенесет операцию. Вернуться в строй талантливый игрок ожидает уже в следующем сезоне.



Метки Брайтон, Браун, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1061

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Последние комментарии:




  1. rollik707 10.01.2018 05:06 # rollik707
    Здоровья и скорейшего возвращения!

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  2. hammersmith 10.01.2018 02:14 # hammersmith
    на изях

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  3. chelsea-super 09.01.2018 23:45 # chelsea-super
    Жалко.(

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  4. ccchelsea 09.01.2018 23:21 # ccchelsea
    Потрачено. Можно про него забыть.

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  5. blackdreamer 09.01.2018 23:09 # blackdreamer
    У "чаек" Браун толком себя не проявил, приняв участие в 15 матчах с учетом всех соревнований и не забив ни одного гола

    Жуткий топарь прям как лигенда щолсей Другба Дидиее

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  6. blackdreamer 09.01.2018 23:08 # blackdreamer
    щолсей скупил себе всех приматов
    нахуя им столько нигеров каких то
    фарм клуб рабовладелец

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