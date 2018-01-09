"Сити" предложил 20 миллионов фунтов за Санчеса
"Манчестер Сити", наконец, оформил свой интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, предложив за игрока 20 миллионов фунтов.
Напомним, "горожане" пытались приобрести Санчеса еще прошлым летом. Тогда клуб с "Этихад" был готов выложить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов, и "канониры" согласились бы на эту сумму, если бы смогли найти замену Алексису 31 августа.
С наступлением января лидеры Премьер-Лиги возобновили интерес к 29-летнему Санчесу. По информации The Guardian, "Сити" уже согласовал с лагерем Алексиса условия личного контракта до 2023 года с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю, а теперь сделал свое предложение и "Арсеналу".
Однако на сей раз "горожане" предложили в три раза меньше, нежели летом, что объяснимо, ведь от действующего соглашения Санчеса с "Арсеналом" остается только полгода. Теперь слово за "канонирами", которые активно работают над поисками замены для своей звезды.
Интерес к Алексису также проявляют ПСЖ и "Бавария", однако "Сити" является абсолютным фаворитом в борьбе за игрока, потому что этого перехода хочет сам Санчес.
09.01.2018 22:00
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Бедный Венгер. С учетом трансферного безобразия его стоимость в 4 раза больше
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Не рискованно ли подписывать контракт на 5 лет с 29 летним вингером
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Очередной золотой дождь в сторону Арсенала:)*
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Арс будет полными далбичами если отпустят такого игрока конкурентам!
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20 миллионов не деньгами, а фанатской атрибутикой
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20 лямов? Ваще охамели чтоли?
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Будут идиотами, если отдадут за 20.
Лучше отпустить бесплатно летом, но задействовать его в ЛЕ, т.к. с чемпионатом уже всё ясно, что с Санчесом, что без него.
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да эт еще щедро, всего полгода осталось подождать то
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Ну что гуннеры, сильно вам помог Санчес и Озил?
На что этот старый маразматик только надеялся, уговорить их подписать контракт? Ахаха
Продай их прошлым летом обоих купи топа. Теперь же баранку грызите ибо за 20 млн вы сейчас даже Джонни Эванса не купите)))
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За такие деньги не продадут ..минимум за 30 стоит начинать думать над продажей если есть замена на трансферном рынке
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Как же я орууу.
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Знаю одних, которые за 15 инвалида купили
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Аснл бизнес кар.
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Руководство Арсенала позорище, блин! Уж если игрок уперся, так продайте вовремя... Стыдоба мать их... Заколебали суки...
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Какой номер возьмёт?....
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некоторые умственно отсталые еще над трансфером Коутинье за 145ляля угарают, когда тут просто топа за так уводят, так еще и к конкуренту
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