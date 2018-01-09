"Сити" предложил 20 миллионов фунтов за Санчеса

"Манчестер Сити", наконец, оформил свой интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, предложив за игрока 20 миллионов фунтов.

Напомним, "горожане" пытались приобрести Санчеса еще прошлым летом. Тогда клуб с "Этихад" был готов выложить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов, и "канониры" согласились бы на эту сумму, если бы смогли найти замену Алексису 31 августа.



С наступлением января лидеры Премьер-Лиги возобновили интерес к 29-летнему Санчесу. По информации The Guardian, "Сити" уже согласовал с лагерем Алексиса условия личного контракта до 2023 года с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю, а теперь сделал свое предложение и "Арсеналу".



Однако на сей раз "горожане" предложили в три раза меньше, нежели летом, что объяснимо, ведь от действующего соглашения Санчеса с "Арсеналом" остается только полгода. Теперь слово за "канонирами", которые активно работают над поисками замены для своей звезды.



Интерес к Алексису также проявляют ПСЖ и "Бавария", однако "Сити" является абсолютным фаворитом в борьбе за игрока, потому что этого перехода хочет сам Санчес.