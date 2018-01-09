"Сити" предложил 20 миллионов фунтов за Санчеса

Алексис Санчес "Манчестер Сити", наконец, оформил свой интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, предложив за игрока 20 миллионов фунтов.

Напомним, "горожане" пытались приобрести Санчеса еще прошлым летом. Тогда клуб с "Этихад" был готов выложить за игрока сборной Чили 60 миллионов фунтов, и "канониры" согласились бы на эту сумму, если бы смогли найти замену Алексису 31 августа.

С наступлением января лидеры Премьер-Лиги возобновили интерес к 29-летнему Санчесу. По информации The Guardian, "Сити" уже согласовал с лагерем Алексиса условия личного контракта до 2023 года с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю, а теперь сделал свое предложение и "Арсеналу".

Однако на сей раз "горожане" предложили в три раза меньше, нежели летом, что объяснимо, ведь от действующего соглашения Санчеса с "Арсеналом" остается только полгода. Теперь слово за "канонирами", которые активно работают над поисками замены для своей звезды.

Интерес к Алексису также проявляют ПСЖ и "Бавария", однако "Сити" является абсолютным фаворитом в борьбе за игрока, потому что этого перехода хочет сам Санчес.



Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. qwerd 10.01.2018 08:00 # qwerd
    Бедный Венгер. С учетом трансферного безобразия его стоимость в 4 раза больше

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  2. suarezov 10.01.2018 07:51 # suarezov
    Не рискованно ли подписывать контракт на 5 лет с 29 летним вингером

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  3. liverpool1892est 10.01.2018 05:31 # liverpool1892est
    Очередной золотой дождь в сторону Арсенала:)*

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  4. rollik707 10.01.2018 05:23 # rollik707
    Арс будет полными далбичами если отпустят такого игрока конкурентам!

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  5. mrjingles 10.01.2018 05:21 # mrjingles
    20 миллионов не деньгами, а фанатской атрибутикой

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  6. lfc4eva 10.01.2018 04:10 # lfc4eva
    20 лямов? Ваще охамели чтоли?

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  7. r-n 09.01.2018 23:52 # r-n
    Будут идиотами, если отдадут за 20.
    Лучше отпустить бесплатно летом, но задействовать его в ЛЕ, т.к. с чемпионатом уже всё ясно, что с Санчесом, что без него.

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  8. wolfsmensch 09.01.2018 23:46 # wolfsmensch
    да эт еще щедро, всего полгода осталось подождать то

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  9. fc-oil 09.01.2018 23:37 # fc-oil
    Ну что гуннеры, сильно вам помог Санчес и Озил?
    На что этот старый маразматик только надеялся, уговорить их подписать контракт? Ахаха
    Продай их прошлым летом обоих купи топа. Теперь же баранку грызите ибо за 20 млн вы сейчас даже Джонни Эванса не купите)))

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  10. aliluya-nn 09.01.2018 23:26 # aliluya-nn
    За такие деньги не продадут ..минимум за 30 стоит начинать думать над продажей если есть замена на трансферном рынке

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  11. knvlay 09.01.2018 22:41 # knvlay
    Как же я орууу.

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  12. vyrentz 09.01.2018 22:35 # vyrentz
    Знаю одних, которые за 15 инвалида купили

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  13. skychnie-oboi 09.01.2018 22:31 # skychnie-oboi
    Аснл бизнес кар.

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  14. kedr 09.01.2018 22:25 # kedr
    Руководство Арсенала позорище, блин! Уж если игрок уперся, так продайте вовремя... Стыдоба мать их... Заколебали суки...

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  15. chelsealondon 09.01.2018 22:09 # chelsealondon
    Какой номер возьмёт?....

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  16. yxaxaxaxaxa 09.01.2018 22:04 # yxaxaxaxaxa
    некоторые умственно отсталые еще над трансфером Коутинье за 145ляля угарают, когда тут просто топа за так уводят, так еще и к конкуренту

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