Кристенсен заключил новый контракт с "Челси"
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен связал свое долгосрочное будущее с чемпионами Премьер-Лиги, заключив новый контракт на четыре с половиной года.
После двух сезонов в "Боруссии" из Менхенгладбаха датчанин вернулся на "Стэмфорд Бридж" и застолбил за собой место в стартовом составе "синих". 21-летний Кристенсен выиграл конкуренцию у Давида Луиса, отправив многоопытного защитника на скамейку запасных.
Невероятный прогресс Андреаса по достоинству оценили боссы лондонского клуба, заключив с игроком новый контракт. Как сообщает официальный сайт "Челси", соглашение рассчитано до лета 2022 года.
"Я очень рад подписать новый контракт и просто счастлив, что связал свое будущее с "Челси". Я провел уже много матчей в этом сезоне, мне нравится этот клуб, и пока все складывается отлично", - рассказал Кристенсен.
"Подписав новый контракт, мы наградили Андреаса за отличную форму и игру, которая он показал в первой части сезона. Он обладал большим потенциалом, когда только перебрался в "Челси" в 2012 году, а теперь пожинает плоды профессионализма, который продемонстрировал сразу после".
"После двух сезонов в Германии мы были убеждены, что он готов стать частью команды, и Андреас ухватился за эту возможность обеими руками. Мы рады, что он связал свое будущее с "Челси", - добавила директор клуба Марина Грановская.
09.01.2018 21:50
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Последние комментарии:
Мне кажется воспитанникам - защитникам закрепится в основе легче чем игрокам другого амплуа, ввиду их меньщих функциональных обязанностей.
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Топарик жуткий!
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Какой позор АПЛ , команда из низших дивизионов играют лучше против МС, всякие Ливер, Арсенал и МЮ были разгромлены)))
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Сити первое поражение в сезоне от манчестерских властелинов прямо сейчас?
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Уже в 21 он лучший ЦЗ в Лиге, по сути уже расти не куда(
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Щас бы смотреть кубковый матч голубых мешков, ну хоть матчи снелсеа не смотрите, надеюсь. Этот позор никак не смыть.
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мангала это типо местный ловрен
знает как нужно привозить в нужный момент
ебать защитник топарю у бристоля
таких ребят надо в щолсей
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Бристоль заслужил
PS Зинченко = Данило. Оба < левая нога Ивановича
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Безвиз, брат, радостно за Зинченко?
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Гомез в свои 17 лет ничем не хуже, а то и лучше этого 23-летнего старпера.
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Охyeнчик!!!
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Стрелядь уже два момента убойных засрала
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зашел на фопл, у сковсеров рты заняты xyями, все как обычно
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>Санчес 20 млн
>Лукаку 140 млн
Ясно.
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бесплатный
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"Сити" предложил 20 миллионов фунтов за Санчеса
Коутиньо продали в "Барселону" за 160 миллионов
АУХАХАХАХАХ
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Итак, моя рубрика "коммент дня" стартовала.
Сразу переходим к призовым местам.
3 место. Коммент от gidromet: "Как же зае6ал уже этот Коутиньо со своим новостями о себе!". (Комментарий на частые новости, связанные с переходом Коута в Барсу).
2 место. Коммент от bezviz: "клоп каждый день проводит с клубе минимум 10 часов и не видит
а какой-то дол6оеб, который ливерку видел только с экрана монитора, видит всё
просто ору с иди0та..." (Ответ на комментарий blackdreamer "у клопа столько топарей в молодежке
он упорно пидар не видит никого
наигрывай вудберна
нахуй ставить в состав это ебаное бревно из щолсей соланке").
1 место. Коммент от tjk4: "Выложи свое фото, скажу использует она тебя или нет. Хотя не надо, она тебя использует". (Ответ на комментарий сегодняшнего серебряного призера bezviz "ребята, нужен ваш совет, я шас не шучу
суть дела такова. несколько дней назад я познакомился с девушкой по интернету, она мне сама написала, между нами сразу возникла взаимная симпатия, но сегодня она мне сказала то, что меня очень расстроило - кароче у нее есть парень и они пока типа в ссоре, и я подумал неужели она решила использовать меня в качестве мести своему парню? вы представьте, меня, Грита! а не омежку типа юлика или сраптиана...и я не знаю что делать, уже свидание назначил на выходные (она учится в колледже, ей кстати 17), а тут такой неприятный факт! что делать, вы же тут опытные все, посоветуйте!".
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Первый пас Кристенсена ахуеный прост, Кэкилу бы тож пасы подтянуть.
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Мне кажется, или это первый, по сути, воспитанник, который закрепился в основе со времен Терри?
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Челси вообще опущенные - какая то баба им футболистов покупает.))Скоро будут играть в форме с пакемонами)
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