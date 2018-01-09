Кристенсен заключил новый контракт с "Челси"

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен связал свое долгосрочное будущее с чемпионами Премьер-Лиги, заключив новый контракт на четыре с половиной года.

После двух сезонов в "Боруссии" из Менхенгладбаха датчанин вернулся на "Стэмфорд Бридж" и застолбил за собой место в стартовом составе "синих". 21-летний Кристенсен выиграл конкуренцию у Давида Луиса, отправив многоопытного защитника на скамейку запасных.

Невероятный прогресс Андреаса по достоинству оценили боссы лондонского клуба, заключив с игроком новый контракт. Как сообщает официальный сайт "Челси", соглашение рассчитано до лета 2022 года.

"Я очень рад подписать новый контракт и просто счастлив, что связал свое будущее с "Челси". Я провел уже много матчей в этом сезоне, мне нравится этот клуб, и пока все складывается отлично", - рассказал Кристенсен.

"Подписав новый контракт, мы наградили Андреаса за отличную форму и игру, которая он показал в первой части сезона. Он обладал большим потенциалом, когда только перебрался в "Челси" в 2012 году, а теперь пожинает плоды профессионализма, который продемонстрировал сразу после".

"После двух сезонов в Германии мы были убеждены, что он готов стать частью команды, и Андреас ухватился за эту возможность обеими руками. Мы рады, что он связал свое будущее с "Челси", - добавила директор клуба Марина Грановская.




Метки контракты, Кристенсен, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 21:50

Количество просмотров Просмотров: 4043

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollik707 10.01.2018 05:47 # rollik707
    Мне кажется воспитанникам - защитникам закрепится в основе легче чем игрокам другого амплуа, ввиду их меньщих функциональных обязанностей.

    (ответить)

  2. rollik707 10.01.2018 05:24 # rollik707
    Топарик жуткий!

    (ответить)

  3. gjchancel 10.01.2018 00:38 # gjchancel
    Какой позор АПЛ , команда из низших дивизионов играют лучше против МС, всякие Ливер, Арсенал и МЮ были разгромлены)))

    (ответить)

  4. gidro-met 09.01.2018 23:58 # gidro-met
    Сити первое поражение в сезоне от манчестерских властелинов прямо сейчас?

    (ответить)

  5. cristean2 09.01.2018 23:41 # cristean2
    Уже в 21 он лучший ЦЗ в Лиге, по сути уже расти не куда(

    (ответить)

  6. ian 09.01.2018 23:40 # ian
    Щас бы смотреть кубковый матч голубых мешков, ну хоть матчи снелсеа не смотрите, надеюсь. Этот позор никак не смыть.

    (ответить)

  7. blackdreamer 09.01.2018 23:34 # blackdreamer
    мангала это типо местный ловрен
    знает как нужно привозить в нужный момент

    ебать защитник топарю у бристоля
    таких ребят надо в щолсей

    (ответить)

  8. ry-l 09.01.2018 23:30 # ry-l
    Бристоль заслужил

    PS Зинченко = Данило. Оба < левая нога Ивановича

    (ответить)

  9. monsieurgood 09.01.2018 23:27 # monsieurgood
    Безвиз, брат, радостно за Зинченко?

    (ответить)

  10. moskofidi 09.01.2018 23:16 # moskofidi
    Гомез в свои 17 лет ничем не хуже, а то и лучше этого 23-летнего старпера.

    (ответить)

  11. apucmokpam 09.01.2018 23:06 # apucmokpam
    Охyeнчик!!!

    (ответить)

  12. ry-l 09.01.2018 22:59 # ry-l
    Стрелядь уже два момента убойных засрала

    (ответить)

  13. iroquez 09.01.2018 22:50 # iroquez
    зашел на фопл, у сковсеров рты заняты xyями, все как обычно

    (ответить)

  14. knvlay 09.01.2018 22:43 # knvlay
    >Санчес 20 млн
    >Лукаку 140 млн
    Ясно.

    (ответить)

  15. hammersmith 09.01.2018 22:34 # hammersmith
    бесплатный

    (ответить)

  16. melwood-lfc 09.01.2018 22:22 # melwood-lfc
    "Сити" предложил 20 миллионов фунтов за Санчеса


    Коутиньо продали в "Барселону" за 160 миллионов



    АУХАХАХАХАХ

    (ответить)

  17. khazret 09.01.2018 22:20 # khazret
    Итак, моя рубрика "коммент дня" стартовала.

    Сразу переходим к призовым местам.

    3 место. Коммент от gidromet: "Как же зае6ал уже этот Коутиньо со своим новостями о себе!". (Комментарий на частые новости, связанные с переходом Коута в Барсу).

    2 место. Коммент от bezviz: "клоп каждый день проводит с клубе минимум 10 часов и не видит

    а какой-то дол6оеб, который ливерку видел только с экрана монитора, видит всё

    просто ору с иди0та..." (Ответ на комментарий blackdreamer "у клопа столько топарей в молодежке
    он упорно пидар не видит никого
    наигрывай вудберна
    нахуй ставить в состав это ебаное бревно из щолсей соланке").

    1 место. Коммент от tjk4: "Выложи свое фото, скажу использует она тебя или нет. Хотя не надо, она тебя использует". (Ответ на комментарий сегодняшнего серебряного призера bezviz "ребята, нужен ваш совет, я шас не шучу
    суть дела такова. несколько дней назад я познакомился с девушкой по интернету, она мне сама написала, между нами сразу возникла взаимная симпатия, но сегодня она мне сказала то, что меня очень расстроило - кароче у нее есть парень и они пока типа в ссоре, и я подумал неужели она решила использовать меня в качестве мести своему парню? вы представьте, меня, Грита! а не омежку типа юлика или сраптиана...и я не знаю что делать, уже свидание назначил на выходные (она учится в колледже, ей кстати 17), а тут такой неприятный факт! что делать, вы же тут опытные все, посоветуйте!".

    (ответить)

  18. chelsea-super 09.01.2018 22:18 # chelsea-super
    Первый пас Кристенсена ахуеный прост, Кэкилу бы тож пасы подтянуть.

    (ответить)

  19. ry-l 09.01.2018 22:12 # ry-l
    Мне кажется, или это первый, по сути, воспитанник, который закрепился в основе со времен Терри?

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 09.01.2018 22:12 # skychnie-oboi
    Челси вообще опущенные - какая то баба им футболистов покупает.))Скоро будут играть в форме с пакемонами)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: