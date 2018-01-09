Кристенсен заключил новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен связал свое долгосрочное будущее с чемпионами Премьер-Лиги, заключив новый контракт на четыре с половиной года.

После двух сезонов в "Боруссии" из Менхенгладбаха датчанин вернулся на "Стэмфорд Бридж" и застолбил за собой место в стартовом составе "синих". 21-летний Кристенсен выиграл конкуренцию у Давида Луиса, отправив многоопытного защитника на скамейку запасных.



Невероятный прогресс Андреаса по достоинству оценили боссы лондонского клуба, заключив с игроком новый контракт. Как сообщает официальный сайт "Челси", соглашение рассчитано до лета 2022 года.



"Я очень рад подписать новый контракт и просто счастлив, что связал свое будущее с "Челси". Я провел уже много матчей в этом сезоне, мне нравится этот клуб, и пока все складывается отлично", - рассказал Кристенсен.



"Подписав новый контракт, мы наградили Андреаса за отличную форму и игру, которая он показал в первой части сезона. Он обладал большим потенциалом, когда только перебрался в "Челси" в 2012 году, а теперь пожинает плоды профессионализма, который продемонстрировал сразу после".



"После двух сезонов в Германии мы были убеждены, что он готов стать частью команды, и Андреас ухватился за эту возможность обеими руками. Мы рады, что он связал свое будущее с "Челси", - добавила директор клуба Марина Грановская.