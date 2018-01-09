FA применит "правило Руни" во время поисков преемника для Саутгейта

Гарет Саутгейт FA объявила, что во время поисков следующего главного тренера для сборной Англии применит собственную версию так называемого "правила Руни".

Дав соответствующие обещания, Ассоциация обязуется пригласить на собеседование минимум одного BAME-представителя (Black, Asian and Minority Ethnic) — специалиста, из числа чернокожих, азиатов или этнических меньшинства.

Данное правило названо в честь владельца "Питтсбург Стилерз" Дэна Руни. Оно обязывает все клубы NFL, лиги американского футбола, иметь хотя бы одного темнокожего специалиста на руководящих должностях.

"Применяя "правило Руни", мы постараемся воплотить в жизни наши амбиции, которые заключаются в том, чтобы людей, занимающих тренерские и руководящие должности в футболе, воспринимали так же открыто, как и тех, кто играет сегодня в футбол", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.



Метки FA, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 10.01.2018 00:47 # cunningham
    это какой-то расизм

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  2. kagawa 09.01.2018 23:27 # kagawa
    Кликбэйт на имени Уэйна Руни

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  3. superglor 09.01.2018 22:08 # superglor
    30.11.2015 13:20 #
    citylife

    Как сообщает авторитетное издание The Scum, FA готовит принятие нового закона. Это будет уже второй закон Руни. Это закон будет защищать права людей с особенностями физического и умственного развития (инвалидов). Суть закона будет заключаться в том, что начиная с сезона 16/17 в каждом клубе должен быть жирный инвалид с волосами от жопы на голове получающий 350 тыс. фунтов в неделю.
    Напомним, что первый закон Руни защищает права чернокожих. Этот закон обязывает клубы давать шанс на собеседование чернокожим тренерам. Скорее всего этот закон носит имя Руни в честь чернокожего джентельмена, водившего мамку Руни в кино.

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  4. dragonishka 09.01.2018 21:43 # dragonishka
    Толерастия дошла ручки. Неважно, насколько ты хорош как тренер, но если у тебя кожа не белая, у тебя есть шанс.

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  5. blackdreamer 09.01.2018 21:21 # blackdreamer
    тогда надо делать так
    - 1 норм коуч
    - нигер
    - 1 трап фанат щолсей
    - 1 заднеприводный манк
    - 1 радужный терпила
    все толеранто

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  6. monsieurgood 09.01.2018 21:15 # monsieurgood
    скоро черный цвет кожи приравняют к профессиональным навыкам

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  7. carrick-16 09.01.2018 21:13 # carrick-16
    Совсем тронулись со своей толерантностью. Пригласите какого нибудь Кевина Спейси до кучи

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  8. rap-woiska 09.01.2018 21:13 # rap-woiska
    пзддц с толератностью своей докатились,а что делать если ни один нигер не шарит в нужной сфере?

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  9. skychnie-oboi 09.01.2018 21:11 # skychnie-oboi
    Я думал правило Руни - вьебать чекушку перед поездкой.

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