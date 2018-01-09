FA применит "правило Руни" во время поисков преемника для Саутгейта

FA объявила, что во время поисков следующего главного тренера для сборной Англии применит собственную версию так называемого "правила Руни".

Дав соответствующие обещания, Ассоциация обязуется пригласить на собеседование минимум одного BAME-представителя (Black, Asian and Minority Ethnic) — специалиста, из числа чернокожих, азиатов или этнических меньшинства.



Данное правило названо в честь владельца "Питтсбург Стилерз" Дэна Руни. Оно обязывает все клубы NFL, лиги американского футбола, иметь хотя бы одного темнокожего специалиста на руководящих должностях.



"Применяя "правило Руни", мы постараемся воплотить в жизни наши амбиции, которые заключаются в том, чтобы людей, занимающих тренерские и руководящие должности в футболе, воспринимали так же открыто, как и тех, кто играет сегодня в футбол", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.