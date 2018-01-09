FA применит "правило Руни" во время поисков преемника для Саутгейта
FA объявила, что во время поисков следующего главного тренера для сборной Англии применит собственную версию так называемого "правила Руни".
Дав соответствующие обещания, Ассоциация обязуется пригласить на собеседование минимум одного BAME-представителя (Black, Asian and Minority Ethnic) — специалиста, из числа чернокожих, азиатов или этнических меньшинства.
Данное правило названо в честь владельца "Питтсбург Стилерз" Дэна Руни. Оно обязывает все клубы NFL, лиги американского футбола, иметь хотя бы одного темнокожего специалиста на руководящих должностях.
"Применяя "правило Руни", мы постараемся воплотить в жизни наши амбиции, которые заключаются в том, чтобы людей, занимающих тренерские и руководящие должности в футболе, воспринимали так же открыто, как и тех, кто играет сегодня в футбол", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.
09.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
это какой-то расизм
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Кликбэйт на имени Уэйна Руни
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30.11.2015 13:20 #
citylife
Как сообщает авторитетное издание The Scum, FA готовит принятие нового закона. Это будет уже второй закон Руни. Это закон будет защищать права людей с особенностями физического и умственного развития (инвалидов). Суть закона будет заключаться в том, что начиная с сезона 16/17 в каждом клубе должен быть жирный инвалид с волосами от жопы на голове получающий 350 тыс. фунтов в неделю.
Напомним, что первый закон Руни защищает права чернокожих. Этот закон обязывает клубы давать шанс на собеседование чернокожим тренерам. Скорее всего этот закон носит имя Руни в честь чернокожего джентельмена, водившего мамку Руни в кино.
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Толерастия дошла ручки. Неважно, насколько ты хорош как тренер, но если у тебя кожа не белая, у тебя есть шанс.
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тогда надо делать так
- 1 норм коуч
- нигер
- 1 трап фанат щолсей
- 1 заднеприводный манк
- 1 радужный терпила
все толеранто
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скоро черный цвет кожи приравняют к профессиональным навыкам
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Совсем тронулись со своей толерантностью. Пригласите какого нибудь Кевина Спейси до кучи
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пзддц с толератностью своей докатились,а что делать если ни один нигер не шарит в нужной сфере?
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Я думал правило Руни - вьебать чекушку перед поездкой.
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