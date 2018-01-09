"Стоук" приобрел крайнего защитника "Рубина"

Мориц Бауэр Находящийся без главного тренера "Стоук" начал свою зимнюю трансферную кампанию с покупки правого защитника "Рубина" Морица Бауэра.

Пройдя медицинское обследование еще на прошлой неделе, сегодня 25-летний Баэр заключил с "гончарами" контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера составила около 5 миллионов фунтов.

В клубе из Казани Мориц провел последние 18 месяцев, сыграв 41 матч. Футболку сборной Австрии Бауэр надевал четыре раза, хотя до этого выступал за юношескую сборную Швейцарии — страны, где он родился.

"Мы достаточно давно следили за Морицом, и еще Марк Хьюз хотел пригласить его в клуб. Он очень способный игрок, который в прошлом году пробился в состав австрийской сборной, и он добавит нам оборонительных ресурсов", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.

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Метки Бауэр, Рубин, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 20:00

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