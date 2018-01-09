Конте не жалеет, что назвал Моуриньо "человечишкой"

Конте и Моуриньо Главный тренер "Челси" Антонио Конте не жалеет, что назвал Жозе Моуриньо "человечишкой", и на забудет обидные замечания рулевого "Манчестер Юнайтед".

Перед визитом "Челси" к "Арсеналу" в среду вечером репортеры получили дополнительный повод обсудить конфликт, разгоревшийся между Моуриньо и Конте в последние дни.

На этот раз слово взял Антонио. Итальянец не жалеет, что в выходные назвал Моуриньо "человечишкой", но также не забудет колкие замечания португальца в свой адрес.

"Неужели я похож на человека, который жалеет о своих словах? Я так не думаю. Мы оба сказали вещи, которые хотели сказать, поэтому посмотрим, что произойдет в дальнейшем".

"На мой взгляд, в это не нужно втягивать клубы или Ассоциацию тренеров. У клубов нет между собой никаких проблем, проблемы есть между мной и Моуриньо".

"В свое время он произнес очень серьезные слова, и я не забуду об этом. Но я теперь я хочу остановиться. Давайте прекратим это обсуждать", - цитирует Конте Sky Sports.

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Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1860

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Последние комментарии:




  1. bezviz 09.01.2018 20:13 # bezviz
    как думаете, уе6ет Конте этого человечишку? я думаю да. но в подтрибунке)

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  2. chelseafanmd 09.01.2018 20:10 # chelseafanmd
    https://pp.userapi.com/c834202/v834202908/80535/i-0t8Krbleg.jpg
    никто не смотрит матчи Челси )

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  3. khazret 09.01.2018 20:10 # khazret
    Если пенсы - глиномесы, а Месси - гоиномесси, то Месси - пенс?

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  4. chelsea 09.01.2018 20:08 # chelsea
    "Но я теперь я хочу остановиться"
    Он прям так и сказал?

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  5. beatles-red 09.01.2018 19:58 # beatles-red
    Конте: Он дразнил Раньери за его плохой английский, а после его увольнения, надел футболку с его фото. Он фальшивка!

    Моур: Твои волосы фальшивка!

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  6. shirokov15 09.01.2018 19:53 # shirokov15
    Представляю, как у муриньи будут трястись ласты перед матчем с Челси на Олд Траффорд. Помню, как он на Бридже опозорился, чуть не улетев в центр поля после толчка тростинки Венгера. Страшно представить, что с ним сделает мафиози.

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  7. chelsea-69 09.01.2018 19:48 # chelsea-69
    Xyйня эта ваша майнд геймз перед итальяно вендетта, если что

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  8. mikkiynwa 09.01.2018 19:44 # mikkiynwa
    Клопп просто ссыт на двух даунов

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  9. ian 09.01.2018 19:43 # ian
    Конте не просто клоун, а совершенно тупой клоун. Клопп тоже прыгает у бровки, но он не восприминимает слова Маура всерьёз и не лезет с ним в крысиные разборки.

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  10. armaha 09.01.2018 19:40 # armaha
    Конте пожалеет что вязался с Моуром! Моур гений в этом деле))

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  11. monsieurgood 09.01.2018 19:33 # monsieurgood
    Осталось только в морду дать для закрепления, чтобы Моур не раскрывал свою варежку в следующий раз.

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  12. sher-liverpool 09.01.2018 19:29 # sher-liverpool
    Если ты глиномес,
    Это значит что ты пенс!

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  13. dolphin 09.01.2018 19:28 # dolphin
    Пенсо-барбара какая-то

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  14. staryi-eblan 09.01.2018 19:26 # staryi-eblan
    Хочется увидеть автораритетное мнение Грита по данной новости. Точка зрения этого молодого человека куда весомее, чем другие комментарии от лиц сайта, у которых познания по английскому футболу в разы скромнее

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  15. van-der-slav 09.01.2018 19:09 # van-der-slav
    два взрослых человека а ведут себя как дети

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  16. psycho1 09.01.2018 19:07 # psycho1
    >"Неужели я похож на человека, который жалеет о своих словах?"

    Действительно, посмотрите на его рожу, он хоть о чем-то задумывается, кроме выбивания новых контрактов? Натворил xeрни не подумав, как с той же смс было.

    Удивительно, как клопп в этой ситуации себя адекватно повёл, вот уж от кого трудно было ожидать такого. Когда наброс в его сторону был даже сильнее, чем в сторону парика - он просто заигнорил и выглядит теперь королем положения. Парик же неделю скачет перед журналистами и кричит: "Я НЕ КЛОУН! Я НЕ КЛОУН! МЕНЯ СУД ОПРАВДАЛ!" хотя его даже ни разу не упомянули. Он действительно такой тупой долбoeб?

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  17. mancityman 09.01.2018 19:03 # mancityman
    Два обоссанных клоуна !

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