Конте не жалеет, что назвал Моуриньо "человечишкой"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте не жалеет, что назвал Жозе Моуриньо "человечишкой", и на забудет обидные замечания рулевого "Манчестер Юнайтед".
Перед визитом "Челси" к "Арсеналу" в среду вечером репортеры получили дополнительный повод обсудить конфликт, разгоревшийся между Моуриньо и Конте в последние дни.
На этот раз слово взял Антонио. Итальянец не жалеет, что в выходные назвал Моуриньо "человечишкой", но также не забудет колкие замечания португальца в свой адрес.
"Неужели я похож на человека, который жалеет о своих словах? Я так не думаю. Мы оба сказали вещи, которые хотели сказать, поэтому посмотрим, что произойдет в дальнейшем".
"На мой взгляд, в это не нужно втягивать клубы или Ассоциацию тренеров. У клубов нет между собой никаких проблем, проблемы есть между мной и Моуриньо".
"В свое время он произнес очень серьезные слова, и я не забуду об этом. Но я теперь я хочу остановиться. Давайте прекратим это обсуждать", - цитирует Конте Sky Sports.
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09.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
как думаете, уе6ет Конте этого человечишку? я думаю да. но в подтрибунке)
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https://pp.userapi.com/c834202/v834202908/80535/i-0t8Krbleg.jpg
никто не смотрит матчи Челси )
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Если пенсы - глиномесы, а Месси - гоиномесси, то Месси - пенс?
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"Но я теперь я хочу остановиться"
Он прям так и сказал?
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Конте: Он дразнил Раньери за его плохой английский, а после его увольнения, надел футболку с его фото. Он фальшивка!
Моур: Твои волосы фальшивка!
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Представляю, как у муриньи будут трястись ласты перед матчем с Челси на Олд Траффорд. Помню, как он на Бридже опозорился, чуть не улетев в центр поля после толчка тростинки Венгера. Страшно представить, что с ним сделает мафиози.
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Xyйня эта ваша майнд геймз перед итальяно вендетта, если что
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Клопп просто ссыт на двух даунов
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Конте не просто клоун, а совершенно тупой клоун. Клопп тоже прыгает у бровки, но он не восприминимает слова Маура всерьёз и не лезет с ним в крысиные разборки.
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Конте пожалеет что вязался с Моуром! Моур гений в этом деле))
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Осталось только в морду дать для закрепления, чтобы Моур не раскрывал свою варежку в следующий раз.
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Если ты глиномес,
Это значит что ты пенс!
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Пенсо-барбара какая-то
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Хочется увидеть автораритетное мнение Грита по данной новости. Точка зрения этого молодого человека куда весомее, чем другие комментарии от лиц сайта, у которых познания по английскому футболу в разы скромнее
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два взрослых человека а ведут себя как дети
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>"Неужели я похож на человека, который жалеет о своих словах?"
Действительно, посмотрите на его рожу, он хоть о чем-то задумывается, кроме выбивания новых контрактов? Натворил xeрни не подумав, как с той же смс было.
Удивительно, как клопп в этой ситуации себя адекватно повёл, вот уж от кого трудно было ожидать такого. Когда наброс в его сторону был даже сильнее, чем в сторону парика - он просто заигнорил и выглядит теперь королем положения. Парик же неделю скачет перед журналистами и кричит: "Я НЕ КЛОУН! Я НЕ КЛОУН! МЕНЯ СУД ОПРАВДАЛ!" хотя его даже ни разу не упомянули. Он действительно такой тупой долбoeб?
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Два обоссанных клоуна !
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