Конте не жалеет, что назвал Моуриньо "человечишкой"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не жалеет, что назвал Жозе Моуриньо "человечишкой", и на забудет обидные замечания рулевого "Манчестер Юнайтед".

Перед визитом "Челси" к "Арсеналу" в среду вечером репортеры получили дополнительный повод обсудить конфликт, разгоревшийся между Моуриньо и Конте в последние дни.



На этот раз слово взял Антонио. Итальянец не жалеет, что в выходные назвал Моуриньо "человечишкой", но также не забудет колкие замечания португальца в свой адрес.



"Неужели я похож на человека, который жалеет о своих словах? Я так не думаю. Мы оба сказали вещи, которые хотели сказать, поэтому посмотрим, что произойдет в дальнейшем".



"На мой взгляд, в это не нужно втягивать клубы или Ассоциацию тренеров. У клубов нет между собой никаких проблем, проблемы есть между мной и Моуриньо".



"В свое время он произнес очень серьезные слова, и я не забуду об этом. Но я теперь я хочу остановиться. Давайте прекратим это обсуждать", - цитирует Конте Sky Sports.

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