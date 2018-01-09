Венгер оштрафует Ивоби за вечеринку
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что оштрафует плеймейкера Алекса Ивоби за вечеринку перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест".
21-летний нигериец был замечен в одном из клубов Лондона в ночь перед воскресным матчем на "Сити Граунд". Затем Ивоби продемонстрировал совершенно невыразительную игру против представителя Чемпионшипа, который оказался сильнее "канониров" 4:2.
На пресс-конференции перед первым полуфиналом Кубка Лиги с "Челси" Венгер подтвердил, что Алекс действительно развлекался перед унизительным поражением. Теперь Ивоби ждет наказание и денежный штраф.
"Прочитав репортаж, можно сделать вывод, будто он принимал наркотики. Но это не так, он всего лишь был на Дне рождения. В любом случае это правда, и Алекс будет оштрафован. Это неприемлемое поведение с его стороны", - цитирует Венгера ESPN.
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09.01.2018 18:00
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Сменить Венгера давно пора , куда смотрит руководство арсенала вообще не понятно шайка критинов старых
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да Венгера в команде никто не уважает. Все плевать хотели на этого старого маразматика.
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Этот мусор ещё позволяет себе не жрать землю за право выйти на футбольное поле в футболке клуба АПЛ?
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Ожидаем новый трансфер на вырученные деньги.
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