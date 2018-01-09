Венгер оштрафует Ивоби за вечеринку

Алекс Ивоби Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что оштрафует плеймейкера Алекса Ивоби за вечеринку перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест".

21-летний нигериец был замечен в одном из клубов Лондона в ночь перед воскресным матчем на "Сити Граунд". Затем Ивоби продемонстрировал совершенно невыразительную игру против представителя Чемпионшипа, который оказался сильнее "канониров" 4:2.

На пресс-конференции перед первым полуфиналом Кубка Лиги с "Челси" Венгер подтвердил, что Алекс действительно развлекался перед унизительным поражением. Теперь Ивоби ждет наказание и денежный штраф.

"Прочитав репортаж, можно сделать вывод, будто он принимал наркотики. Но это не так, он всего лишь был на Дне рождения. В любом случае это правда, и Алекс будет оштрафован. Это неприемлемое поведение с его стороны", - цитирует Венгера ESPN.

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Метки Арсенал, Венгер, Ивоби

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1341

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Последние комментарии:




  1. speedwagon-ars 09.01.2018 19:53 # speedwagon-ars
    Сменить Венгера давно пора , куда смотрит руководство арсенала вообще не понятно шайка критинов старых

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  2. monsieurgood 09.01.2018 19:35 # monsieurgood
    да Венгера в команде никто не уважает. Все плевать хотели на этого старого маразматика.

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  3. pauk 09.01.2018 18:56 # pauk
    Этот мусор ещё позволяет себе не жрать землю за право выйти на футбольное поле в футболке клуба АПЛ?

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  4. shirokov15 09.01.2018 18:05 # shirokov15
    Ожидаем новый трансфер на вырученные деньги.

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