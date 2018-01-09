"Бернли" одолжил Нкуду у "Тоттенхэма"

Вингер "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду официально присоединился к "Бернли", где проведет остаток сезона на правах аренды.

Напомним, Нкуду был приобретен "шпорами" у "Марселя" в августе 2016, но с тех пор провел 22 матча за лондонский клуб, включая лишь шесть в этом сезоне.



Желание играть регулярно подтолкнуло 22-летнего француза прислушаться к совету одноклубника Кирана Триппьера, бывшего игрока "Бернли", и согласиться на поступившее с "Терф Мур" предложение.



"Когда я общался с Триппьером, он говорил мне хорошие вещи об этом клубе, об игроках и обо всем, что связано с "Бернли". Я так счастлив оказаться здесь, поэтому спасибо тебе, Триппьер".



"Думаю, это большая возможность для меня сыграть свои первые минуты в этом сезоне Премьер-Лиге".



"Каждый шокирован тем, как выступает "Бернли" в этом сезоне. Они идут сразу после "большой шестерки". Они играют очень хорошо. Я смотрел их последний матч против "Ливерпуля", в котором они были очень хороши, но им не повезло. За этим я и здесь — ради игры в футбол", — сообщил Нкуду.

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