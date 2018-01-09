Леон Бэйли мечтает о Премьер-Лиге

Восходящая звезда "Байера" Леон Бэйли обнадежил "Челси" и "Арсенал", заявив, что мечтает выступать именно в Премьер-Лиге.

20-летний нападающий блестяще выступает за "Байер" в нынешнем сезоне. На счету Бэйли шесть голов и четыре результативные передачи в Бундеслиге, в рамках которой он провел 14 матчей.



Незадолго до Нового года директор "Байера" Йонас Болдт предупредил, что клубы Премьер-Лиги не смогут заполучить талантливого юношу в январе, и Леон останется в Леверкузене минимум до конца сезона.



Однако сам Бэйли обнадежил грандов Премьер-Лиги. Фланговый нападающий не рассказал, в каком из клубов хочет продолжить карьеру, но заявил, что мечтает выступать именно в Англии.



"Конечно, у меня есть клуб, за который я мечтаю играть, но я про него ничего не скажу. В целом же Премьер-Лига была и остается моей мечтой. Если я продолжу усердно работать, то обязательно окажусь там", - цитирует Бэйли Bild.

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