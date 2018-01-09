Венгер допускает уход Кокелена, но не в "Вест Хэм"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Франсис Кокелен действительно может покинуть "Эмирейтс" в январе.
Как известно, Кокелен находится в системе лондонского клуба с 2008 года, однако в этом сезоне не имеет регулярной игровой практики. Особенно непросто ему приходится в последние недели, когда в стартовом составе "канониров" закрепился Джек Уилшир.
Накануне в прессе появилась информация, что 26-летний француз помышляет о смене клуба уже в этом месяце. Среди претендентов на Франсиса называются "Вест Хэм" и "Валенсия".
Daily Mirror и вовсе утверждает, что "Валенсия" уже предложила 12 миллионов фунтов за Кокелена. Этот вариант устроил бы Венгера, тогда как переход своего соотечественника в "Вест Хэм" Арсен исключает.
"Вероятность его ухода существует, но еще ничего не решено. Нет, он не перейдет в "Вест Хэм", мы с ними не контактировали", — цитирует Венгера Evening Standard.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
09.01.2018 16:00
Просмотров: 1360
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По мне так лучше сливать ебибтянина чем Коклена-реал бульдог с яйками,на мой взгляд единственный чистый опорник в команде
(ответить)
конкурентам нельзя продать
(ответить)
Не хочет усилять конкурента
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий