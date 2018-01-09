Венгер допускает уход Кокелена, но не в "Вест Хэм"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Франсис Кокелен действительно может покинуть "Эмирейтс" в январе.

Как известно, Кокелен находится в системе лондонского клуба с 2008 года, однако в этом сезоне не имеет регулярной игровой практики. Особенно непросто ему приходится в последние недели, когда в стартовом составе "канониров" закрепился Джек Уилшир.



Накануне в прессе появилась информация, что 26-летний француз помышляет о смене клуба уже в этом месяце. Среди претендентов на Франсиса называются "Вест Хэм" и "Валенсия".



Daily Mirror и вовсе утверждает, что "Валенсия" уже предложила 12 миллионов фунтов за Кокелена. Этот вариант устроил бы Венгера, тогда как переход своего соотечественника в "Вест Хэм" Арсен исключает.



"Вероятность его ухода существует, но еще ничего не решено. Нет, он не перейдет в "Вест Хэм", мы с ними не контактировали", — цитирует Венгера Evening Standard.

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