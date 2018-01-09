Венгер допускает уход Кокелена, но не в "Вест Хэм"

Франсис Кокелен Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Франсис Кокелен действительно может покинуть "Эмирейтс" в январе.

Как известно, Кокелен находится в системе лондонского клуба с 2008 года, однако в этом сезоне не имеет регулярной игровой практики. Особенно непросто ему приходится в последние недели, когда в стартовом составе "канониров" закрепился Джек Уилшир.

Накануне в прессе появилась информация, что 26-летний француз помышляет о смене клуба уже в этом месяце. Среди претендентов на Франсиса называются "Вест Хэм" и "Валенсия".

Daily Mirror и вовсе утверждает, что "Валенсия" уже предложила 12 миллионов фунтов за Кокелена. Этот вариант устроил бы Венгера, тогда как переход своего соотечественника в "Вест Хэм" Арсен исключает.

"Вероятность его ухода существует, но еще ничего не решено. Нет, он не перейдет в "Вест Хэм", мы с ними не контактировали", — цитирует Венгера Evening Standard.

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Метки Арсенал, Валенсия, Венгер, Вест Хэм, Кокелен

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 16:00

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  1. vasiliy70 09.01.2018 17:31 # vasiliy70
    По мне так лучше сливать ебибтянина чем Коклена-реал бульдог с яйками,на мой взгляд единственный чистый опорник в команде

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  2. chr1s8rown 09.01.2018 16:28 # chr1s8rown
    конкурентам нельзя продать

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  3. carrick-16 09.01.2018 16:03 # carrick-16
    Не хочет усилять конкурента

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