Венгер знает, что Эванс не устоит перед предложением "Сити"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер знает, что "канониры" проиграют борьбу за капитана "Вест Бромвича" Джонни Эванса, если интерес к защитнику возобновит "Манчестер Сити".
Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Арсенал" и "Сити" сделают свои предложения по Эвансу, которым они интересовались еще прошлым летом.
По словам Венгера, "канониры" будут бессильны составить конкуренцию, если лидеры Премьер-Лиги продемонстрируют свою финансовую мощь. В таком случае "Арсеналу" придется переключиться на другого игрока, признает француз.
"У нас нет договоренности по кому-либо из игроков, и я не знаю, что у "Сити "на уме. Но если решение будет зависеть от финансовой составляющей, то мы понимаем, чем все закончится", - сообщил Венгер Sky Sports.
Также Арсен рассказал, что "Сити" еще не обращался в его клуб насчет нападающего Алексиса Санчеса. Некоторые издания поспешили отправить чилийца на "Этихад", но Венгер по-прежнему рассчитывает на 29-летнего игрока.
"Я не ожидаю предложений по нему и сфокусирован только на футболе. Когда соответствующий запрос поступит, мы дадим свой ответ. Но пока все очень тихо", - добавил Арсен.
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09.01.2018 15:00
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Завали своё старое ебло долбоеб старый
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Жаль что МЮ отпустили его, надеялся что он станет новым капитаном клуба
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Зачем кому-то нужен этот шлак, спасибо что мы от него вовремя избавились
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с каких пор Эванс таким топом стал? всегда был косяк косяком, я много лет ждал, когда же МЮ с ним попрощается.
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