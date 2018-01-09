Венгер знает, что Эванс не устоит перед предложением "Сити"

Джонни Эванс Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер знает, что "канониры" проиграют борьбу за капитана "Вест Бромвича" Джонни Эванса, если интерес к защитнику возобновит "Манчестер Сити".

Ожидается, что до закрытия трансферного окна "Арсенал" и "Сити" сделают свои предложения по Эвансу, которым они интересовались еще прошлым летом.

По словам Венгера, "канониры" будут бессильны составить конкуренцию, если лидеры Премьер-Лиги продемонстрируют свою финансовую мощь. В таком случае "Арсеналу" придется переключиться на другого игрока, признает француз.

"У нас нет договоренности по кому-либо из игроков, и я не знаю, что у "Сити "на уме. Но если решение будет зависеть от финансовой составляющей, то мы понимаем, чем все закончится", - сообщил Венгер Sky Sports.

Также Арсен рассказал, что "Сити" еще не обращался в его клуб насчет нападающего Алексиса Санчеса. Некоторые издания поспешили отправить чилийца на "Этихад", но Венгер по-прежнему рассчитывает на 29-летнего игрока.

"Я не ожидаю предложений по нему и сфокусирован только на футболе. Когда соответствующий запрос поступит, мы дадим свой ответ. Но пока все очень тихо", - добавил Арсен.

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Метки Арсенал, Венгер, Вест Бромвич, Манчестер Сити, Санчес, Эванс

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1844

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  1. speedwagon-ars 09.01.2018 19:54 # speedwagon-ars
    Завали своё старое ебло долбоеб старый

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  2. charlton 09.01.2018 15:19 # charlton
    Жаль что МЮ отпустили его, надеялся что он станет новым капитаном клуба

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  3. jigalenko 09.01.2018 15:11 # jigalenko
    Зачем кому-то нужен этот шлак, спасибо что мы от него вовремя избавились

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  4. trent 09.01.2018 15:10 # trent
    с каких пор Эванс таким топом стал? всегда был косяк косяком, я много лет ждал, когда же МЮ с ним попрощается.

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