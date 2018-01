Светская хроника за вторник

Алексис Санчес в считанных днях от перехода в "Манчестер Сити". "Ювентус" хочет подписать Месута Озила свободным агентом. Адам Джонсон возобновит карьеру футболиста. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может завершить переход в "Сити" к следующей неделе. (The Independent)



"Арсенал" хочет поскорее продать Санчеса за 30 миллионов фунтов, чтобы в оставшееся время подыскать замену чилийцу. (Daily Mirror)



Тома Лемар из "Монако" — цель номер один "Арсенала" на замену Санчесу. (Daily Mirror)



"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в полузащитнике "Барселоны" Иване Ракитиче. (Diario Gol)



"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поспорят с "Сити" за полузащитника "Шахтера" Фреда. (Daily Express)



Полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни сообщил партнерам по команде, что летом покинет "Олд Траффорд". (The Sun)



"Ювентус" поспорит с "Юнайтед" за право подписать полузащитника "Арсенала" Месута Озила в конце сезона свободным агентом. (Calciomercato)



"Милан" вышел из борьбы за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Calciomercato)



Нападающий "Милана" Андре Силва может перейти в "Эвертон". (Quotidiano Sportivo)



"Лестер" готов избавиться от нападающего Келечи Ихеаначо спустя пять месяцев после его перехода из "Сити". (The Sun)



Нападающий "Монако" Гидо Каррильо попал на карандаш к "Саутгемптону". (Sky Sports)



"Вест Хэм" интересуется оцениваемым в 20 млн. фунтов полузащитником "Андерлехта" Леандером Дендонкером. (Niuewsblad)



"Вест Хэм" близок к покупке полузащитника "Ньюкасла" Джонджо Шелви за 12 млн. фунтов. (Daily Express)



"Ньюкасл" готов отпустить нападающего Александара Митровича в январе, но хочет получить большую часть из тех 13 млн. фунтов, что были заплачены за серба 18 месяцев назад. (Chronicle)



"Уотфорд" поспорит с "Вест Хэмом" за защитника Алфи Моусона. (Sky Sports)



"Суонси" интересуется правый защитником "Фулхэма" Райаном Фредериксом. (Wales Online)



Другое



Айтор Каранка стал новым главным тренером "Ноттингем Форест". (Sky Sports)



"Стоук может опередить сборную Уэльса в борьбе за Райана Гиггза. (Daily Mirror)



"Стоук" готов выплатить 1.7 млн. фунтов отступных за тренера "Дерби" Гари Роуэтта. (Daiy Mail)



Экс-вингер "Сандерленда" Адам Джонсон может возобновить профессиональную карьеру, когда в следующем году выйдет из тюрьмы. (Daily Star)



Полузащитник "Биллерикэй Таун" Джейми О'Хара в ярости от того, что владелец клуба заигрывал с его невестой. (The Sun)



Жену бывшего нападающего "Арсенала" Андрея Аршавина сняли с рейса, когда она пыталась поменять ребенку подгузник. Женщина представилась майором ФСБ, но это не испугало членов экипажа. (Goal)

--

