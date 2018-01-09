Гюндоган настраивает "Сити" на покер
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда нацелилась на победу во всех четырех турнирах.
Только на прошлой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола предупредил, что оформить покер его команде будет практически нереально. Испанец не представляет, как ротировать состав в условиях столь сурового календаря.
Однако Гюндоган не разделяет точку зрения тренера. Наоборот, Илкай уверен, что "Сити" может победить во всех четырех соревнованиях, в которых принимает участие прямо сейчас.
"То, что мы участвуем во всех турнирах, лишь поднимает нам настроение. У нас длинная скамейка, и любой игрок, выходящий на поле, может принести команде что-то новое. Даже в результате ротации наш состав не становится слабее".
"Да, сделать покер будет очень сложно, но у нас есть шанс выиграть все четыре трофея. Если мы продолжим играть так, как последние пять-шесть месяцев, эти шансы значительно увеличатся", - цитирует Гюндогана Four Four Two.
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09.01.2018 13:00
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Последние комментарии:
Покер надо оставить для ГГ
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Вполне и могут сделать! А так желаю удачи если потянут все четыре! Лысый так то способен на такие вещи!
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Ох уж эти вьюхи, просто молча делайте своё дело. Скамейка пля, Санчеса возьмём и тогда, вода нам как земля.
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АПЛ и КАЛ точно за лысым
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турок он такой турок
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У Челси тоже есть шанс сделать покер
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Свежо предание, но верится с трудом
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все могут
Жезус должен форму апнуть к ЛЧ и будет куярить
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