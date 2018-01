Гюндоган настраивает "Сити" на покер

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда нацелилась на победу во всех четырех турнирах.

Только на прошлой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола предупредил, что оформить покер его команде будет практически нереально. Испанец не представляет, как ротировать состав в условиях столь сурового календаря.



Однако Гюндоган не разделяет точку зрения тренера. Наоборот, Илкай уверен, что "Сити" может победить во всех четырех соревнованиях, в которых принимает участие прямо сейчас.



"То, что мы участвуем во всех турнирах, лишь поднимает нам настроение. У нас длинная скамейка, и любой игрок, выходящий на поле, может принести команде что-то новое. Даже в результате ротации наш состав не становится слабее".



"Да, сделать покер будет очень сложно, но у нас есть шанс выиграть все четыре трофея. Если мы продолжим играть так, как последние пять-шесть месяцев, эти шансы значительно увеличатся", - цитирует Гюндогана Four Four Two.

