Гюндоган настраивает "Сити" на покер

Гюндоган и Агуэро Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда нацелилась на победу во всех четырех турнирах.

Только на прошлой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола предупредил, что оформить покер его команде будет практически нереально. Испанец не представляет, как ротировать состав в условиях столь сурового календаря.

Однако Гюндоган не разделяет точку зрения тренера. Наоборот, Илкай уверен, что "Сити" может победить во всех четырех соревнованиях, в которых принимает участие прямо сейчас.

"То, что мы участвуем во всех турнирах, лишь поднимает нам настроение. У нас длинная скамейка, и любой игрок, выходящий на поле, может принести команде что-то новое. Даже в результате ротации наш состав не становится слабее".

"Да, сделать покер будет очень сложно, но у нас есть шанс выиграть все четыре трофея. Если мы продолжим играть так, как последние пять-шесть месяцев, эти шансы значительно увеличатся", - цитирует Гюндогана Four Four Two.

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Метки Гюндоган, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1279

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 09.01.2018 16:21 # fc-oil
    Покер надо оставить для ГГ

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  2. lfc01unwa 09.01.2018 16:02 # lfc01unwa
    Вполне и могут сделать! А так желаю удачи если потянут все четыре! Лысый так то способен на такие вещи!

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  3. mcfc-fantactic 09.01.2018 16:01 # mcfc-fantactic
    Ох уж эти вьюхи, просто молча делайте своё дело. Скамейка пля, Санчеса возьмём и тогда, вода нам как земля.

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  4. girasimus 09.01.2018 15:41 # girasimus
    АПЛ и КАЛ точно за лысым

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  5. manutd-20champ 09.01.2018 14:23 # manutd-20champ
    турок он такой турок

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  6. kara-balapan 09.01.2018 13:27 # kara-balapan
    У Челси тоже есть шанс сделать покер

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  7. khazret 09.01.2018 13:14 # khazret
    Свежо предание, но верится с трудом

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  8. melwood-lfc 09.01.2018 13:10 # melwood-lfc
    все могут
    Жезус должен форму апнуть к ЛЧ и будет куярить

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