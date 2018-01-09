Джеррард не может переварить уход Коутиньо из "Ливерпуля"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард до сих пор не может переварить уход плеймейкера Филиппе Коутиньо, но понимает, почему бразилец решил отправиться в "Барселону".

Еще в 2015 году Джеррард предсказывал, что в случае выгодного предложения от "Барселоны" бразилец отправится на "Ноу Камп". Сейчас Стивен не может переварить уход Коутиньо, но мотивы бывшего партнера по "Ливерпулю" ему прекрасно известны.



"Да, мне еще трудно переварить его уход, хотя я совсем не удивлен. Я знаю, что Ливерпуль сделал все, чтобы его удержать – по крайней мере, до лета".



"Но когда у человека растет сын, сам он родился в Южной Америке и всегда хотел играть за "Барселону", остановить его практически невозможно".



"Без сомнений, "Ливерпулю" будет его не хватать. Он замечательный футболист и отличный человек. Я уважаю его решение и желаю ему всего наилучшего".



"В любом случае с "Ливерпулем" все будет в порядке. Они получили за Коутиньо большие деньги, и я уверен, что они заменят его подходящими игроками", - цитирует Джеррарда Daily Mail.

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