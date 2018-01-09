Джеррард не может переварить уход Коутиньо из "Ливерпуля"

Стивен Джеррард и Филиппе Коутиньо Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард до сих пор не может переварить уход плеймейкера Филиппе Коутиньо, но понимает, почему бразилец решил отправиться в "Барселону".

Еще в 2015 году Джеррард предсказывал, что в случае выгодного предложения от "Барселоны" бразилец отправится на "Ноу Камп". Сейчас Стивен не может переварить уход Коутиньо, но мотивы бывшего партнера по "Ливерпулю" ему прекрасно известны.

"Да, мне еще трудно переварить его уход, хотя я совсем не удивлен. Я знаю, что Ливерпуль сделал все, чтобы его удержать – по крайней мере, до лета".

"Но когда у человека растет сын, сам он родился в Южной Америке и всегда хотел играть за "Барселону", остановить его практически невозможно".

"Без сомнений, "Ливерпулю" будет его не хватать. Он замечательный футболист и отличный человек. Я уважаю его решение и желаю ему всего наилучшего".

"В любом случае с "Ливерпулем" все будет в порядке. Они получили за Коутиньо большие деньги, и я уверен, что они заменят его подходящими игроками", - цитирует Джеррарда Daily Mail.

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Метки Барселона, Джеррард, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 5094

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  1. arsenalekc 09.01.2018 16:54 # arsenalekc
    По проторенной дорожке)

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  2. qess 09.01.2018 15:23 # qess
    зато собачий корм нормально переваривает

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  3. j-silver 09.01.2018 13:34 # j-silver
    даже джерард понимает, что залупуль - трамплин, а местные додии - нет

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  4. gin 09.01.2018 12:52 # gin
    Где-то у него ещё и сын растёт. Не знали мы об этом факте...

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  5. electric 09.01.2018 12:26 # electric
    Михужло уже сайбал со своей кавтинхой.

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  6. sausage 09.01.2018 12:13 # sausage
    Мне тоже сложно переварить. Доплатил ещё, по существу пошёл на то, чтобы год или около того играть без зарплаты, при этом остался без ЛЧ. Ничё, Стиви, такие легендами не становятся.

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  7. webb 09.01.2018 12:07 # webb
    Какой сын? У него дочь. А, это фоксмс, все ясн.

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  8. kara-balapan 09.01.2018 12:02 # kara-balapan
    Ага! Купят Марковичей Ламбертов и Балотелей

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