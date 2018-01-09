VAR дебютировала в матче "Брайтон" — "Кристал Пэлас"

Накануне вечером в матче 3-го раунда Кубка Англии между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" состоялся дебют системы видеопомощи рефери (Video Assistant Referee) в английском футболе.

Напомним, впервые VAR была использована в Англии в ноябре прошлого года, во время товарищеской встречи сборных Англии и Германии. Однако дебют системы видеопомощи в клубных матчах соревновательного характера состоялся только в понедельник вечером.



Матч на "Амекс Стэдиум" получился относительно простым для судейства, и рефери Андре Марринеру не пришлось самостоятельно подходить к монитору и просматривать видеоповторы спорных эпизодов.



В то же время однажды однажды Марринер все же обратился к новому инструменту в своем арсенале. Это случилось в концовке матча, когда нападающий "чаек" Гленн Мюррей забил победный гол (2:1) и вывел свою команду в 4-й раунд турнира на "Мидлсбро".



Марринер лишь попросил по радиосвязи своих коллег Нила Суорбрика и Питера Киркапа, расположившихся в видеостудии в Лондоне, проверить гол Мюррея на два параметра: возможный офсайд и возможная игра рукой. Однако видеоповторы не обнаружили явного нарушения правил, поэтому у Андре не возникло повода отменить гол.



Добавим, что VAR также будет использована в обоих матчах между "Арсеналом" и "Челси" в рамках полуфинала Кубка Лиги. Первый из них будет сыгран уже в среду вечером.

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