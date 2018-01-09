"Арсенал" использует Дебюши, чтобы заполучить Эванса

"Арсенал" решил составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за центрального защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

Ранее в январе "канониры" уже приобрели одного игрока в центр обороны, выложив около 2 миллионов фунтов за Константиноса Мавропаноса, однако юный грек взят на перспективу, и главный тренер Арсен Венгер чувствует, что эта позиция все еще требует усиления.



Как утверждает Evening Standard, Венгер принял решение побороться за Эванса. "Дрозды" уже дали понять, что не собираются стоять на пути у игрока, чей действующий контракт истекает через 18 месяцев.



"Вест Бромвич" был готов сделать Джонни самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю, однако 30-летний североирландец отверг эту возможность и фактически оказался выставлен на трансфер.



На Эванса также претендует лидирующий в Премьер-Лиге "Сити", но "Арсенал" надеется заинтересовать "дроздов", включив в свое предложение защитника Матье Дебюши. Заплатить 25 млн. фунтов, в которые "Вест Бромвич" оценивает Джонни, Венгер не готов.

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