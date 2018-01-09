Жардим намекает на возможную продажу Лемара

Главный тренер "Монако" Леонардо Жардим обнадежил английские клубы заявлением о том, что не может полностью исключать продажу атакующего полузащитника Тома Лемара в январе.

Ранее в этом месяце Жардим дал понять, что "Монако" не продаст свою звезду посреди сезона. Как сказал тогда Леонардо, у его клуба "нет привычки совершать большие продажи зимой".



Однако слухи насчет переезда Лемара в Премьер-Лигу не утихают. Тома сватают в "Арсенал" в качестве замены для Алексиса Санчеса, а также в "Ливерпуль" на место ушедшего Филиппе Коутиньо. Жардим не берется обещать, что игрок сохранит верность "Монако".



"Продавать игроков в зимнее трансферное окно — это нетипично для нас. Однако январь длинный, и многое может произойти", — цитирует Жардима Daily Mirror.

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