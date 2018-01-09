Кем заменить Коутиньо? Шесть вариантов для "Ливерпуля"

Филиппе Коутиньо все же покинул "Ливерпуль", добившись перехода своей мечты в "Барселону". Премьер-Лига будет скучать по бразильцу, который стал звездой мирового масштаба в "Ливерпуле", но у "красных" есть 142 миллиона фунтов компенсации, часть которой уйдет на покупку нового атакующего полузащитника. FAPL.ru предлагает шесть вариантов замены Коутиньо для "Ливерпуля".





Тома Лемар ("Монако")



Этот вариант кажется наиболее реалистичным и вероятным — "Ливерпуль" давно интересуется Лемаром, "Монако" уже вылетел из Лиги Чемпионов и привык расставаться со своими лидерами без сожалений, а сам Лемар прогрессирует семимильными шагами. Конкурент в лице "Арсенала" не выглядит серьезно, если "Ливерпуль" не поскупится на компенсацию для "Монако", так как "канониры" мало того, что не покупают серьезных игроков зимой, так еще и привыкли долго и нудно торговаться в случае с покупками такого калибра.



Тома Лемар после ухода Мбаппе, Бернарду Силвы и Тьемуэ Бакайоко из "Монако" стал безусловным лидером полузащиты монегасков, хоть и в прошлом сезоне был очень хорош — он причастен к 31 голу (14 мячей и 17 голевых передач) в триумфальном для "Монако" сезоне, когда удалось выиграть Лигу 1 и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.



Сейчас у Лемара статистика не столь выдающаяся (2+4), но и сам "Монако" стал значительно слабее и испытывает трудности после распродажи лидеров. Лемар мог уйти вместе с другими покинувшими княжество Монако игроками еще летом, но "Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли довести до конца начатое дело в случае с трансфером француза. И все же, трансфер Виргила Ван Дейка подтверждает то, что Клопп остается терпеливым в случае с долгосрочными целями, а Лемар для "Ливерпуля" — игрок конкретного интереса уже давно.



Рияд Махрез ("Лестер")



Если же верить французской прессе, то альтернативой Лемару может стать Рияд Махрез — игрок, уже давно находящийся на виду в Премьер-Лиге, не нуждающийся в адаптации в английском футболе, к тому же — жаждущий нового вызова, который ему просто необходим. Махрез провалил прошлый сезон, но сейчас снова находится в хорошей форме и готов поспособствовать своему переходу в клуб из Лиги Чемпионов прошением о трансфере.



Сейчас кажется, что потолок Махреза чуть ниже, чем в случае с Лемаром, но с другой стороны — он обойдется значительно дешевле и не нуждается в адаптации, к тому же, его можно дозаявить на Лигу Чемпионов вместо Коутиньо, что немаловажно для "Ливерпуля". Махрез во многом схож по стилю игры с Коутиньо — он хорош при исполнении стандартов и обладает сильным и точным ударом, но все же он значительно больше заточен под игру на фланге, тогда как Коутиньо часто играл в центре или между линиями.



У "Ливерпуля" есть позиции, нуждающиеся в усилении даже больше, чем полузащита после ухода Коутиньо. Потому не исключено, что сейчас Клопп может остановиться на относительно бюджетном варианте с Махрезом, чтобы направить часть денег на покупку еще одного защитника, к тому же, 75 миллионов уже были отданы за Ван Дейка, а "Ливерпуль" относится к категории команд, которые стараются жить по средствам.



Мануэль Лансини ("Вест Хэм")



Еще один бюджетный вариант замены Коутиньо "на вырост" — интерес к аргентинскому полузащитнику "Вест Хэма" со стороны "Ливерпуля" приписывают давно и как раз в свете того, что он способен заменить Коутиньо в перспективе. Лансини действительно очень похож по манере игры на бразильца — у него отличный дальний удар, он классно исполняет стандарты и может играть как на фланге, так и в центре, между линиями.



Вот, правда — уровень пока что совсем не тот, но и Коутиньо приходил в "Ливерпуль" далеко не состоявшейся звездой, а игроком с задатками, но без харизмы и умения быть часть командного механизма. Что есть у Лансини, напоминающего Коутиньо — он, как и Фил, умеет и любит забивать в больших матчах, против соперников из категории "топ", к тому же часто — на ровном месте. Впрочем, он достаточно травматичен, пока что до конца не адаптировался в английском футболе и не стал даже ключевым игроком "Вест Хэма".



Этого игрока можно взять на перспективу и для увеличения скамейки, так как в данном случае "Ливерпуль" не рискует большой суммой денег — тут компенсация будет даже меньшей, чем потенциальная цена Махреза, но при этом Лансини подходит на роль джокера куда как больше, чем амбициозный, и часто нетерпеливый алжирец.



Леон Горецка ("Шальке")



Если "Ливерпуль" хочет не просто найти замену Коутиньо, а разнообразить свою полузащиту за счет денег, вырученных от его продажи — Леон Горецка может оказаться неожиданным вариантом.



С перспективой получить летом Наби Кейта (а может, и зимой, если удастся договориться с "Лейпцигом"), "Ливерпулю" можно будет использовать Горецку в более креативной роли, чем это делает "Шальке", где полузащитник немецкой сборной играет глубже, чем у Йоахима Лева в Бунсдетим. Кроме того, Горецка игрок универсальный, способный сыграть на любой позиции в полузащите, а такие игроки для Клоппа на вес золота. Весьма вероятно, что у немца не будет проблем и с обретением навыков "гегенпрессинга", тогда как Махрез и Лансини — игроки совсем другого плана.



У немца в 22 года уже есть большой опыт игры в Бундеслиге. Но главная проблема для "Ливерпуля" тут в том, что в борьбе за Горецку есть очень сильный конкурент, имеющий право первой ночи на большинство немецких талантов — мюнхенская "Бавария", уже наметившая игрока "Шальке" своей приоритетной целью на лето, когда у него истекает контракт с Гельзенкирхеном.



Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд)



Кристиан Пулишич — долгосрочная цель Юргена Клоппа, при котором американец появился в клубной структуре "Боруссии". Уже сейчас американец стал одним из самых высокооплачиваемых тинейджеров в футболе, справляясь с ролью лидера национальной сборной США.



Возможно, в краткосрочной перспективе это и не идеальная замена, но Пулишичу всего 19, и простор для прогресса в его случае огромен, что выгодно выделяет его среди других вариантов. У Пулишича только в этом сезоне есть более чем 48 удачных обводок с показателем эффективности чуть меньше половины (45,48%), и с таким качеством он может стать идеальным дополнением распавшейся Fab Four "Ливерпуля".



Сам Кристиан прекрасно понимает, что "Ливерпуль" всегда будет следить за его прогрессом, но пока что все его мысли связаны с "Боруссией": "У меня есть уважение к Клоппу, и я с ним хорошо знаком — он был очень рад заполучить меня в Дортмунд, но "Боруссия" сделала для меня очень многое. Я никогда не думал о переезде в Ливерпуль".



Набиль Фекир ("Лион")



"Великолепная четверка" "Ливерпуля" в этом сезоне имеет в сумме 38 голов в Премьер-Лиге, и с уходом Коутиньо "красные" теряют ключевого игрока, который не только отличился семь раз сам, но и отдал шесть результативных передач.



Возможно, "Ливерпулю" стоит обратить внимание на игрока, способного обеспечить такой уровень отдачи в атаки — Набиля Фекира из "Лиона". Фекир играет в схожей схеме и легко сможет адаптироваться в "Ливерпуле", играя на позиции под нападающими, меняясь местами с Роберто Фирмино.



Фекир забивает достаточно много, чтобы выполнять голевую норму Коутиньо, но вдобавок он отлично выполняет кроссы и создает немало голевых моментов для партнеров в "Лионе". Также француз умеет играть на втором этаже, а сильного исполнителя в воздухе "Ливерпулю" сейчас не хватает в атаке. Фекир выигрывает в "Лионе" 45,45% воздушных дуэлей в этом сезоне, тогда как в атаке у "Ливерпуля" лучший по этому показателю Мохамед Салах — 29,17%.





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