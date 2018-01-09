Кем заменить Коутиньо? Шесть вариантов для "Ливерпуля"
Филиппе Коутиньо все же покинул "Ливерпуль", добившись перехода своей мечты в "Барселону". Премьер-Лига будет скучать по бразильцу, который стал звездой мирового масштаба в "Ливерпуле", но у "красных" есть 142 миллиона фунтов компенсации, часть которой уйдет на покупку нового атакующего полузащитника. FAPL.ru предлагает шесть вариантов замены Коутиньо для "Ливерпуля".
Тома Лемар ("Монако")
Этот вариант кажется наиболее реалистичным и вероятным — "Ливерпуль" давно интересуется Лемаром, "Монако" уже вылетел из Лиги Чемпионов и привык расставаться со своими лидерами без сожалений, а сам Лемар прогрессирует семимильными шагами. Конкурент в лице "Арсенала" не выглядит серьезно, если "Ливерпуль" не поскупится на компенсацию для "Монако", так как "канониры" мало того, что не покупают серьезных игроков зимой, так еще и привыкли долго и нудно торговаться в случае с покупками такого калибра.
Тома Лемар после ухода Мбаппе, Бернарду Силвы и Тьемуэ Бакайоко из "Монако" стал безусловным лидером полузащиты монегасков, хоть и в прошлом сезоне был очень хорош — он причастен к 31 голу (14 мячей и 17 голевых передач) в триумфальном для "Монако" сезоне, когда удалось выиграть Лигу 1 и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.
Сейчас у Лемара статистика не столь выдающаяся (2+4), но и сам "Монако" стал значительно слабее и испытывает трудности после распродажи лидеров. Лемар мог уйти вместе с другими покинувшими княжество Монако игроками еще летом, но "Арсенал" и "Ливерпуль" не смогли довести до конца начатое дело в случае с трансфером француза. И все же, трансфер Виргила Ван Дейка подтверждает то, что Клопп остается терпеливым в случае с долгосрочными целями, а Лемар для "Ливерпуля" — игрок конкретного интереса уже давно.
Рияд Махрез ("Лестер")
Если же верить французской прессе, то альтернативой Лемару может стать Рияд Махрез — игрок, уже давно находящийся на виду в Премьер-Лиге, не нуждающийся в адаптации в английском футболе, к тому же — жаждущий нового вызова, который ему просто необходим. Махрез провалил прошлый сезон, но сейчас снова находится в хорошей форме и готов поспособствовать своему переходу в клуб из Лиги Чемпионов прошением о трансфере.
Сейчас кажется, что потолок Махреза чуть ниже, чем в случае с Лемаром, но с другой стороны — он обойдется значительно дешевле и не нуждается в адаптации, к тому же, его можно дозаявить на Лигу Чемпионов вместо Коутиньо, что немаловажно для "Ливерпуля". Махрез во многом схож по стилю игры с Коутиньо — он хорош при исполнении стандартов и обладает сильным и точным ударом, но все же он значительно больше заточен под игру на фланге, тогда как Коутиньо часто играл в центре или между линиями.
У "Ливерпуля" есть позиции, нуждающиеся в усилении даже больше, чем полузащита после ухода Коутиньо. Потому не исключено, что сейчас Клопп может остановиться на относительно бюджетном варианте с Махрезом, чтобы направить часть денег на покупку еще одного защитника, к тому же, 75 миллионов уже были отданы за Ван Дейка, а "Ливерпуль" относится к категории команд, которые стараются жить по средствам.
Мануэль Лансини ("Вест Хэм")
Еще один бюджетный вариант замены Коутиньо "на вырост" — интерес к аргентинскому полузащитнику "Вест Хэма" со стороны "Ливерпуля" приписывают давно и как раз в свете того, что он способен заменить Коутиньо в перспективе. Лансини действительно очень похож по манере игры на бразильца — у него отличный дальний удар, он классно исполняет стандарты и может играть как на фланге, так и в центре, между линиями.
Вот, правда — уровень пока что совсем не тот, но и Коутиньо приходил в "Ливерпуль" далеко не состоявшейся звездой, а игроком с задатками, но без харизмы и умения быть часть командного механизма. Что есть у Лансини, напоминающего Коутиньо — он, как и Фил, умеет и любит забивать в больших матчах, против соперников из категории "топ", к тому же часто — на ровном месте. Впрочем, он достаточно травматичен, пока что до конца не адаптировался в английском футболе и не стал даже ключевым игроком "Вест Хэма".
Этого игрока можно взять на перспективу и для увеличения скамейки, так как в данном случае "Ливерпуль" не рискует большой суммой денег — тут компенсация будет даже меньшей, чем потенциальная цена Махреза, но при этом Лансини подходит на роль джокера куда как больше, чем амбициозный, и часто нетерпеливый алжирец.
Леон Горецка ("Шальке")
Если "Ливерпуль" хочет не просто найти замену Коутиньо, а разнообразить свою полузащиту за счет денег, вырученных от его продажи — Леон Горецка может оказаться неожиданным вариантом.
С перспективой получить летом Наби Кейта (а может, и зимой, если удастся договориться с "Лейпцигом"), "Ливерпулю" можно будет использовать Горецку в более креативной роли, чем это делает "Шальке", где полузащитник немецкой сборной играет глубже, чем у Йоахима Лева в Бунсдетим. Кроме того, Горецка игрок универсальный, способный сыграть на любой позиции в полузащите, а такие игроки для Клоппа на вес золота. Весьма вероятно, что у немца не будет проблем и с обретением навыков "гегенпрессинга", тогда как Махрез и Лансини — игроки совсем другого плана.
У немца в 22 года уже есть большой опыт игры в Бундеслиге. Но главная проблема для "Ливерпуля" тут в том, что в борьбе за Горецку есть очень сильный конкурент, имеющий право первой ночи на большинство немецких талантов — мюнхенская "Бавария", уже наметившая игрока "Шальке" своей приоритетной целью на лето, когда у него истекает контракт с Гельзенкирхеном.
Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд)
Кристиан Пулишич — долгосрочная цель Юргена Клоппа, при котором американец появился в клубной структуре "Боруссии". Уже сейчас американец стал одним из самых высокооплачиваемых тинейджеров в футболе, справляясь с ролью лидера национальной сборной США.
Возможно, в краткосрочной перспективе это и не идеальная замена, но Пулишичу всего 19, и простор для прогресса в его случае огромен, что выгодно выделяет его среди других вариантов. У Пулишича только в этом сезоне есть более чем 48 удачных обводок с показателем эффективности чуть меньше половины (45,48%), и с таким качеством он может стать идеальным дополнением распавшейся Fab Four "Ливерпуля".
Сам Кристиан прекрасно понимает, что "Ливерпуль" всегда будет следить за его прогрессом, но пока что все его мысли связаны с "Боруссией": "У меня есть уважение к Клоппу, и я с ним хорошо знаком — он был очень рад заполучить меня в Дортмунд, но "Боруссия" сделала для меня очень многое. Я никогда не думал о переезде в Ливерпуль".
Набиль Фекир ("Лион")
"Великолепная четверка" "Ливерпуля" в этом сезоне имеет в сумме 38 голов в Премьер-Лиге, и с уходом Коутиньо "красные" теряют ключевого игрока, который не только отличился семь раз сам, но и отдал шесть результативных передач.
Возможно, "Ливерпулю" стоит обратить внимание на игрока, способного обеспечить такой уровень отдачи в атаки — Набиля Фекира из "Лиона". Фекир играет в схожей схеме и легко сможет адаптироваться в "Ливерпуле", играя на позиции под нападающими, меняясь местами с Роберто Фирмино.
Фекир забивает достаточно много, чтобы выполнять голевую норму Коутиньо, но вдобавок он отлично выполняет кроссы и создает немало голевых моментов для партнеров в "Лионе". Также француз умеет играть на втором этаже, а сильного исполнителя в воздухе "Ливерпулю" сейчас не хватает в атаке. Фекир выигрывает в "Лионе" 45,45% воздушных дуэлей в этом сезоне, тогда как в атаке у "Ливерпуля" лучший по этому показателю Мохамед Салах — 29,17%.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru --
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
09.01.2018 05:55
Просмотров: 3169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кем заменить Коутиньо? Шесть вариантов для "Ливерпуля"
и перечислили игроков разных амплуа, разных скиллов, разного уровня...
Бабарика такой Бабарика
(ответить)
Друзья, у меня коллеги на работе летом собираются посетить ЧМ в России. Очень хотят попасть на игры сборной украины. Не подскажите в каком городе оно будет играть и в/на какой группе?
Заранее спасибо!
(ответить)
помню такую новость про Алонсо на лфксру)
и там были дефур, аквилани, бэрри
и еще два рыла, не помню уже
ну а тут, лемар офк
фекир это всего лишь вспышка, не более
горецка не такого атакующего плана игрок, поэтому его можно тупо вместо лалланы
Лемар Кейта Горецка
(ответить)
Тут всему списку, переходя в Ливерпуль, либо на понижение либо шило на мыло по сути .
По Горецка уже договорились же вроде не ?
(ответить)
Ну давайте пенсы, гунеры, манки и прочая сволочь.. Обсуждайте, кем нам заменить Коутинью..
(ответить)
Коутиньо это незаметная переоцененка который запомнился разве что шаровыми голами из-за пределов штрафной. Не думаю что составит труда найти того кто будет также лупить и иногда попадать. А для техничных комбинационных голов уже сыгралась связка из Мане-Фирмино-Салаха.
(ответить)
вот лансини может топарем стать, при клоппе особенно. фекир не пойде
(ответить)
Горецка как бы намекает, чем заменят Коутиньо
(ответить)
разницы нет кем заменить, топ игрока всегда ливерпуль найдет. Просто сколько времени для этого потребуется никто не знает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий