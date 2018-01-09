Бартон: "Баркли не стать игроком стартового состава "Челси"
Экс-футболист "Бернли" Джо Бартон считает, что полузащитнику Россу Баркли не стать основным игроком в "Челси", пока на тренерском мостике находится Антонио Конте.
На прошлой неделе "синие" приобрели Баркли у "Эвертона" за 15 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость обусловлена тем, что контракт 24-летнего англичанина с мерсисайдским клубом истекал в конце сезона.
Бартон считает, что чемпионы Премьер-Лиги совершили хорошее приобретение, но не думает, что на "Стэмфорд Бридж" Баркли будет игроком стартового состава.
"Это хорошее приобретение. Если он сможет вернуться в прежнюю форму, то 15 миллионов за Росса Баркли — это очень дешево".
"Эвертон" тоже провернул хорошую сделку, потому что контракт игрока истекал, а новый он не собирался подписывать. Они потеряли бы его безо всякой компенсации".
"Сможет ли он заиграть там, в первую очередь зависит от того, останется ли Конте в "Челси" за пределы этого сезона. Если они не выиграют титул и не продвинутся в Лиге Чемпионов, к нему могут появиться вопросы".
"Все мы помним недавний матч против "Ромы", когда его положение выглядело шатким. Также он повздорил с Давидом Луисом, которого, возможно, не хватает раздевалке — я не знаю, что там происходит на самом деле".
"Я не представляю себе, что Росс Баркли будет проходить в стартовый состав этого "Челси". У них появился Дринкуотер, вдобавок его конкурентами будут Азар и Мората. Я особо не вижу, как Росс Баркли подойдет под нынешний стиль "Челси" при Конте", — сообщил Бартон talkSPORT.
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09.01.2018 00:05
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Последние комментарии:
его конкурентами будут Азар и Мората
все что нужно знать о Бартоне
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Эти внутриклубные дела никому неинтересно читать. Всем похуй на это. Авторы, отбирайте новости как-то более актуальные, пожалуйста.
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Сейчас-бы слушать советы от алкаша ноунейма.... купили прям прямого конкурента Мораты.
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О , опять под наркотой вьюхи дает:)
Кули к Азару и Морате он ещё Куртуа не приписал до кучи
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Кто-то помнит слова этого иксперта про Кристал Пэлас? Что Ходжсон ведет команду на бойню, когда у них ноль очков было? Да и ещё сотни цитат. Это не эксперт - это бабабол. Не постите тут это дегенерата, пожалуйста
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