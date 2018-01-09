Бартон: "Баркли не стать игроком стартового состава "Челси"

Экс-футболист "Бернли" Джо Бартон считает, что полузащитнику Россу Баркли не стать основным игроком в "Челси", пока на тренерском мостике находится Антонио Конте.

На прошлой неделе "синие" приобрели Баркли у "Эвертона" за 15 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость обусловлена тем, что контракт 24-летнего англичанина с мерсисайдским клубом истекал в конце сезона.



Бартон считает, что чемпионы Премьер-Лиги совершили хорошее приобретение, но не думает, что на "Стэмфорд Бридж" Баркли будет игроком стартового состава.



"Это хорошее приобретение. Если он сможет вернуться в прежнюю форму, то 15 миллионов за Росса Баркли — это очень дешево".



"Эвертон" тоже провернул хорошую сделку, потому что контракт игрока истекал, а новый он не собирался подписывать. Они потеряли бы его безо всякой компенсации".



"Сможет ли он заиграть там, в первую очередь зависит от того, останется ли Конте в "Челси" за пределы этого сезона. Если они не выиграют титул и не продвинутся в Лиге Чемпионов, к нему могут появиться вопросы".



"Все мы помним недавний матч против "Ромы", когда его положение выглядело шатким. Также он повздорил с Давидом Луисом, которого, возможно, не хватает раздевалке — я не знаю, что там происходит на самом деле".



"Я не представляю себе, что Росс Баркли будет проходить в стартовый состав этого "Челси". У них появился Дринкуотер, вдобавок его конкурентами будут Азар и Мората. Я особо не вижу, как Росс Баркли подойдет под нынешний стиль "Челси" при Конте", — сообщил Бартон talkSPORT.

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