Бартон: "Баркли не стать игроком стартового состава "Челси"

Росс Баркли Экс-футболист "Бернли" Джо Бартон считает, что полузащитнику Россу Баркли не стать основным игроком в "Челси", пока на тренерском мостике находится Антонио Конте.

На прошлой неделе "синие" приобрели Баркли у "Эвертона" за 15 миллионов фунтов. Столь низкая стоимость обусловлена тем, что контракт 24-летнего англичанина с мерсисайдским клубом истекал в конце сезона.

Бартон считает, что чемпионы Премьер-Лиги совершили хорошее приобретение, но не думает, что на "Стэмфорд Бридж" Баркли будет игроком стартового состава.

"Это хорошее приобретение. Если он сможет вернуться в прежнюю форму, то 15 миллионов за Росса Баркли — это очень дешево".

"Эвертон" тоже провернул хорошую сделку, потому что контракт игрока истекал, а новый он не собирался подписывать. Они потеряли бы его безо всякой компенсации".

"Сможет ли он заиграть там, в первую очередь зависит от того, останется ли Конте в "Челси" за пределы этого сезона. Если они не выиграют титул и не продвинутся в Лиге Чемпионов, к нему могут появиться вопросы".

"Все мы помним недавний матч против "Ромы", когда его положение выглядело шатким. Также он повздорил с Давидом Луисом, которого, возможно, не хватает раздевалке — я не знаю, что там происходит на самом деле".

"Я не представляю себе, что Росс Баркли будет проходить в стартовый состав этого "Челси". У них появился Дринкуотер, вдобавок его конкурентами будут Азар и Мората. Я особо не вижу, как Росс Баркли подойдет под нынешний стиль "Челси" при Конте", — сообщил Бартон talkSPORT.

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Метки Баркли, Бартон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. andros13 09.01.2018 08:00 # andros13
    его конкурентами будут Азар и Мората

    все что нужно знать о Бартоне

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  2. scouser2005 09.01.2018 03:28 # scouser2005
    Эти внутриклубные дела никому неинтересно читать. Всем похуй на это. Авторы, отбирайте новости как-то более актуальные, пожалуйста.

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  3. denk 09.01.2018 01:42 # denk
    Сейчас-бы слушать советы от алкаша ноунейма.... купили прям прямого конкурента Мораты.

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  4. skipjack 09.01.2018 00:48 # skipjack
    О , опять под наркотой вьюхи дает:)
    Кули к Азару и Морате он ещё Куртуа не приписал до кучи

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  5. skydreams 09.01.2018 00:18 # skydreams
    Кто-то помнит слова этого иксперта про Кристал Пэлас? Что Ходжсон ведет команду на бойню, когда у них ноль очков было? Да и ещё сотни цитат. Это не эксперт - это бабабол. Не постите тут это дегенерата, пожалуйста

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