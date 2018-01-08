В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму" достались соперники из четвертого дивизиона.

На данной стадии турнира "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюпорту", тогда как "красные дьяволы" отправятся к "Йовилу".



К другим фаворитам турнира жребий оказался чуть менее благосклонен, но тоже отнюдь не безжалостен. "Ливерпуль" примет на своем поле "Вест Бромвич", "Манчестер Сити" достанется победитель пары "Кардифф" — "Мансфилд", а "Челси" сперва нужно одолеть в переигровке "Норвич", чтобы выйти на "Ньюкасл".



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в промежуток с 26 по 29 января.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Ливерпуль — Вест Бромвич

Питерборо — Флитвуд / Лестер

Хаддерсфилд — Бирмингем

Ноттс Каунти — Вулверхэмптон / Суонси

Йовил — Манчестер Юнайтед

Карлайл / Шеффилд Уэнсдей — Стивенэйдж / Рединг

Кардифф / Мансфилд — Манчестер Сити

МК Донс — Ковентри

Миллуолл — Рочдейл

Саутгемптон — Уотфорд

Мидлсбро — Брайтон / Кристал Пэлас

Борнмут / Уиган — Шрюсбери / Вест Хэм

Халл — Ноттингем Форест

Ньюпорт — Тоттенхэм

Норвич / Челси — Ньюкасл

Шеффилд Юнайтед — Престон

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич