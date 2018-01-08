Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму" достались соперники из четвертого дивизиона.

На данной стадии турнира "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюпорту", тогда как "красные дьяволы" отправятся к "Йовилу".

К другим фаворитам турнира жребий оказался чуть менее благосклонен, но тоже отнюдь не безжалостен. "Ливерпуль" примет на своем поле "Вест Бромвич", "Манчестер Сити" достанется победитель пары "Кардифф" — "Мансфилд", а "Челси" сперва нужно одолеть в переигровке "Норвич", чтобы выйти на "Ньюкасл".

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в промежуток с 26 по 29 января.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

ЛиверпульВест Бромвич
Питерборо — Флитвуд / Лестер
Хаддерсфилд — Бирмингем
Ноттс Каунти — Вулверхэмптон / Суонси
Йовил — Манчестер Юнайтед
Карлайл / Шеффилд Уэнсдей — Стивенэйдж / Рединг
Кардифф / Мансфилд — Манчестер Сити
МК Донс — Ковентри
Миллуолл — Рочдейл
СаутгемптонУотфорд
Мидлсбро — Брайтон / Кристал Пэлас
Борнмут / Уиган — Шрюсбери / Вест Хэм
Халл — Ноттингем Форест
Ньюпорт — Тоттенхэм
Норвич / ЧелсиНьюкасл
Шеффилд Юнайтед — Престон

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Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2018 22:30

Количество просмотров Просмотров: 8480

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 09.01.2018 03:22 # scouser2005
    Вперед Ливерпуль!
    Мы не мажора, любим когда трудно.
    Эвертон прошли, значит и дальше пройдем.

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  2. lexa-arsenal 09.01.2018 03:14 # lexa-arsenal
    Неплохо там гидромет резинки собирает по дворам

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  3. gidro-met 09.01.2018 02:30 # gidro-met
    Да уж, простите господа, что пришлось выносить на всеобщее обозрение чисто рабочие вопросы со шлюшкой Webbой, которая не ценит то, что за её рабочие травмы с порванными гандонами приходится суетиться в судах. Возможно, Webb сам специально их дырявит, чтобы было приятнее. Ведь девиз нашей фирмы: «будь как Ливерпуль - отдайся игре и сопернику полностью!»

    (ответить)

  4. webb 09.01.2018 02:00 # webb
    Мамка пенсопомёта приносит домой использованные гандоны. Таким образом они с сыном проводят ужины. Все, что надо знать о нелёгкой жизни русни...

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  5. gidro-met 09.01.2018 01:51 # gidro-met
    Пока шлюш курит чьи-то сигары, мне капают бабосики)) Webb, надеюсь мой подарок тебе на Новый год ( мазь) пришёлся по вкусу)))

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  6. awesome-arsenal 09.01.2018 01:34 # awesome-arsenal
    Короче в 10 если попадем будет норм

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  7. gidro-met 09.01.2018 01:29 # gidro-met
    Одна из лондонских должна в этом году забирать. Манки пусть в ЛЧ поборются

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  8. alexomck 09.01.2018 01:29 # alexomck
    слить дроздами левый кубок и дальше бороться за ЛЧ.

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  9. gunner87 09.01.2018 01:20 # gunner87
    Надо Суонси обыгрывать, потом легче уже будет

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  10. moneymaker 09.01.2018 00:17 # moneymaker
    есть кто из задротов сейчас онлайн?

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  11. chr1s8rown 09.01.2018 00:17 # chr1s8rown
    ставлю за йовилл 5 фунтов

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  12. ray-black 09.01.2018 00:16 # ray-black
    ну и славно. фигово только что скорее всего теле трансляции не будет.

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  13. blackdreamer 09.01.2018 00:04 # blackdreamer
    норвич - ксл будет норм игра
    щяс мешок шолсей отелитит и все

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  14. khazret 08.01.2018 23:43 # khazret
    Маленькое объявление!!! С завтрашнего дня начинаю рубрику: "коммент дня", если будет несколько комментов для выбора, будут три призовых места. Оценивать буду по совести, свободно от собственных пристрастий, субъективно и объективно одновременно. Каждый день голосование от 0:00 по до 22:00 по МСК времени. Свободный день: по моему выбору. 6 раз в неделю будет выходить моя рубрика. Собственные комменты в рубрику не включаю. Отбор комментов будет идти только из "новости дня".
    Какие-то пожелания будут?

    (ответить)

  15. mancunia-planet 08.01.2018 23:31 # mancunia-planet
    Лесистер не выделили

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  16. manutd-20champ 08.01.2018 23:24 # manutd-20champ
    рот безмозга насосал возможный ньюкасл

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  17. tursa 08.01.2018 23:22 # tursa
    арсен решил клуб с собой в могилу забрать?

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  18. khazret 08.01.2018 23:16 # khazret
    Если честно, чисто по-человечески жаль Арсенал. Из года в год только они и Ливерпуль играют в настоящий футбол без всяких грязных приемов ведения игры. Теперь у них два ведущих игрока уходят бесплатно следующим летом. Это очень прискорбно. Как Венгер допустил такое? Без достойной замены упускает ведущих игроков

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  19. girasimus 08.01.2018 23:14 # girasimus
    Боле-менее нормальный соперник достался, у остальных как всегда халява.

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  20. khazret 08.01.2018 23:12 # khazret
    А почему грита называют гритом?

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