Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму" достались соперники из четвертого дивизиона.
На данной стадии турнира "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюпорту", тогда как "красные дьяволы" отправятся к "Йовилу".
К другим фаворитам турнира жребий оказался чуть менее благосклонен, но тоже отнюдь не безжалостен. "Ливерпуль" примет на своем поле "Вест Бромвич", "Манчестер Сити" достанется победитель пары "Кардифф" — "Мансфилд", а "Челси" сперва нужно одолеть в переигровке "Норвич", чтобы выйти на "Ньюкасл".
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в промежуток с 26 по 29 января.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Ливерпуль — Вест Бромвич
Питерборо — Флитвуд / Лестер
Хаддерсфилд — Бирмингем
Ноттс Каунти — Вулверхэмптон / Суонси
Йовил — Манчестер Юнайтед
Карлайл / Шеффилд Уэнсдей — Стивенэйдж / Рединг
Кардифф / Мансфилд — Манчестер Сити
МК Донс — Ковентри
Миллуолл — Рочдейл
Саутгемптон — Уотфорд
Мидлсбро — Брайтон / Кристал Пэлас
Борнмут / Уиган — Шрюсбери / Вест Хэм
Халл — Ноттингем Форест
Ньюпорт — Тоттенхэм
Норвич / Челси — Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед — Престон
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08.01.2018 22:30
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Последние комментарии:
Вперед Ливерпуль!
Мы не мажора, любим когда трудно.
Эвертон прошли, значит и дальше пройдем.
(ответить)
Неплохо там гидромет резинки собирает по дворам
(ответить)
Да уж, простите господа, что пришлось выносить на всеобщее обозрение чисто рабочие вопросы со шлюшкой Webbой, которая не ценит то, что за её рабочие травмы с порванными гандонами приходится суетиться в судах. Возможно, Webb сам специально их дырявит, чтобы было приятнее. Ведь девиз нашей фирмы: «будь как Ливерпуль - отдайся игре и сопернику полностью!»
(ответить)
Мамка пенсопомёта приносит домой использованные гандоны. Таким образом они с сыном проводят ужины. Все, что надо знать о нелёгкой жизни русни...
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Пока шлюш курит чьи-то сигары, мне капают бабосики)) Webb, надеюсь мой подарок тебе на Новый год ( мазь) пришёлся по вкусу)))
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Короче в 10 если попадем будет норм
(ответить)
Одна из лондонских должна в этом году забирать. Манки пусть в ЛЧ поборются
(ответить)
слить дроздами левый кубок и дальше бороться за ЛЧ.
(ответить)
Надо Суонси обыгрывать, потом легче уже будет
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есть кто из задротов сейчас онлайн?
(ответить)
ставлю за йовилл 5 фунтов
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ну и славно. фигово только что скорее всего теле трансляции не будет.
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норвич - ксл будет норм игра
щяс мешок шолсей отелитит и все
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Какие-то пожелания будут?
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Лесистер не выделили
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рот безмозга насосал возможный ньюкасл
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арсен решил клуб с собой в могилу забрать?
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Если честно, чисто по-человечески жаль Арсенал. Из года в год только они и Ливерпуль играют в настоящий футбол без всяких грязных приемов ведения игры. Теперь у них два ведущих игрока уходят бесплатно следующим летом. Это очень прискорбно. Как Венгер допустил такое? Без достойной замены упускает ведущих игроков
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Боле-менее нормальный соперник достался, у остальных как всегда халява.
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А почему грита называют гритом?
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