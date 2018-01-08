Переговоры "Челси" по Алексу Сандро зашли в тупик
Переговоры "Челси" о приобретении левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро зашли в тупик.
Как известно, "синие" пытались переманить Сандро еще прошлым летом, но не договорились с "Ювентусом" о размере компенсации. С тех пор Алекс отказался от нового контракта и сообщил своему клубу о желании уйти, что подарило "Челси" надежду на снижение цены.
Возобновив диалог в январе, клуб со "Стэмфорд Бридж" узнал, что "Ювентус" действительно снизил цену за 26-летнего бразильца — но лишь с 80 до 60 миллионов фунтов, что все равно слишком много для "Челси".
Как сообщает The Telegraph, в данный момент переговоры находятся в тупике, однако "синие" сохраняют надежду, что чемпионы Серии А смягчат свою позицию.
Столь высокая цена может свидетельствовать о том, что "Ювентус" ожидает интереса к своему игроку со стороны других клубов, помимо "Челси". В последние недели пресса сообщала, что за Сандро также следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Если "Ювентус" не согласится понизить цену за Сандро, "синие" могут переключить свое внимание на альтернативную цель в лице Алекса Теллеса из "Порту".
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08.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
топы не хотят играть у Конте, репутация у макаронника больно скверная.
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При таком Алонсо лучше попытаться переманить второго парня с фото к посту.
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Челси превратились в нищебродов...Перестаю их уважать как конкурента за 4-ку.
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Нет поискать напа или правого хава, ищем левых, когда есть монстр Алонсо. На подмену и Дзаппы хватит.
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При таком Алонсо не нужен этот ссаный тупой бегунок
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В этом и есть главное отличие "Челси" от скаузеров! "Челси" тратят деньги умеючи, а колбаса покупает Ван Дейка
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интересный тут народ, когда Челси платит большие деньги за игрока вы не довольный, а когда Баркли берут за пару центов "вопите" на весь сайт ))) сейчас не хотят платить 60млн за бразила, вы все же не довольный ))) не пошли бы вы н************й !!!!!!!!!!!!!!!
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Да кому он нужен за такие бабки
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АХАХАХАХА БАРКЛЕЙ БАРКЛЕЙ ОНЛИ ТОП
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Сколько ещё можно ссать на синюю помойку?
Ничего, купят Дебюши.
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