Переговоры "Челси" по Алексу Сандро зашли в тупик

Алекс Сандро Переговоры "Челси" о приобретении левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро зашли в тупик.

Как известно, "синие" пытались переманить Сандро еще прошлым летом, но не договорились с "Ювентусом" о размере компенсации. С тех пор Алекс отказался от нового контракта и сообщил своему клубу о желании уйти, что подарило "Челси" надежду на снижение цены.

Возобновив диалог в январе, клуб со "Стэмфорд Бридж" узнал, что "Ювентус" действительно снизил цену за 26-летнего бразильца — но лишь с 80 до 60 миллионов фунтов, что все равно слишком много для "Челси".

Как сообщает The Telegraph, в данный момент переговоры находятся в тупике, однако "синие" сохраняют надежду, что чемпионы Серии А смягчат свою позицию.

Столь высокая цена может свидетельствовать о том, что "Ювентус" ожидает интереса к своему игроку со стороны других клубов, помимо "Челси". В последние недели пресса сообщала, что за Сандро также следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Если "Ювентус" не согласится понизить цену за Сандро, "синие" могут переключить свое внимание на альтернативную цель в лице Алекса Теллеса из "Порту".

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Метки Сандро, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 09.01.2018 01:23 # alexomck
    топы не хотят играть у Конте, репутация у макаронника больно скверная.

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  2. skipjack 09.01.2018 00:45 # skipjack
    При таком Алонсо лучше попытаться переманить второго парня с фото к посту.

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  3. skychnie-oboi 08.01.2018 22:59 # skychnie-oboi
    Челси превратились в нищебродов...Перестаю их уважать как конкурента за 4-ку.

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  4. ganinilyha 08.01.2018 22:43 # ganinilyha
    Нет поискать напа или правого хава, ищем левых, когда есть монстр Алонсо. На подмену и Дзаппы хватит.

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  5. chelsea-super 08.01.2018 22:39 # chelsea-super
    При таком Алонсо не нужен этот ссаный тупой бегунок

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  6. monsieurgood 08.01.2018 22:31 # monsieurgood
    В этом и есть главное отличие "Челси" от скаузеров! "Челси" тратят деньги умеючи, а колбаса покупает Ван Дейка

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  7. gjchancel 08.01.2018 22:16 # gjchancel
    интересный тут народ, когда Челси платит большие деньги за игрока вы не довольный, а когда Баркли берут за пару центов "вопите" на весь сайт ))) сейчас не хотят платить 60млн за бразила, вы все же не довольный ))) не пошли бы вы н************й !!!!!!!!!!!!!!!

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  8. chelseafanmd 08.01.2018 22:15 # chelseafanmd
    Да кому он нужен за такие бабки

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  9. kos9k 08.01.2018 22:06 # kos9k
    АХАХАХАХА БАРКЛЕЙ БАРКЛЕЙ ОНЛИ ТОП

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  10. webb 08.01.2018 22:04 # webb
    Сколько ещё можно ссать на синюю помойку?
    Ничего, купят Дебюши.

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