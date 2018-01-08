Переговоры "Челси" по Алексу Сандро зашли в тупик

Переговоры "Челси" о приобретении левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро зашли в тупик.

Как известно, "синие" пытались переманить Сандро еще прошлым летом, но не договорились с "Ювентусом" о размере компенсации. С тех пор Алекс отказался от нового контракта и сообщил своему клубу о желании уйти, что подарило "Челси" надежду на снижение цены.



Возобновив диалог в январе, клуб со "Стэмфорд Бридж" узнал, что "Ювентус" действительно снизил цену за 26-летнего бразильца — но лишь с 80 до 60 миллионов фунтов, что все равно слишком много для "Челси".



Как сообщает The Telegraph, в данный момент переговоры находятся в тупике, однако "синие" сохраняют надежду, что чемпионы Серии А смягчат свою позицию.



Столь высокая цена может свидетельствовать о том, что "Ювентус" ожидает интереса к своему игроку со стороны других клубов, помимо "Челси". В последние недели пресса сообщала, что за Сандро также следят "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Если "Ювентус" не согласится понизить цену за Сандро, "синие" могут переключить свое внимание на альтернативную цель в лице Алекса Теллеса из "Порту".

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