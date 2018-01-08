"Арсенал" выслушает предложения по Кокелену
"Арсенал" готов выслушать предложения по полузащитнику Франсису Кокелену и отпустить игрока с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.
Главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил 26-летнего соотечественника вне заявки на гостевой матч Кубка Англии с "Ноттингем Форест", который "канониры" проиграли накануне со счетом 4:2.
Как сообщает Daily Mail, такое решение Венгер принял в связи с предстоящим отъездом Кокелена из "Арсенала". Франсис почти не получает практики в этом сезоне, проигрывая конкуренцию Джеку Уилширу, и теперь задумался об уходе.
По информации источника, гонку за воспитанником "Арсенала" в данный момент возглавляет "Вест Хэм". "Молотобойцы" пытаются найти нового полузащитника и, помимо Кокелена, обратили внимание на Джо Аллена из "Стоука" и Джонджо Шелви, выступающего за "Ньюкасл".
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08.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
лол. ведь недавно Вафлен был лучшим опорником))
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Но ведь он лучший опорник....
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Странное решение, мой субъективный взгляд видел в этом игроке более продуктивного центровика, чем тот же Джака.
Ну, Арсену виднее, кто там и что может.
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Единственный чистый опорник в Арсенале ..жалко будет если продадут ..с тем же Ноттингемом пригодился бы ..а еще в ЛЕ кому-то надо играть
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лучший опорник апл
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Венгер решил пол команды распродать, чтоб Арсенал максимально низко пал после него. куда вы без Арсена, да.
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грит орет снова, только Уилшер остается,а Эль-Нени побаще Кокелана, так что продажа +10+15кк профита.
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Арсен решил после себя выжженное поле оставить
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ору)
Санчес уходит, Озил уходит, Уилшир уходит, Коклен уходит, Касорла живой труп, Венгер маразматичный дед, команда играет в ЛЕ, Тоттенхэм стал намного сильнее, ахаха все ссут на бедных канониров))))
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