"Арсенал" выслушает предложения по Кокелену

Франсис Кокелен "Арсенал" готов выслушать предложения по полузащитнику Франсису Кокелену и отпустить игрока с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил 26-летнего соотечественника вне заявки на гостевой матч Кубка Англии с "Ноттингем Форест", который "канониры" проиграли накануне со счетом 4:2.

Как сообщает Daily Mail, такое решение Венгер принял в связи с предстоящим отъездом Кокелена из "Арсенала". Франсис почти не получает практики в этом сезоне, проигрывая конкуренцию Джеку Уилширу, и теперь задумался об уходе.

По информации источника, гонку за воспитанником "Арсенала" в данный момент возглавляет "Вест Хэм". "Молотобойцы" пытаются найти нового полузащитника и, помимо Кокелена, обратили внимание на Джо Аллена из "Стоука" и Джонджо Шелви, выступающего за "Ньюкасл".

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Метки Арсенал, Кокелен

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. webb 08.01.2018 22:18 # webb
    лол. ведь недавно Вафлен был лучшим опорником))

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  2. chelsealondon 08.01.2018 21:41 # chelsealondon
    Но ведь он лучший опорник....

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  3. optimus 08.01.2018 21:38 # optimus
    Странное решение, мой субъективный взгляд видел в этом игроке более продуктивного центровика, чем тот же Джака.
    Ну, Арсену виднее, кто там и что может.

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  4. aliluya-nn 08.01.2018 21:33 # aliluya-nn
    Единственный чистый опорник в Арсенале ..жалко будет если продадут ..с тем же Ноттингемом пригодился бы ..а еще в ЛЕ кому-то надо играть

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  5. melwood-lfc 08.01.2018 21:31 # melwood-lfc
    лучший опорник апл

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  6. alexomck 08.01.2018 21:23 # alexomck
    Венгер решил пол команды распродать, чтоб Арсенал максимально низко пал после него. куда вы без Арсена, да.

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  7. mixmaster 08.01.2018 21:18 # mixmaster
    грит орет снова, только Уилшер остается,а Эль-Нени побаще Кокелана, так что продажа +10+15кк профита.

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  8. monsieurgood 08.01.2018 21:04 # monsieurgood
    Арсен решил после себя выжженное поле оставить

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  9. arnold 08.01.2018 21:04 # arnold
    ору)
    Санчес уходит, Озил уходит, Уилшир уходит, Коклен уходит, Касорла живой труп, Венгер маразматичный дед, команда играет в ЛЕ, Тоттенхэм стал намного сильнее, ахаха все ссут на бедных канониров))))

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