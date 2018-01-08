"Арсенал" выслушает предложения по Кокелену

"Арсенал" готов выслушать предложения по полузащитнику Франсису Кокелену и отпустить игрока с "Эмирейтс" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил 26-летнего соотечественника вне заявки на гостевой матч Кубка Англии с "Ноттингем Форест", который "канониры" проиграли накануне со счетом 4:2.



Как сообщает Daily Mail, такое решение Венгер принял в связи с предстоящим отъездом Кокелена из "Арсенала". Франсис почти не получает практики в этом сезоне, проигрывая конкуренцию Джеку Уилширу, и теперь задумался об уходе.



По информации источника, гонку за воспитанником "Арсенала" в данный момент возглавляет "Вест Хэм". "Молотобойцы" пытаются найти нового полузащитника и, помимо Кокелена, обратили внимание на Джо Аллена из "Стоука" и Джонджо Шелви, выступающего за "Ньюкасл".

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