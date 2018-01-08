Коутиньо: "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы сохранить меня"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо признал, что "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы удержать его на "Энфилде".

В понедельник Коутиньо уладил последние формальности, связанные со своим трансфером стоимостью 142 миллиона фунтов. Пройдя медицинское обследование и заключив контракт на пять с половиной лет, Филиппе официально стал игроком "Барселоны".

Выступая перед прессой, 25-летний бразилец поблагодарил "красных" за то, что его мечта исполнилась. По словам Филиппе, "Ливерпуль" с пониманием отнесся к его нежеланию оставаться в клубе.

"Они поняли, что это то, чего я хотел. Они сделали все возможное, чтобы постараться сохранить меня, но в конце концов поняли, перейти в "Барселону" была моей мечтой и мечтой моей семьи".

"Я бы просто хотел поблагодарить всех фанатов, весь персонал и всех игроков "Ливерпуля" за те годы, что я там провел".

"Определенное, я дал им все, что мог. К сожалению, мы ничего не смогли выиграть, но я был очень счастлив прожить эти пять лет в Ливерпуле со своей семьей. Поэтому я бы просто хотел поблагодарить их и пожелать всего наилучшего", — цитирует Коутиньо Sky Sports.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2018 20:00

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  1. ezh28 08.01.2018 20:07 # ezh28
    глотай

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  2. mancityman 08.01.2018 20:07 # mancityman
    Соланкеееееееееее будет тащить))

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  3. sexan 08.01.2018 20:05 # sexan
    Зря ушёл. Норм форму набрал, да и повязку надел... Вроде как говорили, что в это сезоне, в АПЛ, он больше всех забивал из за пределов штрафной. Я вот за Барсой не слежу, ему там на банке сидеть или есть куда в основу пристроить?

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  4. chr1s8rown 08.01.2018 20:04 # chr1s8rown
    новость для фан сайта гпенсов. нам уже не интересна .

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  5. blackdreamer 08.01.2018 20:04 # blackdreamer
    да и кстати пиздабол
    никакой месси не выйграет самую элитную медаль азиан трофи
    твой главный трофей

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  6. blackdreamer 08.01.2018 20:01 # blackdreamer
    само собой лучше перейти в чемп где 2 каличные команды все розыгрывают
    типо селтика в шотландии
    или другой унылый чемпик
    типичная бразильская шлюха
    а фанаты щолсей жрут гавно

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