Коутиньо: "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы сохранить меня"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо признал, что "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы удержать его на "Энфилде".

В понедельник Коутиньо уладил последние формальности, связанные со своим трансфером стоимостью 142 миллиона фунтов. Пройдя медицинское обследование и заключив контракт на пять с половиной лет, Филиппе официально стал игроком "Барселоны".



Выступая перед прессой, 25-летний бразилец поблагодарил "красных" за то, что его мечта исполнилась. По словам Филиппе, "Ливерпуль" с пониманием отнесся к его нежеланию оставаться в клубе.



"Они поняли, что это то, чего я хотел. Они сделали все возможное, чтобы постараться сохранить меня, но в конце концов поняли, перейти в "Барселону" была моей мечтой и мечтой моей семьи".



"Я бы просто хотел поблагодарить всех фанатов, весь персонал и всех игроков "Ливерпуля" за те годы, что я там провел".



"Определенное, я дал им все, что мог. К сожалению, мы ничего не смогли выиграть, но я был очень счастлив прожить эти пять лет в Ливерпуле со своей семьей. Поэтому я бы просто хотел поблагодарить их и пожелать всего наилучшего", — цитирует Коутиньо Sky Sports.

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