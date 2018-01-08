Коутиньо: "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы сохранить меня"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо признал, что "Ливерпуль" сделал все возможное, чтобы удержать его на "Энфилде".
В понедельник Коутиньо уладил последние формальности, связанные со своим трансфером стоимостью 142 миллиона фунтов. Пройдя медицинское обследование и заключив контракт на пять с половиной лет, Филиппе официально стал игроком "Барселоны".
Выступая перед прессой, 25-летний бразилец поблагодарил "красных" за то, что его мечта исполнилась. По словам Филиппе, "Ливерпуль" с пониманием отнесся к его нежеланию оставаться в клубе.
"Они поняли, что это то, чего я хотел. Они сделали все возможное, чтобы постараться сохранить меня, но в конце концов поняли, перейти в "Барселону" была моей мечтой и мечтой моей семьи".
"Я бы просто хотел поблагодарить всех фанатов, весь персонал и всех игроков "Ливерпуля" за те годы, что я там провел".
"Определенное, я дал им все, что мог. К сожалению, мы ничего не смогли выиграть, но я был очень счастлив прожить эти пять лет в Ливерпуле со своей семьей. Поэтому я бы просто хотел поблагодарить их и пожелать всего наилучшего", — цитирует Коутиньо Sky Sports.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
08.01.2018 20:00
Просмотров: 425
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
глотай
(ответить)
Соланкеееееееееее будет тащить))
(ответить)
Зря ушёл. Норм форму набрал, да и повязку надел... Вроде как говорили, что в это сезоне, в АПЛ, он больше всех забивал из за пределов штрафной. Я вот за Барсой не слежу, ему там на банке сидеть или есть куда в основу пристроить?
(ответить)
новость для фан сайта гпенсов. нам уже не интересна .
(ответить)
да и кстати пиздабол
никакой месси не выйграет самую элитную медаль азиан трофи
твой главный трофей
(ответить)
само собой лучше перейти в чемп где 2 каличные команды все розыгрывают
типо селтика в шотландии
или другой унылый чемпик
типичная бразильская шлюха
а фанаты щолсей жрут гавно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий