Только трофеи убедят Кейна остаться в "Тоттенхэме"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что только трофеи убедят его остаться в лондонском клубе.

Последний успех "шпор" датирован 2008 годом, когда "Тоттенхэм" взял Кубок Лиги. В эпоху Кейна лондонцы довольствуются лишь попаданием в Лигу Чемпионов, оказанием давления на лидеров и привлекательным стилем игры.

Если ранее Кейн клялся "Тоттенхэму" в верности, то теперь высказывается несколько осторожнее. По словам Харри, если клуб не обеспечит его трофеями, он задумается об уходе.

"Если игрок хочет уйти, какой смысл его останавливать? Если мы говорим о Филиппе Коутиньо, то он показал себя большим профессионалом в этом году. А так как "Ливерпуль" получил хорошее предложение, они оказались просто бессильны".

"Я говорил об этом ранее и повторю вновь: "Тоттенхэму" нужно прогрессировать, становиться сильнее и начать выигрывать трофеи. Когда клуб добьется этой цели, я буду счастлив здесь", - цитирует Кейна Daily Mirror.

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Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1326

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 08.01.2018 19:26 # aliluya-nn
    Как и говорил - повторяется история с Арсеналом, когда красиво играли, но с трофеями не везло ..и каждый год по лидеру теряли

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  2. mancityman 08.01.2018 19:12 # mancityman
    Да кому нахуй нужно это палено

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  3. dallaslp 08.01.2018 19:09 # dallaslp
    в РМ за 14 млн уйдет

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  4. steveg8 08.01.2018 19:07 # steveg8
    И этот уже лыжи в испанские помойки навострил

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  5. gidro-met 08.01.2018 19:04 # gidro-met
    Кейну давно пора переходить в Челси или Мс. Ну или в РЕал/Баварку на крайняк.

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  6. rollik707 08.01.2018 19:02 # rollik707
    Пакет накаркал)))

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