Только трофеи убедят Кейна остаться в "Тоттенхэме"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что только трофеи убедят его остаться в лондонском клубе.
Последний успех "шпор" датирован 2008 годом, когда "Тоттенхэм" взял Кубок Лиги. В эпоху Кейна лондонцы довольствуются лишь попаданием в Лигу Чемпионов, оказанием давления на лидеров и привлекательным стилем игры.
Если ранее Кейн клялся "Тоттенхэму" в верности, то теперь высказывается несколько осторожнее. По словам Харри, если клуб не обеспечит его трофеями, он задумается об уходе.
"Если игрок хочет уйти, какой смысл его останавливать? Если мы говорим о Филиппе Коутиньо, то он показал себя большим профессионалом в этом году. А так как "Ливерпуль" получил хорошее предложение, они оказались просто бессильны".
"Я говорил об этом ранее и повторю вновь: "Тоттенхэму" нужно прогрессировать, становиться сильнее и начать выигрывать трофеи. Когда клуб добьется этой цели, я буду счастлив здесь", - цитирует Кейна Daily Mirror.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
08.01.2018 19:00
Просмотров: 1326
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как и говорил - повторяется история с Арсеналом, когда красиво играли, но с трофеями не везло ..и каждый год по лидеру теряли
(ответить)
Да кому нахуй нужно это палено
(ответить)
в РМ за 14 млн уйдет
(ответить)
И этот уже лыжи в испанские помойки навострил
(ответить)
Кейну давно пора переходить в Челси или Мс. Ну или в РЕал/Баварку на крайняк.
(ответить)
Пакет накаркал)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий