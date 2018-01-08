Только трофеи убедят Кейна остаться в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что только трофеи убедят его остаться в лондонском клубе.

Последний успех "шпор" датирован 2008 годом, когда "Тоттенхэм" взял Кубок Лиги. В эпоху Кейна лондонцы довольствуются лишь попаданием в Лигу Чемпионов, оказанием давления на лидеров и привлекательным стилем игры.



Если ранее Кейн клялся "Тоттенхэму" в верности, то теперь высказывается несколько осторожнее. По словам Харри, если клуб не обеспечит его трофеями, он задумается об уходе.



"Если игрок хочет уйти, какой смысл его останавливать? Если мы говорим о Филиппе Коутиньо, то он показал себя большим профессионалом в этом году. А так как "Ливерпуль" получил хорошее предложение, они оказались просто бессильны".



"Я говорил об этом ранее и повторю вновь: "Тоттенхэму" нужно прогрессировать, становиться сильнее и начать выигрывать трофеи. Когда клуб добьется этой цели, я буду счастлив здесь", - цитирует Кейна Daily Mirror.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич