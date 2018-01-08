"Челси" не продаст Лофтус-Чика

Рубен Лофтус-Чик "Челси" не собирается продавать полузащитника Рубена Лофтус-Чика, которого планировал выкупить "Кристал Пэлас".

На прошлой неделе рулевой "Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его клуб задумался о приобретении Лофтус-Чика, выступающего в этом сезоне на "Селхерст Парк" на правах аренды.

Благодаря стабильному месту в составе Рубен впервые удостоился приглашения в сборную Англии. Ходжсон надеялся, что с приобретением Росса Баркли "Челси" позволит своему воспитаннику уйти и продолжить прогресс в другом клубе из Лондона.

Однако издание Evening Standard утверждает, что расставание с Лофтус-Чиком не входит в планы "синих". "Челси" ответит отказом на любое предложение от соседей, так как по-прежнему возлагает большие надежды на 21-летнего игрока.

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Метки Кристал Пэлас, Лофтус-Чик, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 08.01.2018 19:15 # blueswin
    Можно подумать он там голевые раздаёт каждую игру или сам забивает или в полузащите непроходимую зону собой создаёт? Обычный средний молодой игрок, ничего такого. Если хорошие деньги дают, почему бы и не избавиться? А то, смысла особого не вижу.

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  2. psycho1 08.01.2018 18:34 # psycho1
    > по-прежнему возлагает большие надежды на 21-летнего игрока

    > до сих пор не уволен клоун, не воспитавший ни одного молодого таланта, который только и умеет ныть в прессе, что ему мало трансферов.

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  3. gidro-met 08.01.2018 18:02 # gidro-met
    уже сейчас видно, что тип сходу затащил сушнявых англов и кристальных отбросов на уровень выше, чем они были до этого...

    будет пылить в Челси на месте Бакайоки, как только тот окончательно докажет свою корявость за этот сезон

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  4. wmrpkvhzeflbrmo 08.01.2018 18:02 # wmrpkvhzeflbrmo
    Будущий каратель Мю
    (в составе Пенсов, разумеется)

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