"Челси" не продаст Лофтус-Чика

"Челси" не собирается продавать полузащитника Рубена Лофтус-Чика, которого планировал выкупить "Кристал Пэлас".

На прошлой неделе рулевой "Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его клуб задумался о приобретении Лофтус-Чика, выступающего в этом сезоне на "Селхерст Парк" на правах аренды.



Благодаря стабильному месту в составе Рубен впервые удостоился приглашения в сборную Англии. Ходжсон надеялся, что с приобретением Росса Баркли "Челси" позволит своему воспитаннику уйти и продолжить прогресс в другом клубе из Лондона.



Однако издание Evening Standard утверждает, что расставание с Лофтус-Чиком не входит в планы "синих". "Челси" ответит отказом на любое предложение от соседей, так как по-прежнему возлагает большие надежды на 21-летнего игрока.

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