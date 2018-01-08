"Челси" не продаст Лофтус-Чика
"Челси" не собирается продавать полузащитника Рубена Лофтус-Чика, которого планировал выкупить "Кристал Пэлас".
На прошлой неделе рулевой "Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его клуб задумался о приобретении Лофтус-Чика, выступающего в этом сезоне на "Селхерст Парк" на правах аренды.
Благодаря стабильному месту в составе Рубен впервые удостоился приглашения в сборную Англии. Ходжсон надеялся, что с приобретением Росса Баркли "Челси" позволит своему воспитаннику уйти и продолжить прогресс в другом клубе из Лондона.
Однако издание Evening Standard утверждает, что расставание с Лофтус-Чиком не входит в планы "синих". "Челси" ответит отказом на любое предложение от соседей, так как по-прежнему возлагает большие надежды на 21-летнего игрока.
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08.01.2018 18:00
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Можно подумать он там голевые раздаёт каждую игру или сам забивает или в полузащите непроходимую зону собой создаёт? Обычный средний молодой игрок, ничего такого. Если хорошие деньги дают, почему бы и не избавиться? А то, смысла особого не вижу.
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> по-прежнему возлагает большие надежды на 21-летнего игрока
> до сих пор не уволен клоун, не воспитавший ни одного молодого таланта, который только и умеет ныть в прессе, что ему мало трансферов.
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уже сейчас видно, что тип сходу затащил сушнявых англов и кристальных отбросов на уровень выше, чем они были до этого...
будет пылить в Челси на месте Бакайоки, как только тот окончательно докажет свою корявость за этот сезон
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Будущий каратель Мю
(в составе Пенсов, разумеется)
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