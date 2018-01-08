Ориги открыт к уходу из "Ливерпуля"

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, что готов остаться в "Вольфсбурге" на постоянной основе.

В конце лета "Вольфсбург" договорился об аренде 22-летнего Ориги, а уже в декабре вступил в переговоры с "Ливерпулем" о том, чтобы выкупить трансфер бельгийца по окончании сезона.

Действующий контракт Дивока с "красными" истекает уже в 2019 году, соответственно, следующим летом у мерсисайдцев останется последняя попытка выручить за игрока хоть какие-то деньги. Сам нападающий склоняется к тому, чтобы остаться в Бундеслиге.

"Я воспринимаю как комплимент желание "Вольфсбурга" выкупить мой контракт. У меня хорошие отношения с "Ливерпулем", но я великолепно чувствую себя здесь. В конце сезона мы сядем за стол переговоров и обсудим все возможные варианты. Сейчас я открыт к любым идеям", - цитирует Ориги ESPN.

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Метки Вольфсбург, Ливерпуль, Ориги

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1295

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Последние комментарии:




  1. buker351363 08.01.2018 18:00 # buker351363
    ОРИГИ В ЛИВЕРПУЛЕ КОРНИ ПУСТИТ СИДЯ НА "БАНКЕ",ЕСЛИ "ВОЛКИ" ЕГО НЕ ВОЗЬМУТ.

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  2. chelsea-super 08.01.2018 17:47 # chelsea-super
    Все хотят валить с этой помойки.

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  3. recyjoed 08.01.2018 17:27 # recyjoed
    Надо Нгога вернуть. Нах сдался этот ориги

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  4. rap-woiska 08.01.2018 17:24 # rap-woiska
    Соланке махнуть на Ореки-это гениальный ход

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  5. chr1s8rown 08.01.2018 17:24 # chr1s8rown
    слит ориги , и купить солянке из гпенсов. клопп" браво"

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  6. tursa 08.01.2018 17:17 # tursa
    днище еще то конечно

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  7. serhio771 08.01.2018 17:16 # serhio771
    Всё чем запомнился мне этот парень, так тем что похоронил кацапов на ЧМ 2016 и больше ничем! Спасибо из Украины, мистер Дивок! Играй

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  8. webb 08.01.2018 17:13 # webb
    Крысы бегут с тонущего корабля. (с)
    Ну а по чесноку, Дивоку рили лучше покинуть ЛФК.

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  9. qess 08.01.2018 17:10 # qess
    тупоголового кавтинью хоть за бабло слили,за этого бездаря не выручат не хуя

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  10. blackdreamer 08.01.2018 17:07 # blackdreamer
    бля лучше бы его оставили и дали шанс вместо этого косоного гавна с щолсей соланке
    ебучее бревно столько времени отыграл а толку ноль

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  11. gerrard08 08.01.2018 17:07 # gerrard08
    1100 мин в вольфсбурге 4 гола и 1 осист
    Такие напы не нужны

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  12. bushwacka 08.01.2018 17:03 # bushwacka
    Закупаем попкорн и ждём петаров на этой ветке... ))))))

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