Ориги открыт к уходу из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, что готов остаться в "Вольфсбурге" на постоянной основе.

В конце лета "Вольфсбург" договорился об аренде 22-летнего Ориги, а уже в декабре вступил в переговоры с "Ливерпулем" о том, чтобы выкупить трансфер бельгийца по окончании сезона.



Действующий контракт Дивока с "красными" истекает уже в 2019 году, соответственно, следующим летом у мерсисайдцев останется последняя попытка выручить за игрока хоть какие-то деньги. Сам нападающий склоняется к тому, чтобы остаться в Бундеслиге.



"Я воспринимаю как комплимент желание "Вольфсбурга" выкупить мой контракт. У меня хорошие отношения с "Ливерпулем", но я великолепно чувствую себя здесь. В конце сезона мы сядем за стол переговоров и обсудим все возможные варианты. Сейчас я открыт к любым идеям", - цитирует Ориги ESPN.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич