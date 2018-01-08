Ориги открыт к уходу из "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги рассказал, что готов остаться в "Вольфсбурге" на постоянной основе.
В конце лета "Вольфсбург" договорился об аренде 22-летнего Ориги, а уже в декабре вступил в переговоры с "Ливерпулем" о том, чтобы выкупить трансфер бельгийца по окончании сезона.
Действующий контракт Дивока с "красными" истекает уже в 2019 году, соответственно, следующим летом у мерсисайдцев останется последняя попытка выручить за игрока хоть какие-то деньги. Сам нападающий склоняется к тому, чтобы остаться в Бундеслиге.
"Я воспринимаю как комплимент желание "Вольфсбурга" выкупить мой контракт. У меня хорошие отношения с "Ливерпулем", но я великолепно чувствую себя здесь. В конце сезона мы сядем за стол переговоров и обсудим все возможные варианты. Сейчас я открыт к любым идеям", - цитирует Ориги ESPN.
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08.01.2018 17:00
Просмотров: 1295
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Последние комментарии:
ОРИГИ В ЛИВЕРПУЛЕ КОРНИ ПУСТИТ СИДЯ НА "БАНКЕ",ЕСЛИ "ВОЛКИ" ЕГО НЕ ВОЗЬМУТ.
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Все хотят валить с этой помойки.
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Надо Нгога вернуть. Нах сдался этот ориги
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Соланке махнуть на Ореки-это гениальный ход
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слит ориги , и купить солянке из гпенсов. клопп" браво"
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днище еще то конечно
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Всё чем запомнился мне этот парень, так тем что похоронил кацапов на ЧМ 2016 и больше ничем! Спасибо из Украины, мистер Дивок! Играй
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Крысы бегут с тонущего корабля. (с)
Ну а по чесноку, Дивоку рили лучше покинуть ЛФК.
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тупоголового кавтинью хоть за бабло слили,за этого бездаря не выручат не хуя
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бля лучше бы его оставили и дали шанс вместо этого косоного гавна с щолсей соланке
ебучее бревно столько времени отыграл а толку ноль
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1100 мин в вольфсбурге 4 гола и 1 осист
Такие напы не нужны
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Закупаем попкорн и ждём петаров на этой ветке... ))))))
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