"Сити" обсуждает приобретение Санчеса
"Манчестер Сити" установил контакт с "Арсеналом" и уже несколько дней ведет переговоры о приобретении нападающего лондонцев Алексиса Санчеса.
Изначально рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола планировал подписать чилийца только в конце сезона на правах свободного агента, однако травма Габриэля Жезуса и желание преуспеть на всех четырех фронтах заставили его пересмотреть свою позицию.
Теперь Гвардиола жаждет воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Барселоне" уже в январе. Как стало известно Goal, в последние дни "Сити" и "Арсенал" ведут интенсивные переговоры о размере компенсации за 29-летнего Санчеса.
По информации издания, "канониры" требуют за свою звезду 35 миллионов фунтов, тогда как на "Этихад" надеются договориться на 25 млн. С течением времени кому-либо из клубов придется пойти на уступки, и в этом отношении позиция "Арсенала" выглядит уязвимой, ведь январь представляется последней возможностью выручить хоть какие-нибудь деньги за Алексиса.
Другое издание, Evening Standard, утверждает, что "Арсенал" потребует за Санчеса 40 млн. фунтов — в полтора раза меньше, нежели "Сити" был готов заплатить за Алексиса прошлым летом. "Горожане" уверены, что смогут сбить цену, однако на переговоры может потребоваться время.
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08.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
никогда , запомните....никогда (!) не ссыте на колбасника, даже если он сам попросит вас об этом, находясь посреди пустыни. Эта хитрая зараза просто хочет выкачать из вас все жидкости.
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Сияет небо, посмотри
И сердце рвется из груди
(ответить)
https://d.radikal.ru/d12/1801/f6/9d399063bdc2.jpg
(ответить)
Честно, не верю что Санчез перейдёт в Мс.
Все просто - у Сити уже и так 2 топаря на эту позицию. У Арсенала же он - единственный топарь в команде. Поэтому это очердной развод на баблишко от чилийца, чтобы прикупить себе ещё пару десятков собак в свою большую животную семью. Так их любит на фотах, что не удивлюсь, если со временем перепишет на их щенков всё свое состояние (бред)
(ответить)
Школьный двор и смех подружек
Самый чистый, самый звонкий
И бегут по теплым лужам
Босоногие девчонки
И уже других качают
Наши школьные качели
Школа, школа, я скучаю
Как мы быстро повзрослели
(ответить)
ФАпл всегда и был одним из лучших футбольных сайтов, где можно спокойно обсудить все последние футбольные новшества, справить нужду на какого-нибудь бедолагу-колбасника или же угостить пивком старого доброго фаната Мю, если его суперклуб обыграл соседей Мс например.
(ответить)
так же можно тадича или редмонда из фарм клуба, деньги отмоют и вернут генри и ко
(ответить)
просто почувствуйте разницу в классе игроков
Коутиньо 160 миллионов
сунчес 25 миллионов
БЛЯТЬ ПРОСТО АХАХАХАХА
КАКИЕ ЖЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АРСЕНАЛА И ВЕНГЕР ДАЛБАЕБЫ ахаха
(ответить)
1.67 на переход Мареза в ЛФК.
Хз, хочу больше его в Ливерпуль чем Лемара. За Лемара железно сотка, а тут 50-60 можно уложиться. Ещё и на вратаря останется. Про Алисона ходят слухи.
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Говорят, ребят, что за нашей планетой наблюдают инопланетные цивилизации. И говорят, что инопланетяне уже срели нас. А чё если грит- это агент-гибрид, внедрённый для того чтобы за нами следить?
(ответить)
Колбас Колбасу за просто так шоколадный глаз не выколит. Обязательно должен быть повод - будь то лютый отскок на последней минуте со середняком или же спасенное очко на Энфилде с топ-клубом аля Челси или Мс.
(ответить)
Бл* только лузерхyй может договариваться о трансфере игрока которого уже купили.
(ответить)
Главный обосрыш сайта последних дней - однозначно общепризнанный герой унитазов и просто лютый мочеглот - Сраптюкан.
Больше даже и некого даже вспомнить, настолько бездарно оскуднели местные таланты. Особенно разочароывавает ИАн и всё пожалуй...остальные тут просто няшки.
ГРИбоедов, фейк-вонючка выползай уже из под шконаря, чиркани пару строк. Тут уже заждались твоих божественных шутеек.
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Лузерхyю нужно в свой фарм клуб обратиться, взять тадича за 50-70 лямов и закрыть позицию Хyитиньи, Шах и мат Пенсиисты.
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Такое ощущение, что колбасоидов уже перевелось на этом сайте. Намного меньше стало их после того как
грит загнал большую часть этой шайки под шконарь до лета. Вылезут теперь когда к ним перейдет Кейта за сотку. и Будут верить в чемпик до тех пор, пока снова не окажутся в 20 очках отрыва до первого места (Челси или МС) к НГ
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Почему гидроПОМЕТ и катиперы такие неадекватные, им чё, слава пидрито не даёт покоя? Завидуют ему из-за той порции мочи и фекалий, которые ссут на него юзеры фапля?
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Мля. как же уже заколебался качать пресс....
сцук, какие же эти калбасники ржачные ребята. Жаль только, что им самим так не бывает смешно((
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все таки рад что продали коута. он все время бил из дали и тянул игру на себя, что все эксперты подмечали приводило к дизбалансу и создавало пустые зоны, да и отборы у него хуевые и старался отбирать только последние пару матчей
в общем по показателям его обходят все трое из атаки и хендо (по защ действиям), так что игрок хоть и блистает один матч из пяти, лучше даже лаллана который вернул баланс и стабильность
140+20 лямов за такого игрока просто вынос путалоны, причем там он не заиграет особо и через год-два будет говорить что это была ошибка или еще что
кст грит твою сестру в кино водил недавно
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Устроился на работу в МУП "Чистота", начал себя полезным этому обществу (с) Лишь бы только не сидеть на сайте и не терпеть все эти унижения своего любимого Ливерпуля.
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представьте как счастлив сейчас коут, даже отдав 11 млн фунтов ему прое6ать, это все мелочь, ведь теперь он будет играть с месси, суаресом, иньестой, а не с ловреном, клаваном, хендерсоном)) уже в кармане первый трофей)чемпик) и возможно кубок испании, всего пол года и он выиграет хотя бы 1 трофей, а может и все 3! а в ливере за 5 или 6 лет он ничего не выиграл, вы только вдумайтесь в это))
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