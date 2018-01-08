"Сити" обсуждает приобретение Санчеса

"Манчестер Сити" установил контакт с "Арсеналом" и уже несколько дней ведет переговоры о приобретении нападающего лондонцев Алексиса Санчеса.

Изначально рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола планировал подписать чилийца только в конце сезона на правах свободного агента, однако травма Габриэля Жезуса и желание преуспеть на всех четырех фронтах заставили его пересмотреть свою позицию.



Теперь Гвардиола жаждет воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Барселоне" уже в январе. Как стало известно Goal, в последние дни "Сити" и "Арсенал" ведут интенсивные переговоры о размере компенсации за 29-летнего Санчеса.



По информации издания, "канониры" требуют за свою звезду 35 миллионов фунтов, тогда как на "Этихад" надеются договориться на 25 млн. С течением времени кому-либо из клубов придется пойти на уступки, и в этом отношении позиция "Арсенала" выглядит уязвимой, ведь январь представляется последней возможностью выручить хоть какие-нибудь деньги за Алексиса.



Другое издание, Evening Standard, утверждает, что "Арсенал" потребует за Санчеса 40 млн. фунтов — в полтора раза меньше, нежели "Сити" был готов заплатить за Алексиса прошлым летом. "Горожане" уверены, что смогут сбить цену, однако на переговоры может потребоваться время.

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