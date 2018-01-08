"Лейпциг" не отпустит Кейта зимой, даже с доплатой

Наби Кейта "РБ Лейпциг" откажется от любых предложений "Ливерпуля" о досрочном трансфере полузащитника Наби Кейта.

Долгое время рулевой "красных" Юрген Клопп уверял публику, что "Ливерпуль" подпишет Кейта только в конце сезона, о чем клубы официально договорились прошлым летом.

Однако уход Филиппе Коутиньо в "Барселону" вмешался в планы Юргена. Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб попытается заполучить 22-летнего Кейта уже в зимнее трансферное окно.

По слухам, "Ливерпуль" даже готов заплатить за полузащитника свыше 55 миллионов фунтов, положенных "РБ Лейпцигу" в конце сезона. Однако боссы немецкого клуба не планируют расставаться с Наби зимой, даже если "красные" сделают улучшенное предложение, о чем сообщает Liverpool Echo.

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Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 08.01.2018 19:29 # pauk
    давайте серьезно: что это за игрок, что из-за него столько шуму?
    клуб из посредственного чемпионата, в европе показал ничего. почему в Ливерпуле так унижаются ради какого-то нонейма?

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  2. iskander8sg 08.01.2018 19:09 # iskander8sg
    Новость про лфк, а горят пенсы))
    До чего ж ничтожны эти юзеры...
    Слава Богам появилось пара-тройка адекватов, хоть ложка мозгов в бочке дятлов.
    Собирайся грит, омар и прочия амебы.

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  3. ezh28 08.01.2018 18:32 # ezh28
    Отпустят! к гадалке не ходи!

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  4. lfcynwa 08.01.2018 16:21 # lfcynwa
    немцы хуле

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  5. melwood-lfc 08.01.2018 15:41 # melwood-lfc
    вот это я понимаю, руководство с яйками
    не то, шо у ливерных

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  6. bushwacka 08.01.2018 15:35 # bushwacka
    Любая новость про Ливерпуль - Пенсодрочеры захлёбываются в собственном поносе....
    Один вообще орёт не прекращая - Видимо присовывают ему в горлину знатно.. ))))))))))))))))

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  7. shmanisa 08.01.2018 15:35 # shmanisa
    Лейпциг определённо топ клуб. Для них деньги не главное. Игроки уважают клуб...

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  8. bezviz 08.01.2018 15:29 # bezviz
    очередная мощная струя на залупуль, ору)

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  9. rap-woiska 08.01.2018 15:00 # rap-woiska
    Новость для пенсов,ожидаю 4ёх снизу

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