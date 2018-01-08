"Лейпциг" не отпустит Кейта зимой, даже с доплатой

"РБ Лейпциг" откажется от любых предложений "Ливерпуля" о досрочном трансфере полузащитника Наби Кейта.

Долгое время рулевой "красных" Юрген Клопп уверял публику, что "Ливерпуль" подпишет Кейта только в конце сезона, о чем клубы официально договорились прошлым летом.



Однако уход Филиппе Коутиньо в "Барселону" вмешался в планы Юргена. Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб попытается заполучить 22-летнего Кейта уже в зимнее трансферное окно.



По слухам, "Ливерпуль" даже готов заплатить за полузащитника свыше 55 миллионов фунтов, положенных "РБ Лейпцигу" в конце сезона. Однако боссы немецкого клуба не планируют расставаться с Наби зимой, даже если "красные" сделают улучшенное предложение, о чем сообщает Liverpool Echo.

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