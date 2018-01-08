"Лейпциг" не отпустит Кейта зимой, даже с доплатой
"РБ Лейпциг" откажется от любых предложений "Ливерпуля" о досрочном трансфере полузащитника Наби Кейта.
Долгое время рулевой "красных" Юрген Клопп уверял публику, что "Ливерпуль" подпишет Кейта только в конце сезона, о чем клубы официально договорились прошлым летом.
Однако уход Филиппе Коутиньо в "Барселону" вмешался в планы Юргена. Накануне стало известно, что мерсисайдский клуб попытается заполучить 22-летнего Кейта уже в зимнее трансферное окно.
По слухам, "Ливерпуль" даже готов заплатить за полузащитника свыше 55 миллионов фунтов, положенных "РБ Лейпцигу" в конце сезона. Однако боссы немецкого клуба не планируют расставаться с Наби зимой, даже если "красные" сделают улучшенное предложение, о чем сообщает Liverpool Echo.
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08.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
давайте серьезно: что это за игрок, что из-за него столько шуму?
клуб из посредственного чемпионата, в европе показал ничего. почему в Ливерпуле так унижаются ради какого-то нонейма?
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Новость про лфк, а горят пенсы))
До чего ж ничтожны эти юзеры...
Слава Богам появилось пара-тройка адекватов, хоть ложка мозгов в бочке дятлов.
Собирайся грит, омар и прочия амебы.
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Отпустят! к гадалке не ходи!
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немцы хуле
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вот это я понимаю, руководство с яйками
не то, шо у ливерных
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Любая новость про Ливерпуль - Пенсодрочеры захлёбываются в собственном поносе....
Один вообще орёт не прекращая - Видимо присовывают ему в горлину знатно.. ))))))))))))))))
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Лейпциг определённо топ клуб. Для них деньги не главное. Игроки уважают клуб...
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очередная мощная струя на залупуль, ору)
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Новость для пенсов,ожидаю 4ёх снизу
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