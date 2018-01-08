Гвардиола знает, что сделает "Сити" топ-клубом
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что только трофеи позволяю "горожанам" приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" по статусу.
После победы над "Бернли" в Кубке Англии испанец предупредил своих игроков, что те совершат большую ошибку, если начнут думать о победе во всех четырех турнирах. Одновременно с этим Пеп понимает, что только трофеи сделают из "Сити" по-настоящему большой клуб.
"Чтобы стать топ-клубом вроде "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуля" — с их историей и титулам — вы должны побеждать. Показывать привлекательный футбол недостаточно — вам нужны трофеи".
"Никто не сможет отнять у нас то, чего мы добились к середине января. Но я думаю, что будет большой ошибкой радоваться мимолетным успехам. Мы должны выигрывать трофеи в будущем. Без них мы не станем большим клубом", — сообщил Гвардиола The Telegraph.
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08.01.2018 14:00
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Давайте будем очевидными, в первую очередь топ клуб делаю шейхи, если которые сольют клуб, то рассыпется МС вместе с лысым.
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Кого троллит, о том больше всего и думает на самом деле. Полюбас же больше всего ссыкает перед матчем с челси
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Топово поссал на все лондонские помойки
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обоссал всякие середняков типо щолсей и арсинала
пиздец даже лысый сквиртует на синюю помойку
ну мс лет чашек 20 надо выйграть что бы быть как середняк мю
до лфк тысячи лет
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еще пару миллиардов освоит - он в этом спец
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Даже пепушка признает,что Ливерпуль великий.
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тонко затроллил бестрофейный ливер и мю, который уже неизвестно когда выиграет что-то серьезное, ору))
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даже пеп признает что до него зольси и эмситей покупали трофеи
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