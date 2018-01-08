Гвардиола знает, что сделает "Сити" топ-клубом

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что только трофеи позволяю "горожанам" приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" по статусу.

После победы над "Бернли" в Кубке Англии испанец предупредил своих игроков, что те совершат большую ошибку, если начнут думать о победе во всех четырех турнирах. Одновременно с этим Пеп понимает, что только трофеи сделают из "Сити" по-настоящему большой клуб.



"Чтобы стать топ-клубом вроде "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуля" — с их историей и титулам — вы должны побеждать. Показывать привлекательный футбол недостаточно — вам нужны трофеи".



"Никто не сможет отнять у нас то, чего мы добились к середине января. Но я думаю, что будет большой ошибкой радоваться мимолетным успехам. Мы должны выигрывать трофеи в будущем. Без них мы не станем большим клубом", — сообщил Гвардиола The Telegraph.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич