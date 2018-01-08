Гвардиола знает, что сделает "Сити" топ-клубом

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что только трофеи позволяю "горожанам" приблизиться к "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" по статусу.

После победы над "Бернли" в Кубке Англии испанец предупредил своих игроков, что те совершат большую ошибку, если начнут думать о победе во всех четырех турнирах. Одновременно с этим Пеп понимает, что только трофеи сделают из "Сити" по-настоящему большой клуб.

"Чтобы стать топ-клубом вроде "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуля" — с их историей и титулам — вы должны побеждать. Показывать привлекательный футбол недостаточно — вам нужны трофеи".

"Никто не сможет отнять у нас то, чего мы добились к середине января. Но я думаю, что будет большой ошибкой радоваться мимолетным успехам. Мы должны выигрывать трофеи в будущем. Без них мы не станем большим клубом", — сообщил Гвардиола The Telegraph.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 08.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 3107

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Последние комментарии:




  1. girasimus 08.01.2018 18:58 # girasimus
    Давайте будем очевидными, в первую очередь топ клуб делаю шейхи, если которые сольют клуб, то рассыпется МС вместе с лысым.

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  2. gidro-met 08.01.2018 15:15 # gidro-met
    Кого троллит, о том больше всего и думает на самом деле. Полюбас же больше всего ссыкает перед матчем с челси

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  3. steveg8 08.01.2018 15:01 # steveg8
    Топово поссал на все лондонские помойки

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  4. blackdreamer 08.01.2018 14:41 # blackdreamer
    обоссал всякие середняков типо щолсей и арсинала
    пиздец даже лысый сквиртует на синюю помойку
    ну мс лет чашек 20 надо выйграть что бы быть как середняк мю
    до лфк тысячи лет

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  5. vals1702 08.01.2018 14:27 # vals1702
    еще пару миллиардов освоит - он в этом спец

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  6. emily-lfc-2005 08.01.2018 14:18 # emily-lfc-2005
    Даже пепушка признает,что Ливерпуль великий.

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  7. bezviz 08.01.2018 14:17 # bezviz
    тонко затроллил бестрофейный ливер и мю, который уже неизвестно когда выиграет что-то серьезное, ору))

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  8. tursa 08.01.2018 14:04 # tursa
    даже пеп признает что до него зольси и эмситей покупали трофеи

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