Светская хроника за понедельник
Филиппе Коутиньо доплатил "Ливерпулю", чтобы уйти в "Барселону". Антуан Гризманн потребовал от "Манчестер Юнайтед" зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. "Челси" хочет вернуть Торгана Азара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
В процессе переговоров с "Барселоной" о продаже полузащитника Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" сделал запрос относительно своего бывшего нападающего Луиса Суареса. (Don Balon)
Договариваясь о продаже Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" спрашивал об аренде бразильца на вторую половину сезона. (Daily Mail)
Коутиньо заплатил "Ливерпулю" 11.5 миллионов фунтов из собственных средств, чтобы его переход в "Барселону" стал возможен. (The Times)
"Реал" был готов заплатить 177 млн. фунтов за Коутиньо до того, как Филиппе согласился на переход в "Барселону". (Mundo Deportivo)
"Ливерпуль" все-таки попробует переманить атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара в этом месяце. (Daily Mirror)
"Гуанчжоу Эвергранд" помешает "Манчестер Юнайтед" заполучить вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Daily Mirror)
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн потребует контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю, чтобы отказать "Барселоне" и перейти в "Юнайтед". (The Sun)
Полузащитник ПСЖ Лукас Моура хочет перейти в "Юнайтед". (Telefoot)
"Манчестер Сити" предложит 35 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (Daily Mail)
"Сити" готов выложить до 50 млн. фунтов за защитника "Лестера" Харри Магуайра. (The Sun)
"Челси" задумывается о возвращении полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии". (Bild)
"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет полузащитника Муссы Сиссоко, начиная от суммы в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери, интерес к которому приписывают "Эвертону", хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге. (Daily Express)
"Брайтон" готов выложить 20 млн. фунтов за нападающего "Спартака" Зе Луиша. (Daily Mirror)
"Ньюкасл" близок к аренде вингера "Челси" Кенеди, а также хочет пригласить нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса. (The Telegraph)
"Ньюкасл" заинтересован в аренде голкипера Джо Харта, принадлежащего "Сити". (Daily Mail)
Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович может перейти в "Брайтон". (Daily Mirror)
"Вест Бромвич" интересуется защитником "Арсенала" Матье Дебюши. (Daily Express)
Другое
Арсен Венгер может покинуть пост главного тренера "Арсенала" уже по окончании этого сезона, и Микель Артета рассматривается в качестве кандидата на роль преемника француза. (Daily Mirror)
Букмекеры видят в Райане Гиггзе фаворита на роль нового рулевого "Стоука". (Daily Mirror)
Тони Пьюлис готов вернуться в "Стоук", чтобы помочь своему бывшему клубу избежать вылета из Премьер-Лиги. (The Sun)
Возглавить "Стоук" хочет тренер "Эстерсунда" Грэм Поттер. (Daily Mail)
"Ливерпуль" возместит своим болельщикам стоимость купленных футболок Филиппе Коутиньо в этом сезоне. (Sky Sports)
Поклонники Лукаса Подольски провели пять часов в очереди, чтобы первыми отведать кебаб в заведении, что открыл экс-нападающий "Арсенала" в Кельне. (Daily Mirror)
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08.01.2018 13:00
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Последние комментарии:
пидерпуль побратим зловонной и отвратной помойки.
как можно болеть за это...
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Возглавить "Стоук" хочет тренер "Эстерсунда" Г. Поттер. Волшебник, хуле.)))
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Факт о том, что ЛФК = помойка
Игроки уже доплачивают со своего кармана, что бы уйти.
АХАХАХАХАААА
портовые бестрофейники
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Судя по декабрьским новостям, в некоторых странах Европы хотят вообще запретить кебабы. Говорят, что они содержат в себе опасные фосфаты. Если бизнес у Подольски не пойдет, то пусть не удивляется. Может не спасти даже то, что он звезда
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Шутка дня:
Поклонники Лукаса Подольски провели пять часов в очереди, чтобы первыми отведать кебаб в заведении, что открыл экс-нападающий "Арсенала" в Кельне. Странно, что никто из них не заметил там Месута Озила.
Источник: http://fapl.ru/posts/59733/
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тупой коутинхо. ещё пожалеет .
надеюсь перехватим озила.
если санкес уйдёт. он тоже точно уйдёт . не в обиду гг
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Загляните на ветку про Ван Галя. Одни ущербы там отписались. Прям перепись ущербов фапла.
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Збс что свалил. Груич - всё в твоих руках. Берём Кейта, и выносим всех в следующем сезоне. Кавтинха будет рыдать, глядя на успехи, которых достиг ЛФК без него. Ждём.
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Ахаха, как сильно он старался-то сбежать с этой помойки
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