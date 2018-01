Светская хроника за понедельник

Филиппе Коутиньо доплатил "Ливерпулю", чтобы уйти в "Барселону". Антуан Гризманн потребовал от "Манчестер Юнайтед" зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю. "Челси" хочет вернуть Торгана Азара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

В процессе переговоров с "Барселоной" о продаже полузащитника Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" сделал запрос относительно своего бывшего нападающего Луиса Суареса. (Don Balon)



Договариваясь о продаже Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" спрашивал об аренде бразильца на вторую половину сезона. (Daily Mail)



Коутиньо заплатил "Ливерпулю" 11.5 миллионов фунтов из собственных средств, чтобы его переход в "Барселону" стал возможен. (The Times)



"Реал" был готов заплатить 177 млн. фунтов за Коутиньо до того, как Филиппе согласился на переход в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" все-таки попробует переманить атакующего полузащитника "Монако" Тома Лемара в этом месяце. (Daily Mirror)



"Гуанчжоу Эвергранд" помешает "Манчестер Юнайтед" заполучить вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Daily Mirror)



Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн потребует контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю, чтобы отказать "Барселоне" и перейти в "Юнайтед". (The Sun)



Полузащитник ПСЖ Лукас Моура хочет перейти в "Юнайтед". (Telefoot)



"Манчестер Сити" предложит 35 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (Daily Mail)



"Сити" готов выложить до 50 млн. фунтов за защитника "Лестера" Харри Магуайра. (The Sun)



"Челси" задумывается о возвращении полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии". (Bild)



"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет полузащитника Муссы Сиссоко, начиная от суммы в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери, интерес к которому приписывают "Эвертону", хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге. (Daily Express)



"Брайтон" готов выложить 20 млн. фунтов за нападающего "Спартака" Зе Луиша. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" близок к аренде вингера "Челси" Кенеди, а также хочет пригласить нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса. (The Telegraph)



"Ньюкасл" заинтересован в аренде голкипера Джо Харта, принадлежащего "Сити". (Daily Mail)



Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович может перейти в "Брайтон". (Daily Mirror)



"Вест Бромвич" интересуется защитником "Арсенала" Матье Дебюши. (Daily Express)



Другое



Арсен Венгер может покинуть пост главного тренера "Арсенала" уже по окончании этого сезона, и Микель Артета рассматривается в качестве кандидата на роль преемника француза. (Daily Mirror)



Букмекеры видят в Райане Гиггзе фаворита на роль нового рулевого "Стоука". (Daily Mirror)



Тони Пьюлис готов вернуться в "Стоук", чтобы помочь своему бывшему клубу избежать вылета из Премьер-Лиги. (The Sun)



Возглавить "Стоук" хочет тренер "Эстерсунда" Грэм Поттер. (Daily Mail)



"Ливерпуль" возместит своим болельщикам стоимость купленных футболок Филиппе Коутиньо в этом сезоне. (Sky Sports)



Поклонники Лукаса Подольски провели пять часов в очереди, чтобы первыми отведать кебаб в заведении, что открыл экс-нападающий "Арсенала" в Кельне. (Daily Mirror)

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич