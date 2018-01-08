Почеттино надеется, что Кейн не поступит, как Коутиньо
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клубу нужно создать правильную обстановку, чтобы нападающий Харри Кейн не захотел поступить со "шпорами" так, как поступил полузащитник Филиппе Коутиньо с "Ливерпулем".
Блестяще завершив 2017 год, накануне Кейн открыл счет своим голам в Новом году, отметившись дублем в победном для "Тоттенхэма" матче Кубка Англии против "Уимблдона" (3:0).
По слухам, за успехами 24-летнего англичанина внимательно следит "Реал", однако Почеттино убежден, что предотвратить уход Кейна моно только одним способом: Харри должен сам захотеть остаться со "шпорами".
"Думаю, переход Коутиньо в "Барселону" — яркий пример того, как сейчас обстоят дела в футболе. Это показывает, как сложно клубам удерживать своих лучших игроков. "Ливерпуль" является одним из лучших клубов в мире, и посмотрите, как им сложно, когда Коутиньо или игрок вроде Коутиньо хочет уйти".
"Думаю, "Ливерпуль" хотел удержать Коутиньо, однако сделать это было сложно. Посмотрите также, что происходило с Роналду и "Манчестер Юнайтед", Зиданом и "Ювентусом", Фигу и "Барселоной", — есть много похожих примеров, когда тебе так сложно удержать своего лучшего игрока, если тот хочет уйти".
"Именно поэтому важно, как ты заботишься о своих игроках. Именно поэтому важно предвидеть вещи и поддерживать хорошие человеческие отношения. Также важно постараться создать проект, в котором они будут чувствовать себя комфортно и счастливо".
"Думаю, Харри особенный. Он такой особенный, потому что любит "Тоттенхэм" и сопереживает "Тоттенхэму", однако нам нужно быть осторожными и умными. Только тогда игрок захочет быть здесь — мы не можем заставить кого-либо находиться здесь против его воли. Думаю, мы должны стараться работать вместе и стремиться к целям, которых наш клуб хочет добиться".
"Конечно, Харри особенный игрок. Я сказал ему, что он похож на Тотти из Италии. Лишь немногие игроки настолько особенные, что могут провести всю свою карьеру в одном клубе. Думаю, Харри именно такого рода игрок, однако в футболе нельзя был уверенным насчет чего-либо".
"Именно поэтому нам важно работать вместе и стремиться к вещам, которых мы хотим добиться. У "Тоттенхэма" удивительный проект, и я надеюсь, мы проведем много времени вместе и постараемся выиграть желаемые трофеи", — цитирует Почеттино The Independent.
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08.01.2018 11:00
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Последние комментарии:
ПОДДЕРЖИВАЮ vals1702! КАК ПИТЬ ДАТЬ - ОБА ЛЕТОМ ПОЕДУТ В РЕАЛ.
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правильная обстановка - это титулы, далбич
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Ну тут ты конечно загнул Почетино ! То ли Кейн который с академии играет за клуб, то ли человек который всего 5 лет играет за Ливерпуль! Вспомните Джерарда !!! Коутинье поступил более менее нормально! Вот неймар - другое дело!!!
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летом вдвоем поедете в Реал
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помимо денег и общего признания,спортсмен должен завоёвывать и выигрывать трофеи!!! А это шпорам,даже при их отличной командной игре,не под силу......ждём летом перехода 120%.......Челси,МЮ,МС или Реал
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Реал купит летом Кейна
стопроц
ну там надо будет лямов 170 отваливать, в фунтах, как минимум
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Короче...разводит малолетку, чисто мы команда. Деньги не главное ( см. комент выше ) ёо! Пока не поздно, Харри СЪЁБ...ЫВАЙ!!!
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Полюбому Кейн уйдет в Реал!))) Это уже закономерность! Тот поставляет топов в Реал, Ливерпуль в Барселону...)))
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Если прочитать между строк получится:
Гарри, у нас нет денег на повышение твоей зп
Гарри, денег нет, соррян
Ну, гарри ёмаё денег нет, но ты держись
Да другие будут платить больше и чё?
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Преемник Суареза
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а в реале кейн вышел бы высочайший уровень
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Я думаю все поклонники британского футбола на это надеются))
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